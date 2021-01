Comment amener le public britannique à se conformer aux coronavirus

James Johnson est co-fondateur de JL Partners et conseiller principal de Kekst CNC. Il a auparavant dirigé un sondage à Downing Street sous la direction du Premier ministre britannique Theresa May.

Les rapports des derniers jours nous disent que le gouvernement britannique s’inquiète, une fois de plus, du respect par le public des restrictions de verrouillage. Bien que d’autres règles pourraient être à venir, pour l’instant le Premier ministre se concentre sur l’application des mesures existantes et cherche – comme une source n ° 10 l’a dit au Sunday Times – à «pousser» le public à adhérer.

Certaines ruptures de verrouillage – comme les gens qui ne portent toujours pas de masques dans les magasins – sont flagrantes. Dans ces cas, il semble que seule l’application de la loi fera une différence. Mais le plus souvent, la pensée clé qui sous-tend la plupart des infractions aux règles, et ce que nous avons tous entendu de la part d’amis, de parents ou même de nous-mêmes, est plus innocente. Il dit: «Bien sûr, ce sera OK. C’est juste une petite chose. Ce ne sera pas ce qui fera la différence.

En mars, cela a été – la plupart du temps – délogé par une peur personnelle aiguë du virus chez les jeunes et les moins jeunes. Un sondage réalisé par Kekst CNC a montré que les Britanniques considéraient le virus comme plus dangereux que dans tout autre pays étudié. Ce niveau de peur personnelle s’est depuis estompé, à mesure que plus de détails sur le coronavirus sont apparus. Une grande partie de cela provenait du fait que le virus était inconnu et il est peu probable que cette perception revienne. Mais, plus que des considérations personnelles, la conformité provenait aussi d’un fort sentiment de communauté. Les gens se sentaient intégrés à une mission plus large, renonçant à leurs libertés pour aider le pays dans son ensemble, ainsi que le Service national de santé.

Cet engagement communautaire s’est également évanoui. Le sentiment sincère que «nous sommes tous dans le même bateau» a été mortellement blessé par un voyage à Barnard Castle par le conseiller principal de Boris Johnson et des cas répétés de célébrités enfreignant les règles. Et la fatigue s’est installée aussi. Il suffit de regarder l’enthousiasme suscité par la relance de l’initiative britannique «Clap for Carers» la semaine dernière (désormais baptisée «Clap for Heroes») et de le comparer aux cris de ralliement des casseroles et poêles lors du premier lock-out.

Si ceux-ci ne peuvent pas être reproduits à l’identique, comment le gouvernement peut-il alors accroître la conformité?

La première étape est la plus simple: pour suivre les règles, les gens doivent savoir ce qu’ils sont. Le gouvernement a tenu pour acquis à maintes reprises qu’une seule émission, une conférence de presse de suivi et certaines publicités sur les réseaux sociaux suffiraient pour que les gens comprennent et intériorisent tout un ensemble de nouvelles informations. Venant d’un point de départ de grande variation régionale dans les restrictions, ainsi que de nouveaux concepts largement méconnus comme les bulles de soutien (encore mélangées avec la «règle de six» dans mes groupes de discussion), le public a besoin que les règles soient balisées aussi clairement que possible et répété – peut-être par le biais d’une alerte texte sur chaque téléphone.

Les lignes directrices et la loi pourraient être davantage fusionnées. Il n’est guère déraisonnable pour les gens de ne pas considérer ce qui est légal ou non. Pourtant, le secrétaire à la Santé a soutenu la police pour infliger des amendes aux gens sur la base des directives. Et le fait que le porte-parole officiel du Premier ministre ne puisse pas dire cette semaine si l’exercice avec une boisson est illégal aggrave encore ce problème. Plus il y a d’exemples comme celui-ci, plus il y a de chances que les gens lèvent les mains en l’air, disent que les règles sont partout et vont quand même faire quelque chose.

‘Réel et urgent’

Comme indiqué ci-dessus, le sens du devoir collectif n’est pas aussi automatiquement présent qu’il l’était l’année dernière. Mais le gouvernement a encore un levier à tirer. L’appel à protéger le NHS, ainsi que nos concitoyens, a toujours une résonance émotionnelle aiguë pour de nombreuses personnes. Pour le déclencher, les conséquences doivent être réelles et urgentes.

Dans cet esprit, le gouvernement a diffusé une publicité télévisée mettant en vedette le médecin-chef Chris Whitty, ainsi que de fréquents articles d’opinion et des citations à son nom. Mais dire simplement «protéger le NHS» ne fonctionne plus. C’est devenu un extrait sonore que les gens oublient. Whitty est une figure convaincante pour le public, mais sa familiarité a fait disparaître une partie de l’urgence de son message. Les articles d’opinion de journaux sont la marque des campagnes politiques et non de celles de santé publique.

Au lieu de parler aux gens des conséquences de leurs actes, le gouvernement doit leur montrer. Les témoignages récents et de première main de médecins et d’infirmières luttant contre la pandémie ont été convaincants. Le gouvernement pourrait s’arranger pour montrer ce qui se passe réellement dans les salles des coronavirus, en collaboration avec un consortium de diffuseurs. Une illustration vivante de 10 minutes, aux heures de grande écoute, de ce à quoi ressemblent vraiment les hôpitaux en ce moment, sur tous les canaux principaux et diffusée sur les médias sociaux, aiderait à fournir la secousse n ° 10 recherchée, le personnel du NHS implorant le public de acte.

Les suspects habituels pourraient hurler à propos des tactiques de peur. Mais, pour que des sacrifices personnels soient consentis pour une cause collective aussi loin dans la pandémie, les gens doivent savoir que cette cause est aussi la leur et qu’elle est réelle. Elle doit être illustrée non pas par des morts anonymes ou un slogan, mais par une image fidèle de la façon dont leur propre troupeau est attaqué.

Le résultat d’une telle décision serait de faire passer leurs considérations de « cette flexion des règles ira bien » à « je ferais mieux de ne pas. » Actuellement, le gouvernement donne un coup de coude au public. S’ils veulent les secouer, ils devront emprunter des voies plus audacieuses qu’elles ne le sont actuellement.