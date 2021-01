Les responsables de la santé publique ont rejeté comme peu pratique et risquée la stratégie «zéro-Covid» de plus en plus préconisée par les politiciens de l’opposition.

Dans des critiques inhabituellement directes, des membres de haut niveau de l’équipe nationale d’urgence pour la santé publique (Nphet) ont accusé les partisans de la stratégie consistant à faire de «fausses promesses» selon lesquelles la fin du verrouillage peut être obtenue rapidement grâce à l’élimination du virus.

« C’est une promesse totalement fausse de dire que nous pouvons passer au niveau 0 ou 1 en quelques semaines ou quelques mois », a déclaré le professeur Philip Nolan, président du groupe consultatif sur la modélisation épidémiologique de Nphet, lors d’un briefing jeudi soir. «Cela n’arrivera pas, et ce serait une chose incroyablement risquée à faire parce que nous serons inévitablement un pays qui fuit et que la maladie sera réintroduite, et cela pourrait facilement être de nouvelles variantes.»

Zero-Covid, défini par les universitaires comme «l’absence pendant une période appropriée de transmissions communautaires», est partiellement ou entièrement soutenu par la plupart des partis d’opposition et certains DT du gouvernement. Taoiseach Micheál Martin et Tánaiste Leo Varadkar ont tous deux mis en doute sa faisabilité.

Le professeur Nolan a déclaré qu’il partageait l’objectif de réduire la transmission communautaire du virus à «aussi près que possible» à zéro, en arrêtant les voyages non essentiels et en faisant «tout ce que nous pouvons» grâce à des tests et à l’isolement pour limiter le risque de réintroduction de l’infection.

«Mais nous devons accepter dans les circonstances de ce pays qu’aucun système de ce type ne sera parfait et ne pourra garantir l’exclusion complète de toute nouvelle maladie ou variante.»

Selon le médecin-chef Dr Tony Holohan, zéro-Covid serait très difficile à appliquer «de manière réaliste dans un environnement comme le nôtre».

L’Irlande est une petite économie dépendante de ses liens avec l’Europe et «nous ne pouvions tout simplement pas de manière réaliste sceller les frontières de ce pays et empêcher les gens d’entrer et de sortir». Il était, a-t-il dit, «beaucoup plus raisonnable de poursuivre la politique actuelle de réduction de la transmission communautaire et de faire vacciner les gens le plus rapidement possible».

Le progrès

Nphet, qui a signalé jeudi 47 décès et 1466 cas liés à Covid-19, a déclaré que d’énormes progrès avaient été accomplis au cours de la semaine dernière pour contrôler la propagation du virus. Cependant, l’incidence est toujours deux fois plus élevée qu’elle ne l’était lors du pic d’octobre, et le nombre moyen de décès est plus élevé que lors de la première vague du printemps dernier.

Le Health Service Executive doit reprendre le test des contacts étroits vendredi, un mois après avoir été contraint d’arrêter en raison de la flambée des cas après Noël. Il relance également les appels téléphoniques aux contacts après une période pendant laquelle ils ont été informés de leur statut par SMS.

Voyage

Pendant ce temps, le gouvernement travaille à l’élaboration de règlements et de lois pour de nouvelles restrictions aux voyages internationaux. Les fonctionnaires de plusieurs départements gouvernementaux sont aux prises avec des questions juridiques complexes, notamment comment appliquer la mise en quarantaine et infliger des amendes aux personnes effectuant des voyages non essentiels dans la République depuis le Nord.

Selon les plans, il y aura une mise en quarantaine obligatoire dans une installation désignée pour les voyageurs entrants qui ne peuvent pas fournir un test Covid-19 négatif avant le départ, ainsi que pour tous ceux qui voyagent depuis le Brésil et l’Afrique du Sud. Les autres voyageurs seront tenus par la loi de mettre en quarantaine chez eux.

Il est entendu qu’une date cible de la fin du mois a été fixée pour l’introduction de plusieurs mesures, notamment l’augmentation des amendes de 100 € à 500 € pour les personnes arrêtées revenant d’un voyage non essentiel à l’étranger et l’élaboration d’une liste d’exemptions allégée pour les personnes. qui sont autorisés à voyager à l’étranger,

Une source gouvernementale a déclaré que les responsables «travaillaient sur toutes les propositions de toute urgence».