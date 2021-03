Les informations dont dispose le gouvernement sont «  ahurissantes  » – lanceur d’alerte

Un dénonciateur du ministère de la Santé a déclaré que les informations dont disposaient les ministères étaient «époustouflantes».

Shane Corr, un haut fonctionnaire du ministère de la Santé, a révélé au programme Prime Time de RTÉ comment le ministère utilisait secrètement des informations provenant de consultations médicales pour constituer et conserver des dossiers sur des enfants autistes impliqués dans des poursuites judiciaires historiques contre l’État. .

On pense que les dossiers, qui comprennent les informations médicales et éducatives sensibles des enfants impliqués dans des affaires judiciaires en suspens depuis longtemps, ont été construits et maintenus pendant plusieurs années par le ministère de la Santé à l’insu des parents ou sans le consentement des parents.

M. Corr a déclaré au programme qu’il avait fait des divulgations protégées à ses supérieurs, soulignant l’existence de dossiers sensibles détaillés détenus sur des affaires judiciaires et a ensuite été informé que le rapport d’un enquêteur externe ne soulevait aucune inquiétude.

«Il est ahurissant que les informations dont disposent les ministères et comment ils les utilisent dans ce cas sont franchement choquantes», a-t-il déclaré.

M. Corr a déclaré qu’il s’était inquiété pour la première fois lorsque, au cours de son travail, il était tombé sur des documents concernant le traitement des personnes vulnérables, y compris un modèle de lettre indiquant qu’il y avait une approche particulière pour les litiges concernant les besoins en éducation spéciale, connue sous le nom de SENS.

«J’ai vu quelque chose que je ne peux franchement décrire que comme choquant. J’ai vu un e-mail d’un fonctionnaire du ministère de la Santé adressé à un médecin travaillant pour le HSE expliquant qu’ils étaient impliqués dans un litige avec l’un de ses patients et demandant des informations à ce médecin », a déclaré M. Corr.

Selon les documents consultés par RTÉ, le médecin a demandé si les parents de l’enfant étaient au courant de cela et avaient consenti à divulguer les détails donnés.

M. Corr a déclaré que la réponse du département était «non, nous n’avons pas informé, nous n’avons pas informé le patient, nous n’avons pas informé les parents et nous n’allons pas le faire. Nous ne demandons pas de consentement. »

«C’est une pratique courante lorsque nous gérons une affaire, une affaire en litige, nous appelons les unités HSE dans tout le pays et nous demandons des informations, toute information qui pourrait être utile à l’affaire.»

Le département a reçu une longue évaluation clinique le lendemain détaillant les difficultés de l’enfant, selon RTÉ, alors que l’action en justice sous-jacente de la famille était en sommeil depuis 10 ans.

M. Corr a également déclaré avoir vu «plusieurs notes relatives à l’alcoolisme au sein de la structure familiale».

«J’ai vu des notes relatives aux frères et sœurs des enfants. Ils n’étaient pas pertinents. Tous les types d’informations familiales étaient là … si l’enfant est sujet à des actes de violence envers ses parents, ses frères et sœurs, ses enseignants, son médecin. Tout ce que vous ne voudriez pas savoir sur la famille vivant à côté de vous, c’était là », a-t-il dit.

M. Corr a déclaré que les fichiers ne faisaient pas partie de son travail mais pouvaient être consultés, recherchés et consultés par toute personne travaillant dans la division du département s’occupant des personnes âgées, de l’aide sociale et des politiques relatives au handicap.

«Toutes ces informations étaient contenues dans un dossier dans le système de classement du Ministère», a-t-il déclaré. «J’avais mon propre mot de passe pour accéder au système, mon propre compte. Après cela, je suis allé sur Win Explorer, j’ai tapé les mots clés que je recherchais qui seraient généralement «enfants», «handicaps», peut-être «litige», et tous ces documents étaient là. Je veux dire qu’ils étaient aussi disponibles que s’il s’agissait de documents papier placés dans un dossier à côté de moi.

M. Corr a déclaré que sur le dossier d’un enfant, il y avait une vidéo du HSE dans laquelle l’enfant était dans un état de détresse extrême.

«Cette information ne devrait pas être là», a-t-il dit. M. Corr a décrit la vidéo comme «l’une des choses les plus pénibles que j’aie jamais vues».

«C’est un enfant qui s’effondre littéralement. Une vidéo d’un enfant et elle se trouve dans les dossiers de cette unité de contentieux », a-t-il ajouté.

département de santé

Dans un communiqué, le ministère de la Santé a déclaré avoir été mis au courant de l’enquête RTÉ l’année dernière et lancé un examen indépendant de ses pratiques.

Jeudi soir, le département a pris des mesures pour rassurer les parents, les familles et les autres parties intéressées sur le fait qu’il «n’a jamais détenu illégalement des informations médicales et éducatives sensibles sur des enfants impliqués dans des affaires judiciaires en sommeil».

Dans un communiqué publié quelques heures seulement avant la diffusion de l’émission, il a déclaré qu’il était conscient de «l’impact que ces gros titres auront sur les familles touchées».

Il s’est engagé à dialoguer avec les parties prenantes dans les prochains jours pour répondre à toute préoccupation.

«C’est une pratique normale pour les accusés [OF]contentieux pour recueillir et conserver des informations appropriées afin d’obtenir des conseils juridiques et / ou de défendre la procédure. Cela est nécessaire pour protéger l’intérêt public et c’est une pratique normale pour la gestion des litiges », a-t-il déclaré.

Après avoir été mis au courant du programme l’année dernière, le ministère a déclaré qu’il avait chargé un avocat principal anonyme de procéder à un examen, qui a été achevé en novembre et qui n’a identifié aucune violation de la loi sur la protection des données.

«L’examen a révélé que les informations contenues dans les dossiers pertinents gérés par le Ministère sont cohérentes et typiques du type d’informations qui découlent de tels litiges. L’examen n’a pas non plus trouvé de base pour suggérer des actes répréhensibles découlant des informations contenues », a-t-il déclaré.

Le ministère de la Santé n’a pas répondu immédiatement à une demande de copie de son rapport indépendant.

Directeur des services de santé

Le HSE a déclaré qu’il partageait légalement des informations avec le ministère de la Santé sur un éventail de questions, y compris la fourniture de services de santé aux enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux.

«C’est une pratique normale pour les défendeurs au litige de partager des informations, et nous le faisons de temps en temps pour aider à la gestion de certaines affaires de la Haute Cour intentées contre l’État», a-t-il déclaré dans un communiqué qu’il a d’abord communiqué à la RTÉ.

«En outre, le HSE fournit régulièrement des informations anonymisées au ministère de la Santé concernant les affaires judiciaires en cours, en particulier en relation avec la loi sur le handicap.»

Le HSE a déclaré à RTÉ que, s’agissant de la prétendue violation de la confidentialité, il était «incapable jusqu’à présent d’identifier des incidents correspondant à la description peu précise donnée» par le diffuseur.

«Nous ne partagerions pas sciemment des informations personnelles en violation de la confidentialité du médecin / patient ou autrement illégalement, et nous prenons nos obligations à cet égard très au sérieux», a-t-il déclaré, demandant la possibilité de répondre à toute allégation spécifique avant que le programme ne soit diffusé.