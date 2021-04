L’anglais sera universellement offert aux tests rapides COVID-19 deux fois par semaine

LONDRES – Des tests rapides deux fois par semaine pour le coronavirus seront proposés à tout le monde en Angleterre à partir de vendredi, annoncera le Premier ministre britannique lundi.

Le programme dit de test d’écoulement latéral – qui n’était auparavant disponible que pour les agents de santé, ceux qui se rendent sur le lieu de travail, les plus vulnérables et les familles d’enfants d’âge scolaire – sera proposé à l’ensemble de la population anglaise dans le but de détecter les personnes. sans symptômes de la maladie. Les décisions relatives aux tests sont prises individuellement par chacun des pays britanniques.

L’annonce intervient quelques jours avant que la prochaine phase de la feuille de route de Boris Johnson pour sortir du verrouillage n’entre en vigueur. Les pubs et les restaurants seront autorisés à servir les clients à l’extérieur, et les coiffeurs, les magasins non essentiels, les gymnases et les centres de loisirs seront autorisés à rouvrir le 12 avril.

Downing Street considère que les tests réguliers sont un outil clé pour garder le coronavirus sous contrôle alors que la population bénéficie de plus de liberté. Il a déclaré que l’application de test et de suivi du NHS sera également mise à jour pour fournir des alertes plus rapides lorsqu’un cas est détecté dans un lieu, et qu’il y aura de nouvelles règles exigeant que tout le monde se rende dans un pub ou un restaurant pour fournir ses coordonnées ou s’enregistrer à l’aide de l’application. .

Les personnes qui ont été dans un lieu où il y a eu plusieurs cas positifs de COVID-19 seront également invitées à réserver un test immédiatement, qu’elles présentent ou non des symptômes.

Les gens pourront se faire livrer les tests à domicile, les récupérer auprès d’un pharmacien ou être testés au travail ou à l’école.

Dans des commentaires publiés par Downing Street avant l’annonce, le Premier ministre Johnson a déclaré: «Alors que nous continuons à faire de bons progrès dans notre programme de vaccination et avec notre feuille de route pour assouplir prudemment les restrictions en cours, des tests rapides réguliers sont encore plus importants pour nous assurer que ces efforts sont pas gaspillé. »

Jonathan Ashworth, secrétaire fantôme du Parti travailliste de l’opposition à la santé, a déclaré que les tests «doivent aller de pair avec la recherche des contacts menée par la communauté dans le domaine de la santé publique pour trouver des cas, et doivent être soutenus par un soutien financier décent afin que les malades puissent s’isoler.

Ashworth a ajouté: «Les personnes atteintes de COVID sont toujours obligées de choisir entre s’isoler ou nourrir leur famille. Le manque d’indemnités de maladie et de soutien adéquats reste un trou dangereux dans nos défenses contre cet horrible virus. «

Cet article a été mis à jour avec les commentaires du Parti travailliste.