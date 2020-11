Les Allemands repoussent les comparaisons de la résistance nazie anti-masque

Il faisait noir samedi dernier à Hanovre lorsque la jeune femme de 22 ans, qui s’est identifiée comme «Jana», est montée sur scène lors d’une manifestation contre les mesures de Covid-19.

La vidéo en ligne de son discours, visionnée plus d’un million de fois en deux jours, montre la jeune femme en manteau noir sur une petite scène en train de faire une comparaison historique époustouflante.

«Jana» raconte à la foule comment, au cours des derniers mois, elle a protesté contre les restrictions à la pandémie et distribué des brochures contre le gouvernement fédéral.

«Je me sens comme Sophie Scholl», dit-elle en vérifiant le nom d’une Munichoise de 21 ans exécutée par les nazis en 1943 pour avoir agité contre les fascistes et leur effort de guerre.

Quelques instants plus tard, Jana est approchée par un homme qui lui tend son gilet haute visibilité et peut être entendu dire qu’il «ne travaille pas comme intendant pour de telles absurdités».

«Cela minimise l’Holocauste», dit-il à la jeune femme choquée. Un autre spectateur crie: « C’est plus qu’embarrassant. »

Insistant sur le fait qu’elle «n’a rien fait», Jana tourne le dos à la foule, jette le micro et le scénario avant de quitter la scène en larmes.

Elle n’est pas seule. La semaine dernière à Karlsruhe, une fillette de 11 ans a raconté à un autre rassemblement anti-masque qu’elle se sentait comme Anne Frank parce qu’elle devait fêter son anniversaire tranquillement avec des amis pour éviter d’attirer l’attention des voisins.

Camp de concentration

Frank, né à Francfort, s’est caché avec sa famille dans un appartement caché à Amsterdam jusqu’à ce qu’ils soient trahis; la jeune fille avait 15 ans lorsqu’elle est morte du typhus dans le camp de concentration de Bergen-Belsen.

Au cours des derniers mois, les opposants allemands aux restrictions de Covid-19 – et une armée prospère de théoriciens du complot viral – ont adopté l’idée qu’ils sont des résistants contre un nouvel État totalitaire allemand.

Beata, une amie berlinoise, est convaincue que son refus de porter un masque là où c’est nécessaire la verra bientôt exclue de la vie allemande dans la mesure où elle «devra éventuellement porter quelque chose comme une étoile de David».

L’étoile a été introduite dans toute l’Europe occupée par les nazis dans les années 1940 et était obligatoire pour les Juifs de porter visiblement, ce qui en faisait des cibles plus faciles de discrimination et de violence.

Certains manifestants anti-masques ont revêtu de telles étoiles et des uniformes rayés des camps de concentration lors de marches anti-lockdown.

Et la semaine dernière, l’Alternative für Deutschland (AfD) d’extrême droite a surnommé la réglementation allemande révisée Covid-19 une «loi habilitante», dans un clin d’œil délibéré à la loi de 1933 qui invalide le parlement et confère le pouvoir absolu aux nazis.

L’ampleur de ces comparaisons biaisées a provoqué une réaction horrifiée de la part des politiciens allemands. Le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas a déclaré que «quiconque se compare aujourd’hui à Sophie Scholl ou Anne Frank se moque du courage qu’il a fallu pour tenir tête aux nazis».

Vue « dégoûtante »

Le Dr Josef Schuster, chef de la communauté juive d’Allemagne, a qualifié de «dégoûtantes» de telles comparaisons faites par des manifestants anti-masques.

« Tout comme les manifestations ne montrent aucun respect pour la santé des autres citoyens », a-t-il dit, « elles n’ont aucun respect pour les victimes nazies. »

La chercheuse de longue date sur l’Holocauste, Alexandra Senfft, suggère que le nombre croissant de ces comparaisons expose une lacune inquiétante dans le débat historique allemand. Malgré un engagement public considérable dans les crimes nazis, elle pense que peu d’Allemands ont eu affaire à des auteurs personnels dans leur propre famille.

Au lieu de cela, ils considèrent les auteurs de l’ère nazie comme un «autre» abstrait, leur permettant une sur-identification plus confortable avec les victimes.

Senfft, écrivain et petite-fille d’un criminel de guerre nazi, suggère que les pressions de Covid-19 ont catalysé une transmission transgénérationnelle du déni de l’auteur et de l’inversion de l’auteur-victime en Allemagne. Ceci, combiné à une possible éducation autoritaire, a créé, suggère-t-elle, un désir subconscient d’autoritarisme et une forte figure de leader parmi ceux qui prétendent marcher pour la «liberté».

«C’est une perversion de l’histoire et une falsification des faits qui équivaut à une seconde culpabilité», dit-elle. «Il abuse des victimes, se moque de leur sort et blesse leurs descendants.»