Le Royaume-Uni a refusé l’accord sur les voyages post-Brexit pour les musiciens, dit Barnier

Au milieu du tollé croissant au Royaume-Uni à propos des voyages post-Brexit pour les musiciens en tournée, Michel Barnier, le négociateur en chef de l’UE, a déclaré que le gouvernement britannique avait rejeté une offre claire de Bruxelles visant à conclure un accord spécial pour les artistes interprètes.

À Londres, des responsables, dont Oliver Dowden, le secrétaire d’État à la culture, aux médias et aux sports, ont insisté pour blâmer Bruxelles pour l’absence d’accord sur les voyages sans visa pour les artistes en tournée. Ils sont maintenant confrontés au mal de tête bureaucratique d’avoir à obtenir des papiers leur accordant la permission de se produire dans chaque pays qu’ils ont l’intention de visiter.

Mais Barnier a déclaré que ses négociateurs avaient avancé des propositions visant à exempter les musiciens et les artistes de toute nouvelle exigence de visa ou de restriction sur le travail à court terme sur le continent. Le projet de texte juridique de l’UE, publié en mars dernier, prévoyait une exemption claire des nouvelles restrictions potentielles pour plusieurs catégories de travailleurs, y compris les « sportifs ou artistes exerçant une activité sur une base ad hoc » ainsi que « les journalistes envoyés par les médias de leur pays. de résidence. »

La proposition de l’UE est allée plus loin, en offrant la même exemption aux «hommes d’affaires, c’est-à-dire aux personnes voyageant aux fins de délibérations commerciales (sans être employées dans le pays de l’autre partie)». Ces exemptions étaient détaillées à la page 354, dans une annexe au projet de texte juridique, et l’UE a également suggéré de créer un mécanisme pour modifier les catégories exemptées selon les besoins.

Les responsables de l’UE ont déclaré que les négociateurs britanniques avaient refusé d’examiner un chapitre sur la «mobilité», citant l’intention du gouvernement britannique de mettre fin à la liberté de mouvement après le Brexit. Le projet de chapitre sur la «mobilité» proposé par l’UE était absent de l’accord commercial final conclu la veille de Noël.

Confronté au tollé des musiciens et des groupes industriels, le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson a insisté sur le fait que le Royaume-Uni voulait un accord sur les règles de déplacement des artistes en tournée et a insisté sur le fait que l’UE refusait de l’envisager. Mais le gouvernement britannique n’a pas expliqué pourquoi l’UE aurait supprimé un chapitre entier de sa propre proposition initiale. Il est également bien établi que l’UE était disposée à maintenir la liberté de circulation si le Royaume-Uni avait choisi de rester dans le marché unique de l’UE.

Barnier, dans une interview cette semaine, a déclaré que la bureaucratie potentielle des voyages pour les artistes en tournée n’était qu’un des nombreux inconvénients du Brexit avec lesquels les citoyens et les entreprises britanniques devraient tenir compte.

« Encore une fois, je ne veux ni me mêler de la politique intérieure britannique ni juger de la manière dont les Britanniques ont été informés ou préparés pour le Brexit », a déclaré Barnier aux journalistes. « La seule chose que j’ai dite, c’est que beaucoup des conséquences du Brexit, qui sont nombreux et graves, ont été sous-estimés et souvent mal expliqués. »

Barnier a déclaré qu’il avait espéré que la partie britannique finirait par s’entendre sur de nouveaux arrangements de mobilité comme l’UE l’avait proposé, mais qu’ils avaient refusé. « J’ai regretté que les Britanniques n’aient pas plus d’ambition en matière de mobilité entre nous », a déclaré Barnier.

« Nous avons fait des propositions dans le projet de traité », a-t-il dit, ajoutant; «Nous avions proposé des mesures assez ambitieuses en matière de mobilité des journalistes, artistes, musiciens et autres». Mais, a-t-il dit, « nous devons être deux pour conclure un accord ».

Un porte-parole de Johnson a déclaré: «Nous avons fait pression pour que les musiciens aient le droit réciproque de tourner sans permis de travail, mais cette offre a été rejetée par l’UE. Bien que les voyages de courte durée sans visa soient possibles dans certaines circonstances, nous continuerons à faire le argument pour un arrangement qui facilite les tournées, et notre porte reste ouverte à l’UE. »

« Nous faisions pression pour un accord ambitieux », a ajouté le porte-parole, « mais ce n’était pas ce que l’UE proposait. »

Le porte-parole n’a pas répondu à la question de savoir si le Royaume-Uni avait rejeté l’offre de l’UE de mars dernier. Mercredi, l’Independent a rapporté que Downing Street avait admis avoir rejeté l’offre de l’UE de voyager sans visa pour les artistes, par crainte que cela crée des droits de voyage qui contrediraient un objectif fondamental de la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE.

Mouvement libre

Dans l’interview, Barnier a déclaré que les maux de tête potentiels pour les musiciens – qui doivent désormais se conformer aux exigences de visa fixées par chacun des 27 pays membres de l’UE – faisaient partie de nombreux autres changements auxquels les citoyens et les entreprises britanniques sont confrontés maintenant que la période de transition est terminée. – y compris que les chauffeurs routiers ne peuvent pas transporter de produits carnés dans l’UE. Cette restriction a conduit à la confiscation de sandwichs au jambon par les autorités frontalières néerlandaises.

« Il y a des contrôles sérieux pour protéger les consommateurs – ici et là – sur les aliments, les sandwichs, les plantes, les animaux. Il n’y a plus de reconnaissance mutuelle, ni sur les diplômes ni sur les qualifications professionnelles. Il y a moins de connectivité pour le transport routier ou le transport aérien. contrôles sur tous les produits », a déclaré Barnier.

Et, soulignant les problèmes liés aux voyages, il a déclaré: « Et il n’y a plus de libre circulation parce que les Britanniques n’en veulent plus. »

Malgré l’insistance du gouvernement britannique sur la responsabilité de Bruxelles, POLITICO a rapporté en février 2020 que le ministère de l’Intérieur britannique avait alors déjà l’intention d’appliquer de nouvelles règles et restrictions aux artistes interprètes européens qui voyagent. L’UE a soutenu tout au long des négociations sur le Brexit que les dispositions des accords sur le Brexit devraient être réciproques.

Compte tenu de la popularité et de l’influence des artistes britanniques, la musique a été une intrigue secondaire récurrente tout au long du processus du Brexit. L’ancien président du Conseil européen, Donald Tusk, qui s’est opposé au Brexit, a souvent cité les Beatles pour exprimer son espoir que le Royaume-Uni puisse changer d’avis.

Les responsables ont déclaré qu’étant donné l’activité économique générée par le secteur du divertissement, il était probable que les gouvernements prendraient des mesures pour permettre la poursuite des émissions – au moins une fois que les restrictions relatives aux coronavirus seront assouplies et que des événements surpeuplés seraient à nouveau possibles. Tout arrangement impliquera certainement plus de paperasse, ont déclaré des responsables.

Johnson, s’adressant à la Chambre des communes cette semaine, a déclaré qu’il pensait que la situation serait réglée. «Je sais que nos amis de l’UE voudront aller plus loin pour améliorer les choses non seulement pour les musiciens, mais aussi pour les voyageurs d’affaires de toutes sortes. Il y a un avantage mutuel. »

Barnier, dans l’interview, a déclaré qu’il était impossible de contourner le fait que la Grande-Bretagne doit maintenant faire face à la musique du Brexit. « Le Brexit est le Brexit », a-t-il déclaré. « Vous ne changez pas cette réalité. Ils ont quitté le marché unique. Ils ont quitté l’ordre juridictionnel, la réglementation européenne et le contrôle. C’était la volonté du peuple britannique, pour une partie d’entre eux, en réalisant le Brexit. »

Cristina Gallardo et Maïa de La Baume contribution aux rapports.