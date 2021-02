Le personnel du port d’Irlande du Nord a été invité à ne pas assister au travail de la Commission européenne après des menaces

La Commission européenne a dit aux responsables travaillant sur les arrangements douaniers post-Brexit dans les ports d’Irlande du Nord de ne pas se rendre au travail aujourd’hui en raison de préoccupations concernant leur sécurité au milieu des tensions sur le protocole d’Irlande du Nord.

«Il est évident pour nous que la première et la plus haute priorité est la sécurité des personnes», a déclaré le porte-parole de la Commission européenne, Eric Mamer.

«De toute évidence, la sécurité de notre personnel en Irlande du Nord est une préoccupation aussi élevée que celle de toute autre personne travaillant en Irlande du Nord sur la mise en œuvre de l’accord de retrait.

«Nous leur avons demandé de ne pas assister à leurs fonctions aujourd’hui et nous continuerons de surveiller la situation et de nous adapter en conséquence.»

Cette décision intervient après que le département de l’agriculture d’Irlande du Nord a suspendu les contrôles des aliments d’origine animale dans les ports de Larne et de Belfast qui ont eu lieu depuis l’entrée en vigueur des accords spéciaux post-Brexit au début de l’année.

En raison d’une «recrudescence de comportements sinistres et menaçants», y compris des graffitis dans la zone locale identifiant le personnel du port comme des «cibles», le conseil d’arrondissement de Mid and East Antrim a décidé de retirer tout le personnel du port de Larne, a indiqué le conseil dans un communiqué.

Selon des sources loyalistes, les groupes paramilitaires ne sont pas responsables des menaces, qui, selon eux, étaient l’œuvre de quelques individus.

Le PSNI doit rencontrer mardi des fonctionnaires du ministère de l’Agriculture et des représentants du conseil, et dans l’intervalle, il a augmenté ses patrouilles dans les ports.

«Lorsque nous avons des informations crédibles, nous les partagerons avec nos partenaires et prendrons les mesures appropriées», a déclaré la police.

La Commission européenne, quant à elle, a condamné les menaces de violence comme étant «inacceptables, point final».

« Bien sûr, nous condamnons très fermement toute menace de violence contre les responsables du port ou toute autre personne en Irlande du Nord qui ne font qu’exercer leurs fonctions et mettre en œuvre l’accord de retrait », a déclaré M. Mamer.

Le Taoiseach Micheál Martin a décrit les développements aux ports de Belfast et de Larne comme «sinistres et laids». S’adressant à RTÉ News mardi matin, M. Martin a déclaré: «Des informations très préoccupantes en effet, et je condamnerais les tactiques d’intimidation à l’encontre des travailleurs qui devraient bien sûr être autorisés et faciliter leurs activités quotidiennes.

«C’est une évolution très sinistre et laide, et nous ferons évidemment tout ce que nous pouvons pour aider et désamorcer la situation.»

La question sera discutée lors d’une vidéoconférence mercredi entre la première ministre du Nord, Arlene Foster; La vice-première ministre Michelle O’Neill; le vice-président de la commission, Maroš Šefcovic; et le ministre britannique Michael Gove.

La commission est également en contact avec les autorités britanniques «du point de vue de la sécurité», a confirmé M. Mamer.

Le chef de police adjoint du PSNI, Mark McEwan, a déclaré que des patrouilles accrues sont entreprises au port de Larne et dans d’autres ports du Nord pour «rassurer le personnel et la communauté locale».

Il a déclaré que la police d’Irlande du Nord s’entretiendrait plus tard dans la journée avec des agences partenaires pour discuter des problèmes.

Suite à la décision prise par les conseillers, le ministre de l’Agriculture, Edwin Poots, a annoncé qu’il retirerait le personnel du port de Belfast, ainsi que Larne, car leur «sécurité reste primordiale».

Mme Foster a condamné les menaces contre le personnel d’inspection du port de Larne et a appelé à la suppression immédiate du protocole d’Irlande du Nord. Elle a déclaré qu’il était «tout à fait répréhensible» que quiconque se rendant sur son lieu de travail soit menacé de cette manière et a déclaré que ses pensées vont à ces personnes.

Mme Foster a déclaré qu’elle avait exprimé ses inquiétudes face à la montée des tensions dans le Nord au sujet de l’utilisation du protocole de l’Irlande du Nord dans une première version d’un règlement de l’Union européenne.

S’exprimant sur The View from Stormont sur UTV lundi soir, elle a déclaré qu’il s’agissait d’un « problème extrêmement préoccupant » et a déclaré qu’elle avait été en contact avec le gouvernement britannique à ce sujet.

Dans la République, le ministre de la Santé Stephen Donnelly a déclaré lundi matin que le gouvernement condamne ce qu’il a qualifié d ‘«intimidation du personnel» dans les ports.

Un tel comportement était «totalement inacceptable», a-t-il déclaré à Morning Ireland de RTÉ Radio One.

Le ministère de l’Agriculture du Nord a déclaré mardi matin que la situation était maintenue sous examen en attendant les discussions avec le PSNI.

Alors que les inspections physiques des produits d’origine animale avaient été temporairement suspendues à Larne et à Belfast «dans l’intérêt du bien-être du personnel», a déclaré un porte-parole du ministère, des contrôles documentaires complets se poursuivent comme d’habitude.

Le secrétaire général adjoint du syndicat NIPSA, Patrick Mulholland, qui représente certains des travailleurs du port, a déclaré que les employés étaient «sous le choc parce qu’ils se retrouvent soudainement sous un niveau de menace auquel ils ne s’attendraient pas».

Il a dit qu’ils étaient «des travailleurs ordinaires … ils deviennent alors très anxieux parce qu’ils ne savent pas comment cela va se passer et ils veulent le plus grand niveau de soutien et d’assurance de leurs collègues et des membres de la société qu’ils ont le dos.

«Nous ne voulons pas voir nos membres devenir un football politique autour de la question de la frontière, que ce soit une frontière terrestre ou maritime», a-t-il déclaré.

Mardi, à l’Assemblée du Nord, les députés ont condamné les menaces contre les travailleurs des ports de Larne et de Belfast et ont appelé à ce que les «têtes calmes» prévalent.

Ils ont également condamné les graffitis sur les bureaux des représentants de l’Alliance, dont le député Stephen Farry, et une menace que le député du DUP William Irwin a déclaré avoir été faite contre lui.

Le député de l’Alliance Stewart Dickson, qui a soulevé la question, a déclaré que son appel et son engagement étaient pour «des pensées calmes, cool et rassemblées autour de cette question.

«Nous avons vu au cours des dernières semaines, tant dans les médias publics que dans les médias sociaux, une situation qui a peut-être été décrite comme étant en train de s’échauffer. Ce que je veux faire aujourd’hui, c’est entendre cette Assemblée refroidir toute cette rhétorique, permettant aux gens de s’acquitter de leurs tâches quotidiennes.

Le député du DUP, William Irwin, a déclaré qu’il y avait un «problème important et très réel au sein de la communauté unioniste à cette époque, et c’est le rejet absolu du protocole d’Irlande du Nord», qui était considéré dans la communauté unioniste comme «complètement négatif et déplaisant.

«Malheureusement, en marge de la communauté, il y a ceux, comme nous le savons d’après de nombreuses années d’histoire troublée en Irlande du Nord, qui profiteront de ces opportunités pour se muscler.

Il a déclaré qu’il exhortait le syndicalisme à «s’unir et à traiter le protocole d’une manière exclusivement pacifique et démocratique».

En réponse, Linda Dillon, députée du Sinn Féin, a déclaré que «la source du problème est le Brexit, le Brexit pour lequel vous avez plaidé, le Brexit que vous vouliez, le Brexit pour lequel vous avez payé des millions de livres pour faire campagne ici dans le Nord.

Elle a déclaré que les membres de l’Assemblée «doivent avoir la tête froide, nous devons tempérer notre langage, nous devons savoir que le ton que nous donnons ici est ce qui se passera à l’extérieur.

«Pour nous, ne pas prendre la responsabilité, et l’entière responsabilité de cela, est malhonnête», a-t-elle déclaré. «Ce que nous disons et faisons ici aura un impact énorme sur ce qui se passe là-bas.»

Le député syndicaliste d’Ulster Roy Beggs a souligné qu’il y avait déjà eu des ajustements au protocole, et a déclaré qu’il fallait «une réflexion claire sur ces protocoles et nous devons nous assurer qu’ils sont proportionnés et raisonnables.

«Ce qui a été introduit n’est ni proportionné ni raisonnable … il y a un mécontentement croissant au sein de la communauté syndicaliste et je ne peux que le voir grandir.

Le député du SDLP, Patsy McGlone, a déclaré que les responsables des menaces et des comportements tels que la collecte des plaques d’immatriculation des voitures devraient être identifiés et traduits devant les tribunaux.

«Le devoir de nous tous est de le faire baisser, de calmer la situation, d’identifier quels sont les problèmes et de les résoudre de manière collective et calme … et de susciter non pas un esprit de division, mais un esprit d’accommodement et de réconciliation. »

Par ailleurs, M. Poots a démissionné de son rôle pour subir une intervention chirurgicale pour un cancer. Gordon Lyons prend le relais avec le député de Foyle, Gary Middleton, promu ministre junior. – Rapports supplémentaires PA