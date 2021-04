Le FMI renforce les prévisions de croissance de la zone euro

Le Fonds monétaire international a révisé mardi les prévisions de croissance de cette année pour la zone euro à 4,4% de la production économique.

La révision à la hausse de 0,2 point de pourcentage fait suite à de fortes initiatives publiques visant à protéger les travailleurs et les entreprises de la pandémie, comme le fonds de relance de 750 milliards d’euros de l’UE et le plan de relance de 1,9 billion de dollars américains.

Les Perspectives de l’économie mondiale du fonds basé à Washington ont également amélioré ses prévisions pour l’économie mondiale, prévoyant des déploiements de vaccins au cours de l’été, ce qui renforcera la reprise économique au cours du second semestre.

En conséquence, la production mondiale devrait augmenter de 6% cette année avant de se modérer à 4,4% en 2022, selon les perspectives du FMI.

«Grâce à une réponse politique sans précédent, la récession du COVID-19 est susceptible de laisser des cicatrices plus petites que la crise financière mondiale de 2008», a déclaré le FMI. «Cependant, les économies de marché émergentes et les pays en développement à faible revenu ont été plus durement touchés et devraient subir des pertes plus importantes à moyen terme.»

Les prévisions de croissance de mardi sont sujettes à une forte incertitude. De nouvelles souches du coronavirus pourraient émerger et prolonger la pandémie si les vaccins s’avéraient inefficaces contre elles, a averti le FMI.

« Les décideurs devraient donner la priorité aux politiques qui seraient prudentes, quel que soit l’état du monde qui prévaut », telles que les sauvegardes contre le chômage, les soins de santé et les infrastructures vertes pour lutter contre le changement climatique, a déclaré le FMI.

Les nouvelles prévisions du FMI sont plus optimistes que celles de l’Organisation de coopération et de développement économiques, qui a annoncé le mois dernier que l’économie mondiale progresserait de 5,6% en 2021.