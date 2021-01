lind dna Set de table et dessous de verre Curve L en cuir recyclé lot de 8 - Gris clair

Coffret cadeau de huit pièces de la série Curve par LIND DNA. L'ensemble se compose de 4 sets de table Curve de taille L et de 4 dessous de verre Curve. Les sets de table et les dessous de verre sont en cuir recyclé et ont une couleur beige foncé sur le devant.