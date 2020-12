Biden confirmé comme président américain par le collège électoral

Le président élu Joe Biden a été confirmé par le collège électoral comme le prochain président des États-Unis, portant un autre coup aux efforts de Donald Trump pour renverser le résultat de l’élection.

M. Biden a reçu le nombre de voix requis par le collège électoral, qui s’est réuni lundi, pour être désigné vainqueur des élections du 3 novembre. Les 55 électeurs de Californie ont officiellement certifié le vote de son État lundi soir, poussant M. Biden au-delà du seuil de 270 collèges électoraux nécessaire pour remporter les élections. Alors qu’Hawaï ne s’était toujours pas déclaré, M. Biden devrait remporter 306 votes électoraux, confirmant officiellement le résultat des élections du 3 novembre.

Alors que M. Biden atteignait le seuil nécessaire pour remporter les élections, le président Trump a annoncé sur Twitter le départ du procureur général Bill Barr. M. Barr avait précédemment déclaré que le ministère de la Justice n’avait trouvé aucune preuve de fraude électorale susceptible de modifier le résultat des élections – provoquant apparemment la fureur du président. Si le départ de M. Barr n’était pas tout à fait inattendu, le moment de l’annonce au moment même où le collège électoral a réitéré la victoire de M. Biden a soulevé des sourcils.

Tout au long de lundi, les électeurs de chacun des 50 États et de Washington DC se sont réunis – principalement dans les capitales des États – pour voter, en fonction du résultat de l’élection. Parmi les électeurs figuraient Bill et Hillary Clinton, qui ont voté dans l’État de New York, tandis que l’ancien candidat au poste de gouverneur Stacey Abrams a déclaré les résultats de la Géorgie.

La tradition remonte à la fondation de la République. Chaque lundi après le deuxième mercredi de décembre d’une année d’élection présidentielle, le collège électoral se réunit et vote formellement le président et le vice-président.

Le président Donald Trump a continué de contester le processus jusqu’à l’événement prévu de lundi. Alors que le collège électoral se préparait à se réunir lundi matin, le président a tweeté une citation d’un animateur de Fox News demandant pourquoi les swing states «arrêtent de compter au milieu de la nuit. . . Parce qu’ils ont attendu de savoir combien de bulletins ils devaient produire pour voler l’élection truquée », a-t-il écrit, incitant Twitter à ajouter son avertissement désormais familier à son message.

En fait, les principaux États qui ont fait pencher l’élection en faveur de M. Biden ont tous confirmé le résultat. La Pennsylvanie, le Michigan et la Géorgie ont tous déclaré pour M. Biden, avec M. Trump déclaré vainqueur dans les États qu’il a gagnés, tels que la Floride et le Texas. Le concept d ‘«électeurs infidèles» – par lequel les États rompent avec le résultat des élections dans leur État et votent pour un candidat alternatif – avait offert l’espoir à certains partisans de Trump que la victoire de M. Biden dans certains États pourrait être annulée. Mais les principaux États du swing ont suivi le résultat dans leurs États, malgré les pressions incessantes de M. Trump envers la Géorgie et la Pennsylvanie pour déclarer le résultat des élections invalide.

S’exprimant alors que le Michigan a déclaré son résultat, le gouverneur Gretchen Whitmer a déclaré que le résultat était désormais définitif. «Il est temps d’aller de l’avant en tant qu’États-Unis d’Amérique», a-t-elle déclaré.

L’assemblée de l’État du Michigan était soumise à des restrictions strictes lundi, après des «menaces crédibles» de violence, selon des responsables. Mme Whitmer a elle-même fait l’objet d’un complot d’enlèvement plus tôt cette année.

Le processus passe maintenant au Congrès. Une fois les certificats de vérification reçus, le Congrès entrant se réunira pour une session conjointe le 6 janvier pour compter les résultats et déclarer le résultat de l’élection. A 13 heures ce jour-là, Mike Pence, en sa qualité de président du Sénat, ouvrira les certificats et les présentera à quatre scrutateurs qui liront ensuite le vote.

Les membres peuvent s’opposer aux résultats de n’importe quel État – bien que les objections doivent être faites par écrit par au moins un membre de la Chambre et du Sénat. Si un député s’y oppose, chaque chambre peut débattre de la question pendant un maximum de deux heures, puis voter.

Mais les mathématiques du prochain Congrès font qu’il est hautement improbable que le résultat du collège électoral soit annulé. Les démocrates contrôleront la Chambre des représentants en janvier, tandis que les républicains contrôleront le Sénat, mais seulement de manière juste, avec l’autorisation de M. Pence de voter par égalité. Il est pratiquement garanti que plusieurs républicains refuseront de répondre à l’appel de M. Trump pour contester le résultat – des sénateurs républicains comme Mitt Romney, Pat Toomey, Susan Collins et d’autres ont déjà fait référence publiquement à M. Biden en tant que président élu.

On s’attendait à ce que M. Biden insiste sur une note d’unité dans un discours à la nation plus tard lundi soir, déclarant qu’il sera un président «pour tous les Américains».

«Dans cette bataille pour l’âme de l’Amérique, la démocratie a prévalu. Nous, les gens, avons voté; la foi en nos institutions, l’intégrité de nos élections reste intacte. Et donc, maintenant il est temps de tourner la page – de s’unir, de guérir.

«Comme je l’ai dit au cours de cette campagne, je serai le président de tous les Américains. Je travaillerai aussi dur pour ceux d’entre vous qui n’ont pas voté pour moi, comme je le ferai pour ceux qui l’ont fait.

Il n’y a eu aucune réponse de la part des républicains de haut rang hier soir au résultat du vote.

La décision de plus de 100 membres du Congrès de soutenir le procès malheureux du Texas de la semaine dernière visant à rejeter le résultat dans quatre autres États en a surpris beaucoup et indique le pouvoir que M. Trump continue d’exercer sur son parti.