Covid-19: l’incapacité de s’isoler au cœur du problème de contrôle des coronavirus en Irlande

Les efforts pour contrôler Covid-19 à travers l’Europe, y compris l’Irlande, ont un grave défaut: l’absence de règles applicables qui garantissent que les personnes qui doivent s’isoler font ce qu’on leur dit.

Au Royaume-Uni, une enquête menée auprès de près de 32 000 personnes entre mars et août de l’année dernière a révélé que 18% seulement respectaient les règles d’isolement. Aux Pays-Bas, ce chiffre est inférieur à la moitié.

L’attention du public s’est concentrée sur les règles de quarantaine pour les voyageurs dans l’État, mais ce n’est qu’un outil pour prévenir les infections: «Nous devons briser les chaînes de transmission», déclare le Dr Michael Ryan de l’Organisation mondiale de la santé.

«L’auto-isolement a à peine été mentionné, mais c’est le pilier le plus important. Sinon, les chaînes de transmission ne peuvent pas être rompues », déclare Jay Patel, chercheur à l’Université d’Édimbourg.

Diverses mesures ont été essayées. À New York, les équipes font du porte-à-porte pour vérifier, mais aussi pour offrir de l’aide aux personnes qui s’isolent. Les premières données montrent que cette aide encourage les gens à respecter les règles.

En Asie de l’Est, les pays ont tiré des leçons de leur expérience passée avec des pandémies, telles que Sars. Les auto-isolants reçoivent les nécessités quotidiennes, ainsi que les indemnités de maladie. Mais il y a aussi des contrôles deux fois par jour sur leurs téléphones portables et des contrôles ponctuels en face à face.

Aucune amende

En Irlande, en revanche, si une personne reçoit un test Covid-19 positif et que son réfrigérateur est vide, elle est laissée à elle-même pour se procurer les fournitures essentielles sans rompre son isolement.

En outre, l’Irlande n’a pas d’amende pour les personnes qui rompent leur isolement, bien que les personnes considérées comme susceptibles d’infecter d’autres personnes peuvent être détenues. En Belgique, par exemple, les personnes qui enfreignent les règles peuvent se voir infliger une amende de 250 €.

Mais les amendes peuvent dissuader les personnes qui ressentent des symptômes de passer un test Covid-19 en premier lieu. Au Royaume-Uni, certaines personnes ont enfreint les règles sur l’auto-isolement parce qu’elles craignaient de perdre leur emploi ou avaient besoin d’une journée de salaire pour le loyer ou la nourriture. « Ce n’est pas parce qu’ils sont provocants, c’est parce qu’ils ne sont pas soutenus », a déclaré M. Patel.

Le problème posé par les employeurs peu sympathiques a été illustré lors des épidémies de coronavirus dans les usines de viande en Irlande l’année dernière, lorsqu’une enquête du Migrants Rights Center a révélé que 90% des employeurs n’offraient pas d’indemnités de maladie aux travailleurs malades.

L’action de l’État aide. Aux États-Unis, où 27% de tous les employés n’ont pas de congé de maladie payé, l’introduction d’une aide fédérale d’urgence en cas de maladie a entraîné 400 cas confirmés de Covid-19 de moins par État et par jour, selon le journal Health Affairs.

Les règles irlandaises font la distinction entre les personnes qui doivent «s’isoler» et celles qui doivent simplement «restreindre leurs mouvements». Alors que le Health Service Executive définit l’auto-isolement comme rester dans sa chambre, la restriction des mouvements signifie simplement rester à la maison.

«Les gens peuvent s’isoler chez eux, mais seulement s’ils peuvent se séparer complètement des autres membres de la famille», a déclaré M. Patel. Dans le cas contraire, l’État doit leur fournir un endroit pour leur isolement, comme un hôtel, soutient-il.

Taïwan est l’un des pays les plus performants au monde. Malgré sa proximité avec la Chine, pays d’origine du virus, l’infection a été limitée à 895 cas et sept décès dans le pays de 24 millions d’habitants. Une quarantaine stricte a été introduite tôt. Les voyageurs qui arrivent dans le pays peuvent mettre en quarantaine chez eux, mais seulement s’ils peuvent se séparer des autres. Les agents de santé de l’État organisent le transport, la livraison des repas, les soins médicaux et la collecte des déchets, et effectuent des appels de suivi quotidiens.

Ces soutiens sont plus faciles à offrir dans les pays dotés de pôles de santé publique puissants et décentralisés.

Sans restrictions ciblées sur les personnes exposées au virus, les ordonnances générales de rester à la maison pour tous deviennent la seule mesure de contrôle qui reste.