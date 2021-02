Les personnes souffrant de certaines conditions sous-jacentes devraient être poussées vers le haut de la liste des priorités de vaccination

Le gouvernement a demandé au ministère de la Santé d’examiner le séquençage du déploiement du vaccin, y compris le potentiel d’augmenter la priorité pour les personnes souffrant de certaines conditions sous-jacentes, selon l’europe-infos.fr.

Taoiseach Micheál Martin a précédemment déclaré que le gouvernement était d’avis que les personnes immunodéprimées ou souffrant de maladies telles que la maladie de Parkinson ou la fibrose kystique devraient être prioritaires car si elles contractaient la maladie, elles courraient un plus grand risque.

Le Conseil consultatif national de l’immunisation (CANI) a maintenant rédigé un document sur la question. Il aurait intégré les dernières données internationales et irlandaises et aurait également examiné les risques pour les personnes souffrant de maladies sous-jacentes.

Une source a déclaré que le document du NIAC avait été examiné et approuvé par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet).

Le document a été remis au ministre de la Santé Stephen Donnelly et il est «discuté» ce week-end.

Le gouvernement annoncera cette semaine une nouvelle version du plan pour vivre avec Covid-19 qui examinera la voie pour assouplir les restrictions à l’avenir, bien qu’il soit entendu qu’aucune date ne sera fixée.

Le plan incorporera des calendriers estimés pour la vaccination et pourrait examiner les restrictions qui pourraient être assouplies parallèlement.

Pendant ce temps, les commentaires de M. Martin samedi selon lesquels il ne prévoyait pas que les pubs et les restaurants rouvriront avant le milieu de l’été ont continué à irriter le secteur de l’hôtellerie.

La Fédération irlandaise des hôtels (IHF) a déclaré que l’industrie du tourisme est «dévastée» et que le secteur de l’hôtellerie est peu susceptible d’ouvrir avant le milieu de l’été.

Dimanche, Elaina Fitzgerald Kane, présidente de l’IHF, a appelé à une révision de l’aide pour le secteur et a averti: «Le fait de ne pas fournir des soutiens adéquats maintenant aura des implications à long terme qui pourraient prendre des années à réparer.

Dans un entretien avec RTÉ Raidió na Gaeltachta samedi, M. Martin a déclaré que les nouvelles variantes de coronavirus préoccupaient le plus le gouvernement et les médecins de santé publique et que, à cause de cela, la réouverture du pays serait très lente.

Interrogé sur la réouverture de l’hospitalité, il a déclaré: «Nous ne prévoyons pas cela avant le milieu de l’été … ce que disent les autorités de santé publique, c’est que nous nous en tenons à cela jusqu’à fin avril, puis nous réfléchissons à la situation. et prendre des décisions sur les mois à venir. »

«Il n’y aura pas beaucoup de changement (après cette phase) parce que les chiffres sont encore trop élevés … ce que nous avons l’intention c’est de rouvrir progressivement les écoles … ce sera lent, nous serons prudents, car nous avons pour surveiller l’effet sur le virus. Le plus grand défi auquel nous sommes confrontés concerne les nouvelles variantes, car elles pourraient avoir un impact sur les vaccins. Il est judicieux d’ouvrir lentement, car les vaccins arrivent.

Mme Fitzgerald Kane a réagi en déclarant: «La santé publique doit toujours être la priorité numéro un et nous reconnaissons le difficile équilibre que le gouvernement doit atteindre.

«Cependant, notre communauté touristique est dévastée d’apprendre hier dans un reportage radio qu’il est peu probable que le secteur de l’hôtellerie rouvre avant le milieu de l’été.

«Cela a entraîné une frustration et une anxiété aiguës.»

Elle a déclaré qu’avant la pandémie, les moyens de subsistance de 270 000 personnes étaient soutenus par le tourisme et que 70% d’entre eux se trouvaient à l’extérieur de Dublin.

«Dans certains cas, des communautés entières sont construites autour du tourisme», a-t-elle ajouté.

Mme Fitzgerald Kane a appelé à «un examen urgent des aides existantes pour le secteur du tourisme et de l’hôtellerie».

«Si la très importante période estivale s’érode, des soutiens supplémentaires sont désormais nécessaires pour protéger les entreprises et les moyens de subsistance qu’elles soutiennent jusqu’à ce que la société rouvre et que le secteur et l’industrie du tourisme en général puissent se redresser.»

L’IHF a également demandé au gouvernement d’intervenir auprès des banques «pour s’assurer qu’elles ont mis en place des processus de soutien et d’engagement appropriés pour nos entreprises et les membres de notre équipe jusqu’à ce que Covid-19 soit supprimé».

Elle a déclaré: «Les implications de l’annonce d’hier sont énormes en termes de confiance dans la survie du tourisme irlandais.

«Nos employés sont notre plus grand atout et aujourd’hui, 160 000 touristes qui ont temporairement perdu leur emploi ont appris qu’il est peu probable que leur emploi soit rétabli avant le milieu de l’été.

«Il s’agit de personnes réelles et de moyens de subsistance réels.»

Par ailleurs, un groupe de scientifiques et d’universitaires connu sous le nom d’Independent Scientific Advocacy Group a accusé le gouvernement de ne pas avoir de stratégie cohérente pour lutter contre la pandémie.

Dans une déclaration de ce matin, le groupe a déclaré que «des ressources et une autonomie appropriées» devraient être accordées aux unités de santé publique à travers le pays.

Il a également appelé à la mise en place d’une quarantaine hôtelière soutenue pour tous les nouveaux arrivants par voie maritime et aérienne.

«Si nous commençons aujourd’hui et faisons correctement Zero Covid, nous pourrions être ouverts au début de l’été», indique le communiqué.

«En n’ayant pas de stratégie cohérente, le gouvernement nous a donné toute la douleur sans le gain. Avec une stratégie bien articulée, nous pouvons travailler ensemble vers un objectif et éviter de répéter les erreurs de 2020 », conclut le communiqué.

Le premier centre de vaccination de masse de l’État a commencé les vaccinations samedi.

Le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, a visité l’Helix de la Dublin City University (DCU), où il a déclaré que l’Irlande devait accepter qu’elle était à la traîne du Royaume-Uni en ce qui concerne la vaccination des personnes contre Covid-19.

Mais défendant le rythme plus lent du déploiement ici par rapport au Nord et à la Grande-Bretagne, il a déclaré que la République se comportait bien par rapport aux autres pays du monde et au sein de l’UE.

«Les gens regardent très raisonnablement le Royaume-Uni et disent que le Royaume-Uni est plus avancé», a-t-il déclaré aux journalistes de The Helix de la Dublin City University (DCU), le premier centre de vaccination de masse de l’État qui a commencé samedi les vaccinations.

« Et ils sont. Nous devons accepter cela, ils le sont.

Mais l’Irlande a «l’un des déploiements de vaccins les plus rapides de l’UE» et risque d’être encore pire si elle décidait de faire cavalier seul en achetant sa propre réserve de vaccins, a-t-il ajouté.

«Nous sommes membre de l’UE, partant avec l’UE», a déclaré M. Donnelly.

.