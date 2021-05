Les pourparlers sur le nucléaire iranien progressent lentement alors que le calendrier diminue

VIENNE – C’est peut-être maintenant ou jamais si l’accord nucléaire iranien doit survivre.

Les négociateurs américains et iraniens ont entamé vendredi leur quatrième cycle de pourparlers à Vienne, exprimant un désir mutuel de relancer le pacte de 2015 – en vertu duquel les États-Unis ont abrogé les sanctions en échange de la limitation par l’Iran de son programme nucléaire – mais peu d’accord sur la manière d’y parvenir.

Malgré des semaines de discussions, les deux parties ne savent pas quelles sanctions les États-Unis devraient annuler cette fois-ci. Et ils ne sont pas d’accord sur ce qu’il faut faire des avancées nucléaires de l’Iran depuis 2018, lorsque le président américain Donald Trump s’est retiré de l’accord initial.

Pendant ce temps, les élections iraniennes du 18 juin se profilent au-dessus des pourparlers, ce qui pourrait amener les extrémistes sceptiques à l’accord au pouvoir et saboter complètement l’effort.

Avec cette date à l’esprit, on s’attend à ce que la série de pourparlers en cours se poursuive au moins cette semaine – une tentative probable pour faire avancer les choses à mesure que le calendrier se rétrécit.

«Je ressens un sentiment d’urgence. Le temps n’est pas de notre côté » tweeté Enrique Mora, un haut responsable de l’UE supervisant les pourparlers, samedi.

«Une fois qu’une nouvelle direction iranienne sera en place, les choses pourraient devenir beaucoup plus difficiles», a déclaré un diplomate travaillant sur les pourparlers de Vienne dans une interview.

« L’objectif de ce quatrième cycle est pour nous de proposer un texte consolidé qui inclut les éléments de base d’un accord », a ajouté le diplomate. «C’est un objectif très ambitieux et il n’y a bien sûr aucune garantie que nous l’atteindrons.»

Les enjeux sont élevés. Le résultat des pourparlers déterminera l’avenir du programme nucléaire iranien et si l’Iran peut être empêché d’avoir la capacité de construire une bombe. Cela aura également inévitablement des retombées sur la dynamique entre les États-Unis et Israël, qui s’oppose à l’accord nucléaire comme étant insuffisante, et les relations de l’Iran avec les puissances européennes, qui veulent voir l’accord relancé.

«J’ose dire que je suis optimiste», a déclaré le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, lors d’une conférence de presse lundi. «Il y a une fenêtre d’opportunité qui restera ouverte pendant quelques semaines, jusqu’à la fin du mois, mais beaucoup de travail est nécessaire, le temps est limité et j’espère que les négociations entreront dans une phase de non-stop à Vienne . »

Parler, sans parler

À Vienne, des responsables américains et iraniens ont été rejoints par des représentants des autres parties restantes à l’accord de 2015 – la Grande-Bretagne, la Chine, la France, l’Allemagne et la Russie.

Le groupe a déjà traversé trois séries de discussions, avec des signes intermittents de progrès. Après la fin de la dernière session la semaine dernière, les diplomates européens ont exprimé une certaine frustration face à la lenteur du rythme.

« Nous avons beaucoup de travail et peu de temps », ont déclaré les représentants de la Grande-Bretagne, de la France et de l’Allemagne dans un communiqué conjoint. «Dans ce contexte, nous aurions espéré plus de progrès.»

Les pourparlers indirects constituent un défi majeur. L’Iran refuse toujours de négocier directement avec les États-Unis, obligeant les diplomates européens à faire la navette entre les délégations américaine et iranienne, situées dans des hôtels de luxe séparés le long de l’historique Ringstrasse de Vienne.

Bien que le processus soit fastidieux, les délégations sont essentiellement bloquées dans leurs hôtels, car les bars et les restaurants sont toujours fermés sous les restrictions COVID de Vienne. Au lieu de cela, les délégués seraient entourés d’une abondance de schnitzel autrichien et de nourriture halal dans leurs hôtels – bien que certains aient été aperçus en train de se faufiler au McDonalds juste en face du Grand Hotel, où se déroulent la plupart des réunions.

Jusqu’à présent, les négociations ont été divisées en groupes de travail distincts. Un groupe envisage de faire reculer les sanctions américaines. Un autre vise à ramener le programme nucléaire iranien en conformité avec le Plan d’action global conjoint de 2015 (JCPOA), comme l’accord est officiellement appelé.

Le défi consiste maintenant à fusionner les deux dossiers en un seul texte qui décrit les étapes que les États-Unis et l’Iran doivent chacun franchir pour revenir à la conformité. Lier les deux sujets signifie inévitablement trouver des compromis – un sujet controversé. Il s’agira également de déterminer l’ordre de ces étapes, sujet débattu dans un troisième groupe de travail. Mais cela ne sera probablement discuté que lorsque les étapes de base que chaque partie doit prendre seront convenues.

Pour y arriver, plusieurs points de friction doivent être résolus.

Annulation de (certaines?) Sanctions

Le principal différend concerne le type et le nombre de sanctions que les États-Unis devront lever.

Sous Trump, les États-Unis ont abandonné l’accord sur le nucléaire iranien en 2018 et ont réimposé des sanctions économiques paralysantes contre l’Iran. L’administration Trump a ensuite imposé des sanctions supplémentaires à l’Iran non liées à l’accord nucléaire dans le but de compliquer tout retour à l’accord.

Par exemple, l’administration Trump a infligé des sanctions à la banque centrale et aux compagnies pétrolières iraniennes, ainsi qu’au Corps des gardiens de la révolution iranien, les accusant de faciliter les activités terroristes. Cette décision a créé un réseau complexe de sanctions qu’il est difficile de démêler.

Pourtant, les États-Unis ont indiqué qu’ils étaient prêts à lever certaines de ces sanctions liées au terrorisme, y compris certaines visant les secteurs public et industriel, en plus des sanctions initialement annulées dans le cadre de l’accord de 2015.

«Si nous pensons qu’il est incompatible avec un retour au JCPOA de conserver une désignation particulière, alors nous sommes prêts à le lever», a déclaré un haut responsable du département d’État américain. « Mais inversement, si nous pensons qu’il est cohérent avec le JCPOA de le maintenir, nous le maintiendrons. »

Le haut fonctionnaire a déclaré que les États-Unis étaient prêts à lever les sanctions et à supprimer les désignations terroristes qui permettraient à l’Iran de bénéficier des mêmes avantages économiques que ceux prévus dans le JCPOA initial.

Pourtant, l’Iran, au moins publiquement, mène une ligne dure sur la question, insistant sur le fait que les États-Unis doivent supprimer toutes les sanctions imposées par Trump. Téhéran veut également vérifier indépendamment que toutes les sanctions ont été levées avant de revenir en conformité avec l’accord après plusieurs mois – en demandant essentiellement aux États-Unis de faire d’abord leurs concessions.

Aux yeux des États-Unis, ces demandes sont «maximalistes» et «irréalistes», selon le responsable du département d’État.

«L’Iran a exigé plus des États-Unis que ce que le JCPOA exige», a déclaré le responsable.

Aborder le programme nucléaire iranien

Un autre point de friction est de détailler les mesures spécifiques que l’Iran doit prendre pour revenir au respect du JCPOA, étant donné que le programme nucléaire iranien se trouve aujourd’hui dans un endroit différent de celui de 2015.

Après que Trump ait quitté l’accord, l’Iran a commencé à faire des progrès dans son programme nucléaire, acquérant une expertise et des connaissances scientifiques en cours de route. Pour y remédier, il faudra définir des mesures supplémentaires qui ne faisaient pas partie de l’accord initial.

Par exemple, l’Iran a installé des centrifugeuses avancées pour enrichir l’uranium, arguant qu’il avait le droit de le faire après que les États-Unis ont abandonné l’accord. S’il est possible de détruire ces machines, l’expertise acquise restera.

Le responsable américain a critiqué l’Iran pour ne pas avoir fait sa part sur le sujet, le qualifiant de «complication».

«Nous devons trouver des moyens d’y remédier», a déclaré le responsable.

Forces externes

Les pressions politiques internes tant à Téhéran qu’à Washington demeurent également un risque.

Les forces radicales en Iran, qui ne sont pas favorables à un retour à l’accord, ont récemment exploité des bandes audio divulguées d’un entretien avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, dans lequel il a accusé le Corps des gardiens de la révolution islamique de pousser intentionnellement des politiques qui contredisaient ses propres efforts diplomatiques. .

De même, les opposants républicains à la diplomatie nucléaire avec l’Iran à Washington s’opposent avec véhémence à une large suppression des sanctions terroristes et à un retour à l’accord.

Néanmoins, le responsable américain a déclaré qu’un accord sur un retour à la conformité mutuelle peut être atteint «relativement rapidement» si l’Iran prend une décision politique en ce sens.

Compte tenu du manque de temps, les négociateurs semblent disposés à rester à Vienne au moins cette semaine pour ce quatrième cycle de négociations, malgré une réunion du Conseil des affaires étrangères de l’UE lundi et l’importante fête islamique de l’Aïd al-Fitr le 13 mai.

Pendant ce temps, deux diplomates ont déclaré à POLITICO qu’ils s’attendaient à une prolongation de l’accord temporaire entre l’Iran et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), qui expirera le 21 mai. Iran. Une fois l’accord expiré, l’Iran a menacé de couper l’accès et de détruire les données des caméras de l’AIEA à l’intérieur des centrales nucléaires iraniennes.

Jacopo Barigazzi a contribué au reportage.