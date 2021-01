Les émissions restent un défi pour l’État malgré une baisse de 6% liée à la pandémie

Les émissions de carbone de l’Irlande ont diminué de moins de 6% l’année dernière, malgré la fermeture de larges pans de l’économie pendant de longues périodes en raison de Covid-19, selon les estimations officielles.

Une analyse publiée par l’Environmental Protection Agency et la Sustainable Energy Authority of Ireland indique que les émissions des transports ont diminué de 17%, mais que les émissions du secteur résidentiel – principalement liées au chauffage – ont augmenté de 9% en raison du grand nombre de personnes travaillant à domicile.

Les chiffres montrent à quel point il sera difficile pour l’Irlande de réduire ses émissions de 50% au cours de la prochaine décennie, comme prévu par le gouvernement, conclut l’analyse – d’autant plus qu’une reprise économique post-pandémique prévue indique un retour à la hausse des émissions.

Secteur énergétique

La directrice générale de l’EPA, Laura Burke, a noté que si une grande partie de la baisse des gaz à effet de serre l’année dernière était liée à une pandémie, les émissions du secteur de l’énergie ont diminué de 14% par rapport à 2019 en raison d’une plus grande substitution du charbon et de la tourbe par les énergies renouvelables. Mais elle a averti que le niveau global de réduction des émissions de 5,9 pour cent, «au minimum, sera nécessaire chaque année» au cours de la prochaine décennie pour atteindre les objectifs du gouvernement.

Le ministre de l’Environnement et du Climat, Eamon Ryan, a admis que les résultats «démontrent l’ampleur du défi à relever pour respecter notre programme d’engagements gouvernementaux d’une réduction moyenne de 7% par an des émissions globales de 2021 à 2030 (une réduction de 51% sur la décennie ) et d’atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050 ».

‘Ambition nationale’

Les émissions provenant de l’agriculture n’ont pas répété la baisse de 2019, a-t-il noté, «et il est clair que ce secteur devra faire plus pour répondre à notre ambition nationale révisée».

Il a ajouté: «Nos objectifs ambitieux ont de plus en plus de sens lorsque nous voyons ce qui se passe dans le reste du monde. La nouvelle orientation de l’administration Biden donne une impulsion bienvenue et façonnera les décisions d’investissement au niveau mondial. Faire moins que les affaires comme d’habitude ne suffira pas; nous devons apporter des changements fondamentaux à la façon dont nous vivons nos vies. »

Le ministre a dit qu’il allait réviser le projet de loi sur le climat avec des amendements qui établiront le cadre de la façon dont ces changements sont apportés.