Ballymun se souvient de Josh Dunne: «  Juste l’idole du groupe, un enfant exceptionnel  »

L’ambiance dans un Ballymun froid et gris, au nord de Dublin, a été capturée sur les visages d’adolescents et de filles en sanglotant qui se souvenaient de l’un des leurs.

Josh Dunne a été poignardé au mur est du côté nord de Dublin mardi soir, laissant la famille du joueur de 16 ans brisée et ses nombreux amis et coéquipiers de football engourdis.

Une foule d’au moins 800 personnes s’est rassemblée jeudi à partir de 15 heures à Coultry Green à Ballymun, dont sa mère Diane qui était entourée de ses coéquipiers du club de football.

La foule a lancé des centaines de ballons en son honneur; la plupart sont orange et noir, les couleurs de St Kevin’s Boys où, selon tous les témoignages, Josh était une star.

Alors que les personnes présentes à l’événement du souvenir tremblaient sous le froid et la pluie, un système de musique diffusait des chansons choisies par les jeunes de la région; Ghetto Gospel de Tupac, Brother de Kodeline et Forever Young d’Alaphville.

Les efforts de certains de ses amis pour retenir leurs larmes ont échoué et bientôt un grand nombre de garçons de l’âge de Josh se réconfortaient au milieu de la foule. Certains portaient des t-shirts avec une photo du garçon mort jouant aux couleurs du Bohemian FC, où il a passé un passage en 2019.

D’autres portaient les survêtements de St Kevin et brûlaient des fusées éclairantes orange au milieu de la foule. Il y avait peu d’appétit pour parler aux médias, ou du moins pour le faire officiellement. La publication de photos de la scène de crime de mardi dans les médias avait mis en colère certains de ses amis.

Une déclaration publiée par la famille de Josh l’a décrit comme «un garçon incroyable, heureux et talentueux qui a été tragiquement enlevé de nos vies à seulement 16 ans».

« Le sourire de Josh a illuminé chaque pièce dans laquelle il est entré et il avait une carrière prometteuse devant lui sur le terrain de football », a déclaré sa famille.

Ils ont remercié la communauté de Ballymun pour leur soutien et ont demandé aux médias «de nous laisser pleurer en paix», ajoutant qu’ils «se souviendraient toujours de notre Josh comme d’un garçon heureux, attentionné et incroyable» et d’un «rêveur».

Mark Tierney, le manager de l’équipe de Josh, s’est entretenu avec The europe-infos.fr au nom de St Kevin’s. Il a dit que tout le monde était «absolument dévasté» lorsque des nouvelles ont filtré selon lesquelles Josh avait été tué.

«C’était un si bon jeune homme», a déclaré M. Tierney. «Et, vous savez, il se serait entraîné mardi soir uniquement pour Covid-19, et c’est la partie vraiment triste pour moi.

Il a ajouté à peu près au moment où Josh a été mortellement blessé à 21h20 sur East Road, East Wall, Dublin 3, mardi, il aurait normalement été à vélo après la fin de l’entraînement à 21 heures.

«Ses coéquipiers sont tous réunis ici maintenant et ils ont le cœur brisé, vous pouvez le voir vous-même. Ils le connaissaient depuis qu’il était enfant; ils sont passés par différentes écoles et équipes avec lui. Il était juste l’idole du groupe, un enfant exceptionnel », a déclaré M. Tierney.

«Il a signé pour St Kevin’s à l’âge de 14 ans; Je l’ai inscrit. Il a fait partie de l’équipe pendant une saison et il a très bien réussi. Et puis il a progressé dans la section bohème du club, la section de la Ligue d’Irlande.

Après un peu plus de six mois, Josh a préféré retourner à St Kevin’s et l’équipe était déterminée, jusqu’à ce que la pandémie fasse dérailler leurs activités, à l’aider à se développer et à s’installer en vue de revenir au niveau supérieur chez Bohemians.

«Nous étions juste en train de le préparer pour cette poussée dans la Ligue des moins de 17 ans d’Irlande et il avait obtenu des essais à Dundee United. Vous pouviez voir qu’il avait ce potentiel et qu’il aurait eu cette deuxième chance de franchir le pas.

«Il était très talentueux; un ailier qui pourrait aussi jouer au poste d’attaquant. Il avait un rythme réel, de bonnes touches, toutes les capacités dont vous avez besoin. Il pouvait marquer des buts avec son pied droit, son pied gauche, sa tête. C’était un joueur fantastique.

L’enquête de la Garda sur le meurtre de Josh se poursuit et Gardaí pense qu’il a été poignardé après être intervenu d’affilée lorsque deux cyclistes de livraison ont tenté d’arrêter un autre homme de voler un vélo à East Wall mardi soir.