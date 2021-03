Taoiseach Micheál Martin a déclaré qu’il était «très contre» l’arrêt des exportations de vaccins depuis l’Union européenne, ajoutant qu’il était «absolument vital» que les chaînes d’approvisionnement en vaccins restent ouvertes.

Avant un sommet des dirigeants de l’UE plus tard cette semaine, qui examinera des propositions de contrôle des exportations de vaccins, les empêchant effectivement de quitter l’UE, M. Martin a déclaré qu’il était fermement contre une telle initiative.

«Je suis tout à fait contre. Je pense que ce serait une étape très rétrograde », a-t-il déclaré à News at One de RTÉ.

Il a déclaré qu’il était «absolument vital» que les sociétés pharmaceutiques puissent maintenir leurs chaînes d’approvisionnement ouvertes. Il a déclaré que le vaccin Pfizer était fabriqué à partir de matériaux fournis par 86 fournisseurs dans 19 pays et que les interdictions d’exportation risqueraient de perturber la production de vaccins.

Il n’est pas d’accord avec une suggestion de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, selon laquelle l’UE pourrait bloquer l’exportation de vaccins vers certains pays.

Il a déclaré que le Royaume-Uni devrait «rendre la pareille» à l’exportation de vaccins de l’UE vers le Royaume-Uni.

M. Martin a également suggéré que l’assouplissement des restrictions sur les activités de plein air, y compris le sport, pourrait être envisagé en avril. Il a également déclaré qu’il n’était «pas envisagé» que le retour à l’école des élèves restants du secondaire après les vacances de Pâques soit reporté, malgré les inquiétudes récentes concernant l’augmentation des infections.

Il a dit que pour réduire les nombres, «nous devons éviter à tout prix la congrégation à l’intérieur».

Mais M. Martin a laissé entendre que les restrictions sur la socialisation en plein air pourraient être assouplies, en disant: «Le thème qui va vraiment de l’avant doit être celui de l’extérieur.»

Il a déclaré que les ministres et les responsables examineraient les options pour assouplir les restrictions après le 5 avril et qu’ils prendraient en compte les effets du vaccin sur la réduction des maladies graves et de la mortalité.