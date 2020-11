Le gouvernement pourrait encore faire face à l’appel le plus dur sur les restrictions de Covid-19

Les derniers jours ont vu une multitude de nouvelles informations sur Covid-19 entrer dans le domaine public.

Outre une lettre exhaustive de 36 pages de la National Public Health Emergency Team (Nphet), le gouvernement a également publié une analyse de la société de conseil EY, de l’Office central des statistiques et du Département des finances.

Alors, que savons-nous maintenant que nous ne savions pas avant?

Nous sommes entrés dans cette période « à mi-chemin en Europe en termes d’incidence de la maladie », a déclaré Nphet au gouvernement dans la lettre de la semaine dernière. Cependant, en raison de restrictions, l’Irlande a radicalement surpassé le peloton, évitant le scénario cauchemardesque de 2600 cas et 40 décès par jour qui avait été prédit pour début novembre.

Il s’agit d’une bonne nouvelle sans ambiguïté, mais ce n’est pas sans réserve. Il est clair, par exemple, que le niveau 5 n’a pas tout à fait l’effet escompté.

Cela ne veut pas dire que cela n’a pas fonctionné du tout – cela a fonctionné, en combinaison avec l’interdiction des visites à domicile. Le Nphet et l’EY rapportent tous deux une diminution d’attribut du niveau de la maladie à une combinaison des deux. Mais cela n’a pas fonctionné aussi bien que prévu.

Numéro R

L’espoir était que le nombre R très important, qui mesure la vitesse de l’infection, pourrait être ramené à 0,5 pendant une grande partie de la période de verrouillage. Cela ne s’est pas produit et il est actuellement estimé entre 0,7 et 1,0.

Nphet pense maintenant que le niveau 5 fera baisser R entre 0,6 et 0,9. L’espoir était d’obtenir des cas inférieurs à 100 par jour – par rapport aux 300 actuels – et cela peut encore arriver, mais il est peu probable qu’ils resteront supprimés longtemps.

Nphet soutient qu’en cas de socialisation et de mixité des ménages, «une troisième vague de maladie s’ensuivra beaucoup plus rapidement et avec une mortalité plus élevée que la seconde».

Cela signifie que – après avoir utilisé l’arme la plus puissante que nous ayons aussi longtemps que l’économie la tolérera – nous n’avons pas été en mesure de réprimer la maladie aux niveaux observés pendant l’été.

D’autres données peuvent entraîner une réévaluation de l’étendue et de l’impact des restrictions. La présentation du ministère des Finances montre que l’impact sur le produit intérieur brut de l’Irlande a été à peu près le même que dans d’autres pays qui ont connu des verrouillages moins restrictifs, ce qui soulève la question de savoir si nous avons surcorrigé, en termes strictement économiques. Pendant ce temps, l’analyse des OSC révèle les conséquences considérables du verrouillage sur la santé mentale des gens.

Célébrations GAA

Le rapport d’EY est fortement mis en garde, mais il suggère qu’une recrudescence a suivi l’ouverture des pubs humides, et généralement lorsque les gens se sont mélangés dans une variété de contextes, des célébrations du championnat de la GAA aux universités rouvertes.

Tout cela doit entrer dans le mélange au moment de décider de la politique de pandémie à l’avenir. Une question clé est de savoir quand la prochaine série de mesures doit être décidée.

La lettre du Nphet indique que la transmission peut être maîtrisée avec une intervention de trois semaines lorsque les cas sont d’environ 400 par jour, et demande une intervention précoce. Cela suggère que même dans un scénario contrôlé où R est à 1,2, ce seuil sera atteint le mois prochain. La modélisation est basée sur un point de départ de moins de 100 cas par jour. Cependant, Nphet pense que R pourrait atteindre 2,0 à Noël.

La modélisation précédente, publiée sous Freedom of Information, montre que le gouvernement a été informé par Nphet qu’il devra peut-être intervenir début janvier si le nombre R était de 0,5 pendant le verrouillage et si les cas étaient d’environ 100 par jour lorsqu’il a été levé.

Le nombre de 299 cas de dimanche indique que le voyage jusqu’à 100 n’est peut-être pas simple, ni accompli du tout, avant que les cas ne recommencent à se multiplier. Le gouvernement espère qu’il s’est donné suffisamment de temps avant la prochaine série d’appels urgents, qui peuvent être plus complexes et plus difficiles que jamais.