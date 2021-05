Miriam Lord: McGrath met en garde contre une vue effroyable face à la nation

Le nouveau presque normal est juste au coin de la rue.

Nous devrions être à l’intérieur d’ici juillet, a déclaré le Tánaiste à un comité d’Oireachtas. Six à une table. Mangez et buvez ce que vous voulez. Aussi longtemps que vous le souhaitez, tout se passe bien.

Toilettes encore une fois.

C’est fou.

Mais malgré 14 mois de surutilisation, le New Normal n’est encore allé nulle part, vous savez.

Il a simplement migré vers la chambre du Dáil, la seule différence étant que chaque jour est maintenant un jour de crise du logement.

À peine un coup d’oeil sur la crise de Covid, à part les lamentations à demi d’esprit de Mattie McGrath sur «une menace existentielle» pour notre démocratie parce que le gouvernement propose de laisser les pouvoirs d’urgence de Covid-19 sur les livres pendant encore six mois, juste en Cas.

« Contrôler! Contrôler! Cela s’est produit en Allemagne en 1933 et c’est comme ça que ça a commencé », a-t-il crié.

« En Allemagne. Ça c’est passé! »

Nous savons que c’est arrivé. Le monde entier sait ce qui s’est passé.

Mais il semble que Mattie, qui a la forme pour chatouiller les poêles en aluminium de la brigade de conspiration avec des références Dáil à «l’arnaque», a une compréhension différente de ce qui passait pour «contrôle» sous le Troisième Reich.

L’ensemble du Groupe des indépendants ruraux déclare que le gouvernement est devenu « une menace existentielle » pour la démocratie

Ses remarques comparant la gestion par le gouvernement d’une urgence de santé publique aux actions dépravées du régime nazi indiquent une déconnexion inquiétante avec l’histoire. Soit cela, soit il était honteusement grandiose pour la communauté anti-lockdown, scamdemic, fake news, je-fais-ma-propre-recherche, qui ne lui ressemblerait pas.

Plus tôt dans la journée, le Groupe des indépendants ruraux a publié un communiqué de presse «critiquant» le gouvernement »pour son ciblage« extrême »des« libertés individuelles »alors qu’il« s’efforce de contrôler la société par la force ».

Putain d’enfer. Ce seront les chars à Tipperary ensuite.

En effet, le chef du groupe McGrath a été enlevé du Dublin Convention Center par des hommes en manteau de cuir peu de temps après avoir exercé sa liberté d’expression au Dáil et n’a plus été revu depuis.

Pardon. Correction. Pas un problème pour lui. Toujours en train de dire ce qu’il pense quand l’humeur le prend.

Après avoir écouté la tirade du Clonmel TD sur la proposition d’étendre les pouvoirs d’urgence (une douleur juste si elle est exercée, et aller trop loin, affirment beaucoup) étant percutée sans discussion, le Taoiseach lui a dit avec lassitude qu’il y aurait un débat complet à la Chambre sur étendre la législation.

«Aucun gouvernement ne veut introduire le genre de mesures que nous avons dû mettre en place au cours des 12 derniers mois, mais nous le faisons sur la base de conseils de santé publique pour protéger la santé des gens et sauver des vies», a-t-il déclaré.

Mais Mattie est sûr qu’il se passe quelque chose de bien plus sinistre.

«Je crois honnêtement que Taoiseach, vous et votre gouvernement, êtes devenus une menace existentielle pour notre démocratie.»

Honnêtement. Il fait.

Et ce n’est pas que lui. L’ensemble du Groupe des indépendants ruraux affirme que le gouvernement est devenu «une menace existentielle» pour la démocratie. Il est temps de recommencer à stocker le papier des toilettes. Vous ne pouvez jamais avoir assez de boîtes de haricots.

«Que vous puissiez pousser cela ici pour contrôler les gens, pour leur refuser leurs droits et libertés et pour détruire littéralement la volonté même des gens de vivre…. C’est choquant », a fulminé leur chef.

(La crise du logement, qui a dominé les débats du septième jour du Dáil au trot, ne le fait pas vraiment pour les indépendants ruraux.)

Détruire littéralement la volonté même des gens de vivre, dit Mattie.

Littéralement choquant.

Vous voyez, il sait comment ces choses se passent et comment fonctionne la réponse de Ballinlough à Hitler.

Le Tánaiste faisait de son mieux pour être optimiste quant à la grande réouverture

Aucun débat et aucune communication avec personne.

«Donc, vous bloquez tout. Stonewalling est votre nouveau mantra. Et stonewall quand on vous pose une question – vous la remettez à quelqu’un. Vous me donnerez une conférence, vous le ferez probablement maintenant dans une minute.

Il sait ce qui va suivre. Souvenez-vous de l’Allemagne de 1933. Il sait ce qui va suivre.

Le tánaiste Leo Varadkar faisait de son mieux pour être optimiste quant à la grande réouverture. Photographie: Alan Betson / The europe-infos.fr



«C’est scandaleux que vous envisagiez de faire cela pendant encore six mois. Nous sommes censés sortir de la crise et nous sommes censés nous ouvrir et c’est ce que fait le gouvernement. Contrôler! Contrôler! »

Etc.

Il ne doit pas avoir entendu parler du passage de Leo Varadkar devant le comité de l’entreprise, du commerce et de l’emploi. Le Tánaiste faisait de son mieux pour être optimiste quant à la grande réouverture. Le plan est de reprendre les repas en salle début juillet, même si «le nombre de cas semble à nouveau augmenter».

Et les repas et les boissons en plein air devraient revenir dans un peu moins de trois semaines. Service de table seulement cependant. Et pas de statut.

«Un mètre ou un mètre et demi entre les tables. Pas plus de six à une table. Ils peuvent provenir de n’importe quel nombre de ménages… Il n’y aura pas d’obligation d’acheter un repas substantiel – cela disparaîtra. Et nous ne prévoyons pas qu’il y aura une limite sur le temps que vous pouvez rester, donc ce sera beaucoup plus pratique que ce qui existait auparavant, mais ce n’est pas encore finalisé. «

Mais ne soyez pas dupe. Le régime totalitaire de Micheál Martin a maintenant le pays où il le veut: au bord de la pente glissante sur le point de glisser dans une dictature à la nazie. L’adjoint McGrath nous a déjà mis en garde contre la vue épouvantable à laquelle la nation est confrontée.

Mattie souffla et souffla des sièges bon marché. Le Taoiseach grimaça

Vous pourriez à peu près entendre les gémissements des TD éparpillés dans l’auditorium du Convention Center. Mattie, à nouveau.

«Je pense que c’est malheureux à la Chambre ces derniers temps que la politique, les politiciens soient comparés à l’Allemagne nazie», a soupiré Micheál Martin. «C’est la deuxième fois en quelques semaines que le député McGrath a exprimé que…»

Articulé? Et certains disent que le Taoiseach n’a pas le sens de l’humour.

Le chef des Indépendants ruraux a poussé un cri de défi.

« OUI. Et heureux de le faire.

Micheál était déçu.

«Je pense que cela amène le Parlement à un niveau bas, pour être franc.»

« Appelez-le comme il est! » rugit Mattie.

Le Taoiseach, parlant lentement, lui a dit: «La santé publique consiste à sauver la vie des gens et la seule raison de la loi sur la santé publique était la pandémie».

Ce n’est pas le genre de chose qu’un gouvernement veut faire. Il n’y a pas de complot et les mesures seront débattues au Dáil.

Mattie souffla et souffla des sièges bon marché. Le Taoiseach grimaça.

«Je demande au député de s’abstenir d’utiliser ce genre de langage. C’est faux. Je pense que ce n’est pas parlementaire et que c’est une insulte à notre Parlement.

« Il est clair d’être vu », a brazé Mattie, fidèle à sa conviction que l’Irlande est maintenant comme l’Allemagne en 1933.

Et il est clair que le Taoiseach pense que ce n’était pas un moyen pour un membre de Dáil Éireann de parler.

« Et je ne pense pas que cela devrait être autorisé. »

Tyran.