Des salaires stagnants et un logement cher laissent les jeunes dans une situation pire que les parents

Une combinaison de salaires stagnants et de coûts de logement plus élevés a laissé les jeunes travailleurs irlandais dans une situation financière pire que celle de leurs parents, selon une étude de l’Institut de recherche économique et sociale (ESRI).

L’étude a révélé que les revenus des jeunes qui entrent sur le marché du travail irlandais sont stables et que les travailleurs dans la vingtaine gagnent – en termes réels – moins qu’ils ne gagnaient dans les années 1990 et 2000.

Leur situation est aggravée par des coûts de logement plus élevés alimentés «par une augmentation rapide des loyers». C’est en partie parce que les taux d’accession à la propriété des jeunes adultes se sont «effondrés», selon le rapport.

Si plus de 60% des personnes nées dans les années 60 vivaient dans un logement qu’elles ou leur partenaire possédaient à 30 ans, ce pourcentage était tombé à 39% pour les personnes nées dans les années 70 et à 32% pour celles nées au début des années 80.

En conséquence, les milléniaux des années 20 et 30 sont probablement la première génération en Irlande à avoir un niveau de vie inférieur à la précédente. Historiquement, chaque génération a bénéficié d’un niveau de vie plus élevé que la précédente.

Frappé par une pandémie

Les conclusions de l’ESRI font partie d’un rapport plus large intitulé Pauvreté, inégalités de revenu et niveaux de vie en Irlande, qui doit être publié plus tard cette semaine.

Le rapport a révélé que les jeunes adultes ont été «disproportionnellement» touchés par les retombées économiques de Covid-19, avec des taux de chômage nettement plus élevés.

Il a noté qu’il y avait 112 000 personnes de moins de 15 à 34 ans occupant un emploi rémunéré au dernier trimestre de 2020 par rapport à un an auparavant, comparativement à 93 000 travailleurs de moins âgés de 35 ans et plus.

Proportionnellement, l’emploi était de 14 pour cent inférieur à son niveau d’avant la pandémie pour les 15-34 ans, contre seulement 6 pour cent de moins pour ceux de la catégorie des 35 ans et plus.

Ces pertes d’emplois étaient susceptibles d’aggraver «les effets persistants de la crise financière», qui ont laissé près d’un tiers des 20-24 ans de plus sans emploi, ni études ni formation (NEET) qu’en 2007, a-t-il déclaré.

«Un nombre croissant de recherches économiques révèle que l’entrée sur un marché du travail déprimé a des impacts négatifs importants sur les revenus et l’emploi qui peuvent prendre 10 à 15 ans pour disparaître», prévient le rapport.

« Stagnation généralisée »

L’étude a révélé qu’il y a eu «une stagnation généralisée de la croissance des revenus» depuis la crise financière de 2008, les revenus moyens des personnes nées dans les années 1980 n’étant pas plus élevés entre 25 et 35 ans que pour ceux nés dans les années 1970.

«Les personnes nées dans les années 1980 et 1990 se démarquent comme étant la première des générations couvertes par nos données à ne pas avoir des revenus constamment plus élevés que ceux nés une décennie plus tôt», indique le rapport.

La croissance plus faible des revenus et l’impact disproportionné de la pandémie sur les jeunes travailleurs reflètent le fait qu’ils sont plus susceptibles de travailler dans les secteurs du commerce de détail, de l’hôtellerie, des arts ou des loisirs, qui ont des salaires relativement plus bas et ont été les plus durement touchés par les restrictions actuelles.

En plus des mauvaises perspectives sur le marché du travail, le rapport indique qu’une part croissante de jeunes adultes est confrontée à des coûts de logement élevés, principalement parce que la plupart sont obligés de louer et qu’une plus grande part finit par payer plus de 30% de leur revenu disponible pour le logement. .

«Ces résultats devraient être une source de grave préoccupation. Alors que les impacts médicaux les plus graves de Covid ont été sur les personnes âgées, il est clair que le plus grand impact sur le marché du travail est ressenti par les jeunes travailleurs », a déclaré l’économiste de l’ESRI, Barra Roantree.

«Pour minimiser l’effet potentiel de« cicatrisation »sur les jeunes adultes, les décideurs politiques devraient augmenter la capacité des programmes de formation de haute qualité dans les mois à venir», a-t-il déclaré.

«Les politiques qui agissent pour s’attaquer aux causes profondes des loyers élevés profiteront également de manière disproportionnée aux jeunes adultes qui risquent autrement d’être laissés pour compte», a-t-il déclaré.