Un groupe local remporte une contestation judiciaire pour un incinérateur à liège de 160 millions d’euros

Boho Green Revolution Ombre à Paupières 202 Liège nacré

Cette ombre à paupières a une texture très douce, s'applique très facilement sur les yeux et grâce à sa forte pigmentation a une très bonne tenue Cette ombre à paupières nacrée, certifiée BIO par Cosmébio, a une texture soyeuse et veloutée et bénéficie d'une tenue exceptionnelle grâce à sa qualité