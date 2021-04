Una Mullally: quatre façons de faire en sorte que le centre-ville nord de Dublin fonctionne pour ses habitants

Alors que le conseil municipal de Dublin se démène pour des plans pour faire quelque chose, n’importe quoi, dans la ville afin que les gens puissent profiter de leur vie en toute sécurité cet été – alors que des villes comme Cork continuent avec des plans de piétonisation et de plein air – nous devons regarder vers l’avenir pour que le public l’espace, l’espace de loisirs et les installations qui font plaisir aux gens sont intégrés dans la capitale, et pas seulement des mesures temporaires.

La semaine dernière, j’ai participé à un processus de consultation communautaire avec beaucoup d’autres sur un nouveau «partenariat de sécurité communautaire local» entre le conseil municipal de Dublin et le ministère de la Justice, qui pose la question: «Comment pouvons-nous faire du centre-ville nord un endroit plus sûr ? » Le fait que le projet pilote soit dirigé par le ministère de la Justice montre comment la «sécurité» est encadrée par la police, la criminalité et la violence dans la rue. La clé de la «sécurité» dans une communauté est de lutter contre la pauvreté, les inégalités et les opportunités offertes par l’accès à l’éducation. Il y a une raison pour laquelle le ministère de la Justice ne déploie pas un projet pilote de cette nature à Dublin 4.