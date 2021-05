Miriam Lord: Shock en tant que ministre du Logement ne parvient pas à se creuser dans un trou

Dans un événement surprise vendredi, le ministre du Logement Darragh O’Brien a reçu une pelle mais, malgré tous ses efforts, il n’a pas pu se creuser dans un trou.

«Je ne sais tout simplement pas ce qui lui est arrivé. C’est un coup dur pour ses perspectives de leadership, c’est sûr », confie un initié du Fianna Fáil. «En règle générale, ce ne serait pas comme Darragh de lutter pour creuser un trou, mais il a échoué à cette occasion.

La nouvelle a envoyé des ondes de choc à travers le corps politique et a semé la panique dans les cercles gouvernementaux.

«Certaines normes sont exigées des ministres du gouvernement dans cette coalition. Le ministre du logement a échoué au niveau le plus élémentaire. Cela pourrait avoir de sérieuses implications pour la stabilité du système politique », a confié un collègue du parti.

Un autre a déclaré que c’était «un accident qui allait se produire» et qu’O’Brien n’aurait pas dû être laissé près d’une pelle lors de la cérémonie de tournage du gazon dans le nord de Dublin pour marquer la construction d’un programme de logements abordables de 51 unités.

«De toute évidence, l’homme est épuisé. Il creuse des trous pour lui-même depuis des mois. Quelque chose devait céder.

L’incident s’est produit dans le nouveau développement de Dun Emer, où les prix des maisons commenceront à 166 000 € pour les appartements à deux lits et à 250 000 € pour une maison à trois chambres. Le ministre était accompagné du maire et du maire adjoint de Fingal et de quelques fonctionnaires.

Cet égoïste flagrant aurait vraiment dû mourir d’une surutilisation après le passage d’Eoghan Murphy dans le département

Cinq nouvelles pelles brillantes, cinq vestes fluorescentes immaculées et cinq casques de sécurité impeccables ont été portés pour une photo publicitaire parce que les gens, en particulier au milieu d’une crise du logement, n’aiment rien de mieux que d’admirer des photos de ministres du gouvernement jouant aux ouvriers du bâtiment tout en martelant pour les caméras.

Regardez les gars! Seulement 19 949 maisons de plus à emporter!

Alors Darragh enfile l’équipement et les seigneurs maires organisent leurs chaînes de bureaux en dehors de leur haute visibilité pour que les choses restent authentiques, et le décor est prêt pour le retournement ministériel du gazon. Cette folie égoïste flagrante aurait vraiment dû mourir d’une surutilisation après le passage d’Eoghan Murphy dans le département.

Mais Darragh O’Brien a repris là où il s’était arrêté, avec beaucoup d’enthousiasme.

Malheureusement, vendredi, Darragh a été abattu par un petit divot.

Le gazon destiné au virage avait déjà été soulevé et laissé sur le sol à l’attention du ministre.

Un projet prêt à l’emploi.

Pour montrer à quel point il est dur, Darragh a poussé le divot sur le côté et a plongé sa pelle vierge dans le sol dur du bocal à poussière Lusk. Il a failli fléchir sous les vibrations. Puis il se tint sur la plaque de pied avec son talon, mais il n’y eut aucun abandon et la lame glissa sur le côté sur la surface, enroulant un peu d’argile poudreuse.

Il se cogna et fit tournoyer la pelle comme un tire-bouchon, surchauffant sous son casque, qu’il enleva et jeta de côté.

Finalement, il a réussi à gratter suffisamment de saleté pour jeter en l’air pour les caméras.

Travail accompli.

Lors de la conférence de presse qui a suivi, Darragh a présenté d’autres plans pour la construction de nouvelles maisons et a déclaré qu’il espérait présenter des propositions visant à restreindre les habitudes d’achat de fonds d’investissement au Cabinet mardi.

C’est s’ils le laissaient entrer dans la porte après son affichage de fouille sous la normale.

Vendredi soir, il y a eu des rapports non confirmés selon lesquels les TD du Fianna Fáil non-conformistes prévoient de devenir balistiques lors de la réunion du parti parlementaire la semaine prochaine.

«Ce parti a une longue et remarquable histoire dans le domaine de la construction et il est tout à fait inacceptable qu’un ministre du Fianna Fáil ne puisse pas utiliser correctement une pelle. Le fait que Darragh O’Brien ne puisse pas creuser un trou pour lui-même est déjà assez mauvais. Mais cela signifiait qu’il n’était pas en mesure de continuer à creuser une fois qu’il savait qu’il était dans le trou, ce qui est le moins que l’on puisse attendre de l’un des nôtres », a déclaré un membre de l’aile Jim O’Callaghan du parti.

«Pour l’amour de Dieu, même Micheál Martin a pu le faire pendant la semaine. Jusqu’à ses oxters, il l’était donc.

«Bien que certes, il se frayait un chemin à travers une charge de fromage.»

Un autre pol corr traverse le sol

En rupture avec les pratiques éco-responsables, les Verts ont décidé de ne pas laisser pousser l’herbe lorsqu’il s’agit de remplacer leur spin doctor.

Ils sont aussi rapides que le DUP lorsqu’il s’agit d’obtenir des Poots sur le terrain. Désolé, bottes.

Le mois dernier, nous avons signalé que l’attaché de presse adjoint du gouvernement, Ian Carey, démissionnait de ses fonctions de chef des communications du parti. Quatre semaines plus tard, son remplaçant est prêt à prendre la relève dans les bâtiments du gouvernement.

Sans surprise, c’est un autre journaliste.

Les hacks nerveux se demandent lequel d’entre eux sera choisi par la machine à spin insatiable qu’est la politique irlandaise

Aiden Corkery, le correspondant politique du Business Post, a remis son carnet cette semaine pour suivre le chemin désormais bien tracé de la galerie de presse de Leinster House aux couloirs du pouvoir politique.

Fils d’agriculteur de Ballyseedy dans le Kerry, Aiden a débuté dans le Kerryman avant de passer à l’Irish Mail (où son prédécesseur Carey a également travaillé dur) et au Business Post.

Les hacks nerveux laissés à Leinster House ont formé un groupe de soutien émotionnel alors qu’ils se demandent lequel d’entre eux sera choisi ensuite par l’insatiable machine à tourner – c’est une bête interpartis – qu’est la politique irlandaise.

Le remplaçant d’Aiden au Business Post est Daniel Murray, qui abandonne les rapports sur les questions de santé et d’environnement. Il n’aura aucun problème à traiter avec les politiciens autour de Leinster House, après avoir travaillé pendant cinq ans en tant que producteur sur l’ancienne émission de Vincent Browne de TV3 et survécu pour raconter l’histoire.

Coûts époustouflants de l’enquête Anglo

Observation de la semaine depuis le Ceann Comhairle.

«Il semble qu’il y ait eu beaucoup de larmes dans les coulisses si tous ces tissus étaient nécessaires.»

Il a fait cette remarque après que Solidarity TD Mick Barry ait soulevé le coût permanent de la Commission d’enquête sur l’IBRC, anciennement Anglo Irish Bank, qui fonctionne maintenant depuis six ans et devrait faire rapport en octobre. L’enquête a coûté près de 10 millions d’euros à ce jour, mais les coûts finaux devraient dépasser 30 millions d’euros, certains rapports indiquant qu’il pourrait être plus proche de 70 millions d’euros.

Les dépenses s’accumulent. «Plus de 1 500 € ont été dépensés en tissus. J’ai du mal à comprendre ça », s’est étonné Mick.

Mais c’est pire. La répartition des dépenses communiquée l’année dernière au journaliste Ken Foxe au titre de la loi sur la liberté de l’information s’appliquait à une période de 18 mois entre janvier 2019 et juin 2020. Cela représente donc plus de 80 € par mois sur des mouchoirs en papier.

Une enquête complète par une équipe de juges à la retraite est nécessaire ici immédiatement.

Aucune dépense ne doit être épargnée.

Pas exactement un quatuor de salon de coiffure

Le sénateur de Louth, John McGahon, était incroyablement heureux lundi matin au Seanad. «Aujourd’hui est un grand jour», a-t-il déclaré. «Je me suis fait couper les cheveux à huit heures du matin. J’étais le premier dans la file d’attente et c’était tout simplement génial, comme, au sens propre comme au figuré, c’est un poids sur mes épaules.

Puis il remarqua ses collègues follement défiés Gerry Craughwell (Ind), Victor Boyhan (Ind), Mark Wall (Lab) et Paul Gavan (SF) assis de l’autre côté de la salle. «Aucune offense pour les quatre gars ici, ils n’auront peut-être pas besoin de coupes de cheveux aussi rapides que cela, avec tous les égards.»

All the Dáil’s a stage: People Before Profit’s Richard Boyd Barrett. Photographie: Nick Bradshaw pour The europe-infos.fr



Upstart Crow de Dún Laoghaire livre un soliloque

Entrez Richard Boyd Barrett, scène gauche, avec le sang thespian des Cusacks coulant dans ses veines.

Il a apporté une contribution passionnée lors du débat de jeudi sur le projet de loi sur les grades accrédités Leaving Cert.

«En tant qu’étudiante anglaise, permettez-moi de souligner le ridicule de certains aspects de notre système éducatif», a-t-il déclaré à Norma Foley, une enseignante du secondaire jusqu’en février de l’année dernière, lorsqu’elle a été élue Dáil Éireann puis immédiatement élevée au rang de meilleur emploi à Marlborough Street.

C’est une indication de la manière dont notre système éducatif assainit et – pour utiliser ce mot horrible – « standardise » l’éducation

«Vous étudiez Shakespeare à partir de la page et vous faites un examen écrit sur, dans mon cas, Othello ou Jules César.

«En lisant Shakespeare sur la page. Qu’est-ce que cela a à voir avec Shakespeare, s’il ne s’agit pas de jouer, d’avoir les ressources pédagogiques et de faire entrer les acteurs et les réalisateurs dans nos écoles pour donner vie à des choses comme Shakespeare?

Le groupe People Before Profit TD de Dún Laoghaire était consterné. «Je l’ai lu à partir d’une page», se lamenta-t-il à nouveau. «C’est une indication de la manière dont notre système éducatif assainit et – pour utiliser ce mot horrible -« standardise »l’éducation.»

Le ministre de l’Éducation a écouté poliment son soliloque.

Même à ce stade tardif, l’impact de Covid et la «révolte» des étudiants sur leurs examens «devraient nous conduire à un changement radical et révolutionnaire dans la façon dont nous dispensons l’éducation», a déclaré Boyd-Barrett, un produit du St Michael’s College à Ballsbridge et UCD.

«Parce que vous voyez, tout tourne autour de ces mots, n’est-ce pas: ‘standardisation’, ‘courbes en cloche’, ‘test’, ‘évaluation’. Qu’est-ce que cela a à voir avec l’imagination humaine, l’intellect humain, la réalisation du potentiel humain? »

Mais la leçon ne s’est pas arrêtée là.

«D’où vient le système d’examen?»

Norma était toutes les oreilles.

«Il est venu de la Chine impériale en 605 et de la dynastie Sui, plus tard élargie par la dynastie Song comme un moyen de sélectionner des personnes en grande partie parmi les élites – d’abord les élites militaires et ensuite les élites bureaucratiques – pour servir dans la fonction publique impériale et militaire. Puis importé en Europe dans les années 1500 par les jésuites, puis d’abord été pionnier à grande échelle par l’empire britannique en Inde afin de sélectionner des personnes pour la fonction publique impériale.

«Plus tard, créé dans le même but en Angleterre. En d’autres termes, il testait un type de renseignement très particulier pour des raisons très particulières et, dans ses origines, très axé sur la perpétuation des élites.

«Maintenant, appliquons cela à la situation d’aujourd’hui …»

Nous sommes convaincus que le ministre prenait des notes.