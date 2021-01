Taoiseach présente ses excuses au nom de l’État au sujet des foyers pour mères et bébés

Le Taoiseach a présenté des excuses au nom de l’État aux anciens résidents des foyers pour mères et bébés pour la manière dont ils ont été traités pendant plusieurs décennies.

Dans un communiqué publié mercredi au Dáil, Micheál Martin a déclaré que le rapport de la Commission d’enquête sur les foyers maternels et infantiles mettait en évidence un «échec profond» d’empathie, de compréhension et de compassion sur une longue période.

Il a déclaré que les enfants nés hors mariage étaient traités comme des parias et que «c’était impardonnable». Le sentiment d’abandon était palpable et le manque continu d’informations sur les naissances était un fardeau terrible dans leur vie, a-t-il déclaré.

De nombreuses femmes et enfants ont quitté l’Irlande en raison de la stigmatisation et des abus, a déclaré M. Martin. «Nous avons honoré la piété, mais nous n’avons pas fait preuve de gentillesse, même la plus élémentaire, envers ceux qui en avaient le plus besoin.

Le Taoiseach a déclaré qu’il souhaitait présenter des excuses au nom de l’État pour le «grave tort générationnel subi par les mères irlandaises et leurs enfants» dans les foyers maternels et infantiles et dans les maisons du comté ».

«Comme le dit clairement la commission, ils n’auraient pas dû être là», a-t-il déclaré. «Je m’excuse pour la honte et la stigmatisation auxquelles ils ont été soumis.»

S’adressant aux survivants, M. Martin a déclaré: «Chacun de vous était dans une institution à cause des torts des autres. Chacun de vous est irréprochable, n’a rien fait de mal et n’a pas à avoir honte.

«Le manque de respect pour vous est profondément reconnu et profondément, profondément regretté.»

Obligation non respectée

M. Martin a déclaré que «l’État irlandais a financé ces institutions» et qu’il était habilité à diriger leur fonctionnement. «Cette autorité n’a pas été exercée et le devoir de diligence de l’État n’a pas été respecté. L’État vous a laissé tomber, les mères et les enfants, dans ces maisons.

«Il est du devoir d’une république d’être disposée à se responsabiliser. Être prêt à affronter des vérités dures – et accepter des parties de notre histoire qui sont profondément inconfortables », a-t-il poursuivi.

«Ce rapport détaillé et très douloureux est un moment pour nous, en tant que société, pour reconnaître un échec profond d’empathie, de compréhension et d’humanité fondamentale sur une très longue période.

Il a ajouté: «Le rapport donne aux survivants ce qu’on leur refuse depuis si longtemps: leur voix, leur individualité, leur droit à être reconnus.»

M. Martin a déclaré que l’Irlande avait dans le passé «adopté une morale et un contrôle religieux pervers», mais a évité nos filles.

«Nous avions une attitude complètement déformée à l’égard de la sexualité et de l’intimité, et les jeunes mères et leurs fils et filles ont été obligés de payer un prix terrible pour ce dysfonctionnement.

Ces excuses font suite à la publication mardi du rapport de la commission, qui indique que 9 000 enfants sont morts dans les maisons entre 1922 et 1998. Au total, 15% des quelque 57 000 enfants qui se trouvaient dans les 18 institutions étudiées par la commission sont morts au cours de leur temps là-bas.

L’une de ses principales recommandations était que les personnes nées dans de tels foyers devraient avoir le droit légal d’accéder à leur certificat de naissance original et à des informations sur leurs parents biologiques.

Il a également recommandé que des indemnités, calquées sur le plan de réparation mis en place pour les survivants de Magdalene Laundries, soient versées à certaines femmes qui étaient dans les maisons et sont toujours en vie, ainsi qu’aux enfants qui y ont passé du temps.

Répandre la responsabilité

Auparavant, People Before Profit, TD Richard Boyd Barrett, a affirmé que, dans ses commentaires mardi, M. Martin avait tenté de répartir la responsabilité des mauvais traitements infligés aux femmes et aux enfants dans la société en général.

M. Martin a déclaré, cependant, qu’en informant les survivants lors d’une réunion en ligne mardi – avant la publication du rapport – «j’ai parlé du code moral pervers supervisé par l’église qui, à mon avis, en était responsable en termes de son attitude envers moralité sexuelle. »

M. Boyd Barrett a également critiqué le rapport, affirmant que certaines des phrases de son résumé analytique «sont honteuses et devraient être retirées» et essayaient de disperser la responsabilité dans la société au sens large.

«Certains passages du rapport ont tenté de détourner les abus de l’Église et de l’État», a-t-il dit. «Le rapport et les commentaires politiques officiels commencent à ressembler à une imposture, à une insulte et à un blanchiment.»

L’Église catholique et les exploitants de plusieurs foyers pour mères et bébés ont présenté des excuses distinctes.

‘Horreur’

Le tánaiste Leo Varadkar a déclaré: «Aujourd’hui est un jour d’expiation, lorsque nous exprimons notre horreur et notre chagrin face à l’histoire de l’Irlande racontée dans ce rapport, lorsque nous promettons de faire le bien à ceux qui ont souffert».

Il a déclaré qu ‘«en tant que Tánaiste, en tant qu’ancien taoiseach et en tant que membre du gouvernement qui a créé cette commission, je souhaite présenter mes propres excuses aux enfants qui ont été cachés, traités comme une marchandise ou comme des citoyens de seconde zone. et aux mères pour qui il n’y avait d’autre choix que de renoncer à leur enfant ».

«Ils ont peut-être consenti, mais ce n’était pas un consentement libre et informel de la façon dont nous comprenons ce concept aujourd’hui», a-t-il déclaré. «Je pense que ce rapport« fait honte à la société irlandaise ». Les femmes enceintes hors mariage, certaines très jeunes, certaines victimes de viol, n’étaient pas soutenues par leur famille ou par le père de l’enfant. »

Il a déclaré que «l’Église et l’État ont renforcé les préjugés sociaux et le jugement alors qu’ils auraient dû essayer de les changer».

Les survivants des maisons de la mère et de l’enfant aux côtés des survivants des écoles industrielles constituent la génération volée d’Irlande, a ajouté M. Varadkar.

«En tant que société, nous leur avons volé la vie qu’ils auraient dû avoir.»

Le leader du Fine Gael a déclaré qu’une «réponse significative doit faire correspondre les paroles aux actes, en restituant la souffrance qui s’est produite».

Moment de vérité

Le ministre des Enfants, Roderic O’Gorman, a déclaré que la publication du rapport était un autre moment de vérité pour la société irlandaise. Il a déclaré que le débat était le moment de reconnaître le rôle de l’État et de s’en excuser et de saluer la force des survivants et leur refus d’être réduits au silence.

«Vous avez attendu longtemps, trop longtemps, pour cette reconnaissance», a-t-il dit, ajoutant que l’élément central de la réponse serait une tentative de fournir «l’accès aux renseignements personnels».

«La législation sur l’information et le traçage est avancée cette année, centrée sur le droit d’une personne à l’information sur elle-même et fondée sur les principes du RGPD», a-t-il déclaré.

Son département mettrait en place des mécanismes permettant aux survivants et aux adoptés de rechercher des informations personnelles lorsque les archives de la commission seraient transférées à son département à la fin du mois de février.

M. O’Gorman a déclaré que la réponse du gouvernement contenait «un ensemble de mesures de soutien sanitaire» comprenant une carte médicale améliorée et des conseils. La législation permettant l’exhumation digne du site de Tuam et l’identification ADN fera prochainement l’objet d’un examen pré-législatif, a-t-il ajouté. Le gouvernement s’est également engagé à introduire un système de restitution qui comprendrait une reconnaissance financière.

Transfert de responsabilité

La dirigeante du Sinn Féin, Mary Lou McDonald, a critiqué l’affirmation du rapport selon laquelle «il n’y avait pas d’adoption forcée» et son allégation de «peu de preuves de violence physique». Elle a dit cela et une tentative de «transférer la responsabilité des églises et de l’État» qui a laissé les survivants choqués et indignés.

Mme McDonald a déclaré qu’il était «manifestement faux» et une «déformation de l’histoire» de dire que la société était responsable et elle a appelé l’Église et l’État à contribuer à un fonds de restitution.

Insistant sur le fait que des dispositions devaient être prises pour la fouille des sites d’anciennes maisons, elle a déclaré que la promesse de créer «des archives nationales des archives institutionnelles, d’adoption et autres dossiers liés aux soins» devait être mise en œuvre.

Le dirigeant travailliste Alan Kelly a déclaré qu’une législation doit être introduite pour garantir une contribution des institutions religieuses si elles ne contribuent pas au régime de l’État.

«Je rédigerai le projet de loi moi-même», dit-il.

Il a également déclaré que le gouvernement devrait être en mesure d’introduire une législation sur l’adoption et le traçage en quelques semaines. La capacité était là, a-t-il dit, étant donné que la législation d’urgence Covid-19 et les lois pour sauver les banques avaient été introduites rapidement.

Se déclarant préoccupé par le fait que M. O’Gorman avait fixé une date limite de fin d’année pour la législation qui était essentielle pour les survivants, M. Kelly a déclaré qu’elle devrait être révisée et introduite prochainement.

La social-démocrate TD Jennifer Whitmore a déclaré que «les injustices et les horreurs imposées aux femmes par l’État et l’Église» étaient «un rappel brutal de notre côté obscur». Elle a critiqué certaines des conclusions du rapport et a déclaré que les foyers pour mères et bébés n’étaient pas des lieux de refuge.

L’État a créé, financé et réglementé ces institutions et a sous-traité leur responsabilité à des institutions religieuses.

People Before Profit TD Bríd Smith a déclaré que le rapport de la commission devrait être rejeté dans son intégralité. Elle a déclaré qu’en dépit du témoignage des survivants, la commission a soutenu qu’il y avait peu de preuves d’abus flagrants ou de preuves de bénéfices tirés des adoptions, ce qu’elle a trouvé choquant.

Mme Smith a qualifié les excuses du Taoiseach de «totalement inadéquates» et a déclaré qu’il avait tenté de rendre tout le monde responsable, s’assurant ainsi que personne n’était tenu pour responsable.

Rise TD Paul Murphy a déclaré que les maisons étaient des «institutions infernales de l’Église et de l’État» alors qu’il appelait à «saisir» les biens des ordres religieux et à les utiliser pour aider les survivants.

Il a dit que l’église avait une responsabilité financière pour ce qui s’est passé dans ces maisons et «ils ne devraient pas s’en tirer».

Les hommes ont gouverné

Le TD indépendant de Tipperary Michael Lowry a déclaré que les maisons fonctionnaient à un moment où les hommes régnaient et les femmes devaient répondre à leurs besoins. Il a dit qu’une Irlande dévotement catholique vécue par l’enseignement de l’église et une grossesse hors mariage était la «honte ultime».

«Le poing de l’église a frappé les femmes», a-t-il déclaré au Dáil.

L’indépendant Galway TD Seán Canney a félicité ceux qui vivaient près de l’ancienne maison mère-bébé des Tuam pour avoir entretenu un lieu de sépulture à proximité.

Il a critiqué la fuite d’éléments du rapport comme une «injustice grotesque» pour les personnes qui ont tant souffert et il a averti qu’une commission similaire pourrait à l’avenir être requise pour le système de provision directe s’il n’est pas réformé.

La TD indépendante Catherine Connolly a présenté une copie du résumé du rapport qu’elle a dit que les DT avaient reçu mais que les survivants ne l’ont pas reçue avant sa publication malgré l’engagement du gouvernement. Elle a dit qu’ils avaient plutôt eu accès à un webinaire au cours duquel on leur avait fait part du point de vue du gouvernement, puis on leur disait qu’ils pouvaient télécharger le rapport de 3 000 pages.