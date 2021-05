Une femme qui risque d’être jugée pour le meurtre de ses trois jeunes enfants a déclaré à un psychiatre légiste qu’elle avait commencé à penser à les tuer trois ou quatre jours avant de le faire.

Le procès a également appris que son mari et elle avaient passé de «très bons moments» une fois qu’ils avaient fondé leur famille.

Deirdre Morley (44 ans) a déclaré au psychiatre qu’elle avait parfois été troublée par le stress à cause du travail et d’autres problèmes, mais que la relation entre elle-même et son mari, Andrew McGinley, s’était améliorée lorsqu’elle était tombée enceinte de son premier enfant.

«Quand il y avait un nouveau bébé, c’était de bons moments», a déclaré Mme Morley au psychiatre. « Il [MR MCGINLEY]aime vraiment les enfants. Nous nous sommes vraiment réunis lorsque nous avions des enfants.

Les corps des enfants ont été découverts par leur père à leur domicile le 24 janvier 2020.

La psychiatre Dr Brenda Wright a déclaré au tribunal qu’à son avis, le 24 janvier 2020, Mme Morley avait un trouble de santé mentale, savait que ses actions entraîneraient la mort de ses enfants, mais ne savait pas que ses actions étaient mauvaises et était « incapable s’abstenir de ses actes ».

Le tribunal a appris mardi comment Mme Morley avait déclaré à la gardaí lors d’entretiens le 28 janvier 2020 qu’elle avait étouffé les enfants parce qu’elle était «débordée», voulait mettre fin à ses jours et ne voulait pas laisser ses enfants derrière elle.

N’a pas réussi

Cependant, son plan de se suicider avant que son mari, qui était absent pour des raisons professionnelles, ne rentre chez lui, n’a pas abouti.

Le Dr Wright a interrogé Mme Morley à l’hôpital psychiatrique central, où réside désormais l’accusé, à trois dates en septembre 2020 aux fins de l’audience du tribunal.

Interrogée sur sa décision de tuer les enfants, Mme Morley a dit au Dr Wright qu’elle pensait que c’était «la bonne chose à faire, la chose difficile à faire, mais la bonne chose à faire».

Le Dr Wright a déclaré que Mme Morley lui avait dit qu’elle voulait mourir, mais le lundi ou le mardi de la semaine, lorsqu’elle a finalement tué ses enfants (le vendredi 24 janvier), elle a commencé à penser à tuer les enfants. Elle avait deux pensées, a-t-elle dit au psychiatre. Elle a dû mourir mais elle ne pouvait pas laisser ses enfants derrière elle.

Elle croyait avoir ruiné la vie des enfants en raison de ses mauvais parents et de ses problèmes de santé mentale.

«Je viens de perdre tout espoir pour moi et les enfants», a-t-elle déclaré au psychiatre, qui a déclaré que Mme Morley souffrait d’un «trouble dépressif majeur et cachait l’étendue de ses problèmes à ses proches».

Mme Morley a été hospitalisée en juillet 2019 lorsqu’il a été diagnostiqué comme ayant eu un «épisode dépressif modéré» mais pas comme ayant des pensées suicidaires ou des symptômes psychotiques.

En novembre 2019, Mme Morley a été diagnostiquée comme ayant un «souhait de mort passif» mais aucune idée suicidaire.

«Je veux juste m’évaporer», avait déclaré Mme Morley à l’époque.

‘Énorme culpabilité’

Sans travail d’infirmière à l’époque à l’hôpital pour enfants de Notre-Dame de Crumlin, Mme Morley se sentait «énormément coupable» de l’effet de sa maladie sur ses enfants, a déclaré le Dr Wright à Michael Bowman SC, pour la défense.

Mme Morley a dit au Dr Wright qu’elle avait rencontré son mari en 2002, qu’ils avaient emménagé ensemble en 2005 et se sont mariés en 2008. «Nous voulions les mêmes choses. Nous nous sommes plongés dans la vie de chacun depuis le début », a-t-elle dit au psychiatre.

Mme Morley a suivi une formation d’infirmière et a bien progressé dans sa carrière, devenant infirmière clinicienne spécialisée à l’hôpital pour enfants de Crumlin. Cependant, au cours des années précédant 2020, elle a souffert d’épisodes de stress et de problèmes de santé mentale.

Elle avait reçu des conseils pour la première fois en 2009, la même année où elle avait commencé à souffrir de stress en raison de son inquiétude pour les enfants qui étaient pris en charge à l’hôpital. Elle a demandé à son mari de suivre une thérapie de couple en 2019.

«Je n’ai jamais cessé de l’aimer», a-t-elle déclaré au psychiatre. «C’était un très bon gars.»

Le tribunal a appris qu’elle était «initialement sur un nuage neuf» après la naissance de leur premier enfant, Conor, mais elle s’est ensuite inquiétée de sa routine. «J’étais dur avec moi-même. C’était un bébé bon, heureux et satisfait.

Plus tard, en parlant de la naissance de son troisième enfant, Carla, elle a dit au Dr Wright: «C’était un très bon bébé, comme les autres.

En octobre 2018, elle a commencé un cours au Trinity College, à Dublin, mais est devenue stressée et a abandonné après plusieurs semaines.

Le Dr Wright a déclaré qu’à son avis, Mme Morley souffrait d’un «trouble affectif bipolaire», ou ce que le public pourrait appeler un trouble maniaco-dépressif.

Les stress

Entre 1998 et 2017, Mme Morley a connu plusieurs périodes d’épisodes dépressifs résultant de stress dans sa vie. À partir de 2018, elle semble avoir développé des symptômes dépressifs importants, qui se sont détériorés à la fin de 2018.

Elle a commencé à se sentir inadéquate en tant que mère et épouse et craint que ses problèmes aient un impact sur ses enfants.

En 2019, elle a commencé à éprouver des idées suicidaires, ce qui a conduit à sa première hospitalisation.

À partir de novembre 2019, son état s’est à nouveau détérioré. En décembre 2019, elle a commencé à exprimer la conviction que sa maladie endommageait ses enfants, a déclaré le Dr Wright.

Mme Morley était devenue délirante et commençait à avoir des croyances fausses et fixes qui ne se prêtaient pas à la raison.

Le procès devant le juge Paul Coffey et un jury de 10 hommes et deux femmes se poursuit devant le tribunal pénal central.