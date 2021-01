Newton Emerson: La mauvaise foi teste le château de cartes du Brexit

Des responsables britanniques se sont entretenus de manière anonyme au site Web Politico au sujet de la mise en place de ce que l’on a appelé «la bureaucratie batsh * t House of Cards» de l’accord sur le Brexit.

Il y a une certaine sensibilisation du public aux comités techniques et ministériels impliqués, bien que moins conscient qu’il y en a 32 dans trois volets interdépendants: l’accord de retrait; le protocole de l’Irlande du Nord; et l’accord de commerce et de coopération. Peu de gens réalisent qu’il y aura également des institutions démocratiques et civiques: une Assemblée parlementaire de partenariat de députés et de députés européens et un forum de la société civile pouvant inclure des représentants des entreprises, des syndicats et des groupes de campagne.