L’Allemagne ne recommande aucun vaccin contre le coronavirus Oxford / AstraZeneca pour les 65 ans et plus

L’Allemagne recommande que le vaccin contre le coronavirus Oxford / AstraZeneca ne soit administré qu’aux moins de 65 ans, citant des données insuffisantes pour déterminer son efficacité chez les populations plus âgées.

Le projet de recommandations, publié jeudi par la Commission permanente sur la vaccination de l’Institut Robert Koch, indique que davantage de données sont nécessaires pour déterminer l’efficacité du vaccin dans ce groupe d’âge. L’institut relève du ministère de la Santé, mais la commission de vaccination est composée d’experts indépendants.

Cette recommandation précède la décision de l’Agence européenne des médicaments vendredi sur l’autorisation du vaccin. Il n’est pas encore clair si l’EMA autorisera l’utilisation du jab chez les personnes de 65 ans et plus. Le ministre de la Santé, Jens Spahn, a toutefois averti que la recommandation de la commission de vaccination n’était pas définitive et que le jugement dépendait de la décision de l’EMA attendue vendredi.

«Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de spéculer maintenant sur la base des résultats temporaires des consultations de la commission», a-t-il déclaré.

La nouvelle fait suite à un article fortement contesté lundi dans le journal Handelsblatt qui rapportait que Berlin craignait que le vaccin d’AstraZeneca n’ait une efficacité de seulement 8% dans la population âgée. Cela a incité le ministère allemand de la Santé à réagir, qui a suggéré que «deux choses ont été confondues dans les rapports».

«Environ 8% des sujets de l’essai … avaient entre 56 et 69 ans, et seulement 3 à 4% avaient plus de 70 ans», a déclaré un porte-parole du ministère de la Santé.

Le Royaume-Uni a déjà approuvé le vaccin Oxford / Astrazeneca pour tous les groupes d’âge. Dans le sillage du reportage de Handelsblatt, cependant, des inquiétudes grandissent quant à ce qu’une efficacité potentielle inférieure pourrait signifier pour les Britanniques plus âgés qui ont déjà reçu le coup.

Merlin Sugue a contribué au reportage.

Cette histoire a été mise à jour pour inclure une réaction de Jens Spahn.