Dix prêtres de l’ordre spiritain sont morts au mois de janvier, huit d’entre eux ayant été testés positifs pour Covid-19.

Le Père Dermot Kavanagh, le Père Leo McGarry, le Père Christy Burke, le Père Jimmy Peters, le Père Brendan Heeran, le Père James Delaney, le Père Padraig Donovan, le Père Tom Cunningham, le Père Tony Darragh et le Père Paddy Reedy sont décédés entre le 8 et le 31 janvier.

Dans une déclaration, l’ordre – également connu sous le nom de Pères du Saint-Esprit – a déclaré que le nombre de morts en si peu de temps était «écrasant».

Six avaient 80 ans et quatre avaient entre 90 et 97 ans. Tous sauf deux avaient été testés positifs pour Covid-19. L’ordonnance a refusé d’indiquer lesquels deux n’avaient pas été testés pour la maladie.

En outre, l’ordre a perdu sept prêtres lors de la première vague de Covid-19. Trois d’entre eux ont été testés positifs pour le virus et trois autres présentaient des symptômes liés à Covid.

Dans un communiqué, la province irlandaise spiritaine a déclaré que les émotions des personnes impliquées allaient de «l’extrême tristesse à la perplexité».

Il a ajouté: «Nous sympathisons avec tous ceux qui ont perdu des êtres chers dans le climat actuel où toutes les familles et communautés sont incapables de pleurer comme elles le feraient normalement. Pour nous, pleurer tant de personnes, dont chacun avait également une famille élargie, dans une succession aussi rapide dans les circonstances actuelles, est accablant.

Les prêtres impliqués étaient pour la plupart à la retraite du ministère actif. Tous avaient servi dans les missions.

La commande gère certaines des écoles les plus connues d’Irlande: Blackrock College, St Michael’s College, St Mary’s College, Willow Park Senior School et Holy Family Community School, toutes à Dublin, ainsi que Rockwell College à Co Tipperary.

Presque tous les prêtres ont passé la plus grande partie de leur vie professionnelle à l’étranger, à l’exception du père McGarry qui enseignait au St Michael’s College sur Ailesbury Road.

Les dernières obsèques à avoir eu lieu ont été celles du Père Tom Cunningham (91 ans) originaire de Strathroy, Omagh, Co Tyrone et qui a passé la majeure partie de sa vie dans les missions en Irlande, au Nigeria, en Angola, en Australie et en Papouasie Nouvelle Guinée.

Lors de l’homélie, son ami et confrère spirite, le Père Brendan Carr, a comparé le Père Cunningham à un «grand chêne».

Le père Leo McGarry, originaire de North Circular Road à Dublin, avait passé du temps dans les missions au Nigeria et aux États-Unis et était professeur au St Michael’s College de Dublin.



S’adressant à la congrégation de l’église paroissiale Holy Spirit de Kimmage, Dublin, le père Carr a déclaré: «Beaucoup de grands chênes sont tombés pour nous Spiritains au cours de l’année dernière. Cela a été choquant et nous ressentons la douleur.

«Nous qui avons connu ces grands hommes connaissons la beauté qui a disparu. C’étaient des hommes inspirés, inspirés et soutenus par l’amour de leur Dieu compatissant qui élève les humbles et répare les cœurs brisés.

L’un des 37 Spiritains ordonnés en 1955, le P. Cunningham a été décédé par deux de ses frères qui ont servi dans l’ordre, Séamus et Colum, et par une sœur Sr Breid qui est décédée dans sa centième année en décembre.

Le P. Carr, qui a servi avec le P. Cunningham en Angola, a dit qu’il était un homme qui pouvait faire fonctionner n’importe quoi – «un moteur, une pompe, une scierie. Il avait l’esprit d’un ingénieur.

Le père Dermot Kavanagh de Rathnew, Co Wicklow, qui avait été prêtre missionnaire au Nigeria et aux États-Unis, est décédé le 8 janvier, suivi le 14 janvier par le père McGarry. Il était originaire de North Circular Road à Dublin et avait passé du temps dans les missions au Nigeria et aux États-Unis.

Le P. Burke est décédé le 23 janvier. Il était de Kilmaley Co Clare et un missionnaire au Kenya.

Les obsèques du Père Tom Cunningham CSSp. à l’église paroissiale Holy Spirit, Kimmage, Dublin. Photographie: Dara Mac Dónaill



Le père Brendan Heeran de Keshcarrigan, Co Leitrim est décédé le 26 janvier. Il avait également été missionnaire au Kenya.

Le lendemain, le P. Jimmy Peters est décédé à Nazareth House Dublin à l’âge de 98 ans. Il avait servi au Nigeria, au Biafra, au Gabon, au Libéria, au Kenya, au Royaume-Uni et en Irlande.

Deux prêtres sont décédés le 28 janvier. Le père Darragh de Co Derry avait travaillé au Kenya et en Ouganda et le père Jim Delaney de South Circular Road à Dublin. Il avait 93 ans. Il avait servi dans les missions au Kenya et aux États-Unis.

Le père Pádraig Donovan de Portroe, Co Tipperary est décédé le 30 janvier. Il avait été prêtre missionnaire au Brésil, aux États-Unis et en Irlande. Ses funérailles ont lieu jeudi.

Un jour plus tard, le père Paddy Reedy est décédé. Il était de Birr, Co Offaly et a servi comme missionnaire en Sierra Leone. Ses funérailles ont lieu vendredi. Il y a eu des funérailles à l’église de l’ordre à Kimmage tous les jours cette semaine.