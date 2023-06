Obtenir des voitures allemandes et polonaises pour une agence de location

Sommaire



Le marché de la location des voitures de luxe représente une importante branche du secteur automobile. Bien qu’étant émergent, ce marché figure déjà parmi ceux à plus grande plus-value. Les propriétaires d’agences de location de voitures luxueuses réalisent des bénéfices importants.

Néanmoins, pour réussir dans ce milieu, le choix du fournisseur et des voitures représente une étape fondamentale. Cet article vous démontre les attraits des fournisseurs allemands et polonais et vous indique les différents moyens par lesquels vous pourrez obtenir un contrat de leasing avec ces derniers.

Pourquoi choisir ces pays ?

Vous aspirez à devenir loueur de voiture et vous demandez les pays où trouver les meilleurs fournisseurs ? L’Allemagne et la Pologne représentent toutes deux d’excellentes destinations pour trouver un fournisseur de voitures de luxe.

L’Allemagne

L’Allemagne fait figure de pionnier dans le secteur automobile, notamment en ce qui concerne la conception et la fabrication des voitures de luxe. L’on y retrouve plusieurs marques de voitures très appréciées telles que Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Volkswagen ou encore Audi. Obtenir un contrat de leasing avec quelques-unes de ces grandes marques, c’est l’assurance de disposer des voitures de qualité et d’intéresser un grand public de spécialistes de voitures haut de gamme.

Les voitures de luxe allemandes ont de multiples atouts. Elles sont en premier lieu réputées pour leur qualité et leur longévité. La plupart des grandes firmes allemandes ont été fondées depuis le milieu des années 1900. Elles ont donc une véritable histoire. De même, la vitesse de pointe des bolides est réellement expérimentée en Allemagne, car dans ce pays il n’existe pas de limitation de vitesse sur les axes routiers. Les voitures de grandes marques allemandes séduisent enfin par leurs designs épurés. Les fournisseurs allemands accordent en effet un grand intérêt à l’esthétique de leurs créations. Les voitures de luxe allemandes sont généralement proposées à un prix entre 100000 € et 200000 €. Cependant, il est possible de trouver des modèles à 70000 €. Les modèles premium peuvent quant à eux atteindre plusieurs millions.

La Pologne

Sans être un producteur de voitures haut de gamme mondialement reconnu, la Pologne est pourtant devenue l’une des destinations les plus attractives pour les entrepreneurs désirant réaliser un leasing de voitures de luxe. De nombreux promoteurs d’agences de véhicules opulents se dirigent vers ce pays en raison de ses tarifs très attractifs. En effet, la Pologne casse ses prix pour rendre ses supercars accessibles à toute personne désireuse de goûter au luxe. Louer des voitures de luxe en Pologne peut par exemple revenir jusqu’à 4 fois moins cher que de le faire directement en France. Cependant, il ne s’agit pas du seul atout des fournisseurs polonais.

La location de voitures luxueuses en Pologne est également très prisée, car ces voitures ne peuvent pas être identifiées sur les routes françaises. Beaucoup de jeunes se rendent donc en Pologne pour louer des voitures de luxe afin d’échapper aux amendes. Collaborer avec un fournisseur polonais est donc une assurance de trouver une clientèle abondante. Toutefois, après l’obtention des voitures, il s’avère très important de bien choisir la ville où s’installer. Les cités disposant d’un aéroport, de grands hôtels ou de grandes autoroutes restent assurément celles à privilégier.

Pour l’obtention des voitures et la signature du contrat de leasing, plusieurs possibilités s’offrent à vous.

La première mais aussi la plus difficile consistera à effectuer un plan de tournée aussi bien en Allemagne qu’en Pologne. Il vous faudra alors vous rendre dans les concessions de chacun de ces pays pour présenter votre projet de création d’une agence de location de voitures de luxe. Cependant, cela vous prendra énormément de temps, d’argent et d’énergie, et tout ceci sans la garantie d’un résultat satisfaisant. Cette méthode n’est donc pas recommandée.

La deuxième option pour obtenir un contrat de ce type est de passer par un contact. Il faut donc dans le cas présent avoir dans son réseau une personne qui pratique la location de voiture et qui soit pleinement disposée à tout partager avec vous. Cette astuce parait moins ruineuse, mais semble tout aussi irréaliste que la première. Pourtant, il est bien possible de décrocher un contrat avec un fournisseur de cette façon.

Pour cela, il faudra impérativement suivre une formation pour devenir loueur de voiture. C’est là même l’un des grands intérêts de suivre une formation avant de lancer son entreprise. Les propriétaires d’agences de location de voitures de luxe forment un cercle très fermé et les fournisseurs n’accordent pas leur confiance au premier venu. Votre formateur vous livrera toutes les astuces pour trouver un bon fournisseur et bien plus encore. Mieux, il pourrait devenir le fameux contact dont vous avez besoin pour entrer en relation avec les constructeurs allemands et polonais.

La dernière astuce consiste à se rapprocher des experts qui proposent de partager leurs fournisseurs. Il s’agit le plus souvent de réelles agences de location de voitures de luxe qui incluent dans leurs services cette prestation. Cette solution très simple peut toutefois poser un problème de rentabilité, en raison de ce qu’elle installe un intermédiaire entre le fournisseur et vous. Il faudra alors s’arranger pour négocier des conditions souples et avantageuses.