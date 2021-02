Amour de roue: un couple a retrouvé sa moto bien-aimée après 55 ans

Un soir de l’été 1964, Eileen McAuliffe (16 ans) était dans le village de Blarney avec une amie lorsqu’elle a entendu le grondement sourd d’une moto. Quand elle a levé les yeux, elle a vu Andy Casey (19 ans) garer son BSA A50 vert, et Eileen était fascinée – autant par le vélo que par l’homme.

À partir de ce moment, leur chemin de vie partagé a commencé; réunis, en partie, par leur amour pour la moto britannique classique. Aujourd’hui, plus d’un demi-siècle plus tard, Andy et Eileen Casey, qui seront mariés depuis 55 ans en avril, ont de nouveau retrouvé le vélo auquel ils attribuent leur première rencontre.

«Je me suis approché de lui quand j’ai vu le vélo», raconte Eileen à propos de cette première nuit. «Je ne connaissais pas une extrémité d’un vélo à une autre. J’ai fait du vélo – mais une moto? Je n’avais aucune idée. Mais j’ai trouvé que c’était charmant. Et puis nous avons tous bavardé pendant des siècles et après un certain temps, de toute façon, il m’a demandé de le rencontrer une autre nuit.

Les adolescentes ont commencé à sortir ensemble, un couple qui, dit Eileen, a failli causer un accident vasculaire cérébral à ses parents lorsqu’ils ont découvert que son nouveau petit ami possédait une moto.

«Ils pensaient que j’allais être tué à l’arrière. Je devais le rencontrer en secret pour qu’ils ne le sachent pas. Je me cachais et il devrait rester à l’écart pour qu’ils ne puissent pas entendre le vélo.

Nous avons vu ce vélo garé sur la route et c’était le vélo que mon mari avait possédé lorsque je l’ai rencontré ce jour-là à Blarney. Nous avons été choqués

Le couple de Cork s’est marié deux ans plus tard et a eu des enfants, ce qui signifie qu’ils ont dû remplacer leur vélo par une voiture. Lorsque les enfants grandissaient, ils se procuraient d’autres vélos qu’ils roulaient dans le sud-ouest du pays. Mais ils n’ont jamais oublié le Royal Star – le BSA A50.

«Nous en avons souvent parlé. Je me sentais toujours un peu coupable de devoir vendre son vélo bien-aimé. Je l’ai retracé à un moment donné à Dublin. Je suis arrivé à la station Store Street Garda et ils m’ont dit qui l’avait, mais il l’avait revendu, et nous n’avons pas pu le retracer après cela, donc nous n’y avons plus pensé pendant longtemps après cela, »Dit Eileen.

Ancien

Tout a changé il y a environ 10 ans lorsque, alors qu’ils participaient à une balade en moto vintage, ils sont tombés par hasard sur le vélo.

«Nous avons vu ce vélo garé sur la route et c’était le vélo que mon mari possédait lorsque je l’ai rencontré ce jour-là à Blarney. Nous avons été choqués. Nous avons pensé que c’était incroyable de l’avoir vu. Il a été changé pour une couleur différente. C’était une belle couleur verte quand mon mari l’avait, mais elle a été changée en rouge. Nous avons donc été un peu déçus de voir cela », dit-elle.

«C’était juste une coïncidence cet homme, nous l’avions vu dans les parages, mais c’était une coïncidence qu’il avait ce vélo spécifique ce jour-là. Il est venu cycle complet après toutes les années. Vous pouvez donc imaginer ce que nous avons ressenti.

Le couple s’est approché du propriétaire et lui a raconté leur histoire, mais à l’époque il n’avait pas l’intention de la vendre. Ils lui ont demandé de leur faire savoir s’il avait jamais changé d’avis et de leur donner le premier refus. Il y a environ deux ans, ils ont finalement reçu l’appel téléphonique qu’ils espéraient.

Andy a reçu le vélo l’année dernière et a passé plusieurs mois à le restaurer, travail qu’il décrit comme un «travail d’amour».

Andy et Eileen Casey de Killeens, Cork, avec leur moto BSA A50 restaurée. «Je pense qu’elle est tombée amoureuse de la moto plus que moi. Photographie: Daragh McSweeney / Provision



Lors des rallyes, vous pouvez commencer à Killarney, séjourner dans un hôtel et faire le ring de Kerry ou le ring de Cork. C’est juste charmant de monter dans toutes les montagnes

«La moto était en assez bon état», dit-il. «J’ai réparé d’autres vélos qui ont nécessité environ cinq ou sept ans de travail, mais l’homme qui avait celui-ci, il l’a envoyé en Angleterre pour faire faire le moteur et tout ça, donc le côté mécanique était bon.

«Je devais juste le décaper, le tout, pour le repeindre dans la bonne couleur. Elle court magnifique. Je l’ai réglée adorable maintenant, elle court adorable.

Rallyes

Le couple n’a pas eu la chance de sortir le vélo lors de longs voyages depuis sa restauration, en raison des mauvaises conditions météorologiques et des restrictions de Covid. Cependant, ils sont membres d’un club de vélo vintage qui organise plusieurs rallyes annuels et espèrent faire une escapade avec le vélo cette année.

«Sur les rallyes, vous pourriez commencer à Killarney, rester dans un hôtel et faire le ring de Kerry ou le ring de Cork avant de rentrer chez nous. C’est tout simplement agréable de pouvoir monter dans toutes les montagnes », dit Andy. «Notre fils Liam et sa femme Suzanne sont aussi des fans de motos, alors ils nous rejoignent aussi parfois, donc c’est adorable. C’est vraiment amusant, comme.

Andy aime les vélos «depuis qu’il sait marcher», mais a-t-il jamais cru que cela pourrait l’aider à rencontrer sa future femme?

«Cela avait un peu à voir avec ça, d’accord. Je pense qu’elle est tombée amoureuse de la moto plus que moi, tu sais », dit-il en riant. «Mais de toute façon, 55 ans plus tard et nous sommes toujours ensemble, alors j’ai dû faire quelque chose de bien.