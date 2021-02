Le parti politique d’Aung San Suu Kyi exhorte le peuple du Myanmar à s’opposer à l’apparent coup d’État de lundi et à tout retour à la «dictature militaire».

La Ligue nationale pour la démocratie (NLD) a publié une déclaration sur la page Facebook de la chef de son parti, Mme Suu Kyi, affirmant que les actions de l’armée étaient injustifiées et allaient à l’encontre de la constitution et de la volonté des électeurs.

La télévision militaire birmane a déclaré lundi que l’armée prenait le contrôle du pays pendant un an, tandis que des rapports indiquaient que de nombreux hauts responsables politiques du pays, dont Mme Suu Kyi, avaient été arrêtés.

Un présentateur de Myawaddy TV, propriété militaire, a annoncé la prise de contrôle et a cité une section de la constitution rédigée par l’armée qui permet à l’armée de prendre le contrôle en cas d’urgence nationale.

Il a déclaré que la raison de la prise de contrôle était en partie due à l’incapacité du gouvernement à donner suite aux allégations de fraude électorale de l’armée lors des élections de novembre dernier et à son incapacité à reporter les élections en raison de la crise des coronavirus.

L’annonce et la déclaration de l’état d’urgence font suite à des jours d’inquiétude face à la menace d’un coup d’État militaire – et aux démentis militaires selon lesquels il en ferait un – et ont eu lieu le matin de la nouvelle session parlementaire du pays.

La prise de contrôle est un renversement brutal des progrès partiels mais significatifs vers la démocratie que le Myanmar a accomplis ces dernières années après cinq décennies de régime militaire et d’isolement international qui ont commencé en 1962.

Ce serait également une chute du pouvoir choquante pour Mme Suu Kyi, qui a mené la lutte pour la démocratie malgré des années d’assignation à résidence et a remporté un prix Nobel de la paix pour ses efforts.

Condamnation internationale

Les actions de l’armée ont reçu une condamnation internationale rapide et généralisée.

La Maison Blanche a déclaré que le président américain Joe Biden avait été informé des détentions.

« Les États-Unis s’opposent à toute tentative de modifier le résultat des récentes élections ou d’entraver la transition démocratique du Myanmar, et prendront des mesures contre les responsables si ces mesures ne sont pas inversées », a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Aung San Suu Kyi a mené la lutte pour la démocratie malgré des années d’assignation à résidence et a remporté un prix Nobel de la paix pour ses efforts. Photographie de dossier: Getty



Le bureau du secrétaire général de l’ONU a également été parmi ceux qui ont publié une déclaration condamnant les développements comme un «coup sérieux aux réformes démocratiques».

La détention des politiciens et les coupures dans les signaux de télévision et les services de communication lundi ont été les premiers signes que les plans de prise de pouvoir étaient en marche. L’accès téléphonique et Internet à Naypyitaw a été perdu et le parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Mme Suu Kyi n’a pas pu être joint. Le service téléphonique dans d’autres régions du pays a également été signalé en panne, bien que les gens puissent toujours utiliser Internet dans de nombreuses régions.

L’Irrawaddy, un service de presse en ligne établi, a rapporté que Mme Suu Kyi, qui en tant que conseillère d’État est le principal dirigeant du pays, et le président du pays, Win Myint, ont tous deux été détenus dans les heures précédant l’aube. Le service de presse a cité Myo Nyunt, un porte-parole de la NLD.

Son rapport indiquait que les membres du Comité exécutif central du parti, les législateurs et les membres du cabinet régional avaient également été placés en détention. – AP