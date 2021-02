Près de 40% des examens écrits Leaving Cert ont obtenu des notes plus élevées que les notes calculées

Noué à la main. Origine: Persia / Iran Tapis Naïn 40X60 (Laine, Perse/Iran)

Ces tapis sont noués main dans des ateliers de la ville de Naïn dans le centre de l’Iran, près d’Ispahan. Ils sont généralement très clairs avec une couleur de base blanc cassé ou bleu foncé et un grand médaillon au centre. Leur densité de nouage élevée et les matières de la plus haute qualité en font des