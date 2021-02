Appuyez sur play pour écouter cet article

Ursula von der Leyen a déclaré mardi aux membres du Parlement européen qu’elle acceptait « l’entière responsabilité » d’une disposition ajoutée à l’interdiction d’exportation de vaccins de l’UE qui aurait pu aboutir à des contrôles à la frontière entre l’Irlande et l’Irlande du Nord.

Lors de réunions avec des groupes politiques au Parlement qui avaient exigé des réponses sur le déploiement du vaccin contre le coronavirus en difficulté dans l’UE, le président de la Commission européenne a également déclaré que Thierry Breton, le commissaire au marché intérieur, tentait d’identifier des sites en Europe qui pourraient aider à accélérer la production de vaccins.

Elle a également déclaré que l’UE exhortait les sociétés pharmaceutiques qui pourraient normalement être rivales à faire équipe pour fabriquer plus de doses le plus rapidement possible.

Alors que von der Leyen a reconnu certains faux pas de la Commission, les participants aux réunions ont déclaré qu’elle défendait le programme conjoint d’achat de vaccins de l’UE, insisté sur le fait que la Commission faisait pression pour rendre publics tous ses accords d’achat de vaccins et a déclaré que le géant pharmaceutique AstraZeneca ne l’a toujours pas suffisamment expliqué un déficit de production qui laissera l’UE des dizaines de millions de doses en deçà des attentes jusqu’en mars.

Plusieurs députés ont posé des questions sur la disposition d’interdiction d’exportation désormais supprimée, qui visait à empêcher les expéditions non autorisées de vaccins vers le Royaume-Uni via l’Irlande du Nord, mais en annulant l’accord sur le Brexit, elle menaçait de saper l’accord de paix du Vendredi saint.

Une fois public, il a déclenché une tempête politique et un chœur de protestations de Dublin, Belfast et Londres, qui en ont tous été aveuglés. La Commission a immédiatement fait marche arrière et a supprimé la disposition.

Un participant à la réunion de von der Leyen avec le groupe de l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates de centre-gauche a déclaré que le président avait exprimé ses regrets d’avoir même envisagé de passer outre les règles frontalières du Brexit, connues sous le nom d’article 16. « Nous aurions dû éviter d’avoir les discussions que nous avons eues. pensant à déclencher l’article 16 », a déclaré le participant citant von der Leyen.

La Commission a refusé d’identifier qui avait inséré la disposition dans le règlement, apparemment quelques minutes avant son approbation et sa publication vendredi après-midi, et a seulement déclaré que le règlement était le résultat d’un effort de collaboration entre différentes équipes et cabinets, y compris von der Leyen. posséder.

« Elle a dit qu’elle en assumait l’entière responsabilité », a déclaré l’eurodéputé Seán Kelly, membre irlandais du parti de centre-droit du Parti populaire européen. Dans un message, Kelly a ajouté qu’il était « très heureux qu’elle ait été franc et ait répondu à toutes les questions dans l’ordre, y compris les ‘questions délicates’. »

Mais alors que la présidente a déclaré qu’elle acceptait la responsabilité du désordre, les participants aux réunions ont déclaré qu’elle ne blâmait personne en particulier.

Plusieurs eurodéputés se sont déclarés satisfaits de ses explications sur la question du Brexit et sur la stratégie vaccinale en général. Mais d’autres ont dit qu’étant donné l’énorme intérêt public, ils souhaitaient toujours que von der Leyen réponde aux questions sur les vaccins lors d’un débat public en plénière, plutôt que lors de réunions de groupes politiques à huis clos.

«J’espère sincèrement que nous la verrons la semaine prochaine en plénière et que nous pourrons avoir un débat public sur cette question extrêmement cruciale, la principale préoccupation de nos citoyens dans toute l’Union», a déclaré Katalin Cseh, membre hongrois de la Groupe Renew Europe. « Sans ouverture et transparence, il sera extrêmement difficile pour la Commission de rétablir la confiance. »

Margarida Marques, une eurodéputée portugaise du groupe socialiste, a déclaré que von der Leyen avait fait une impression « très positive » et qu’elle semblait « bien gérer toutes les difficultés ».

Selon un participant, le leader du groupe socialiste, l’eurodéputée espagnole Iratxe García, a exprimé son plein soutien au programme conjoint d’achat de vaccins et à la stratégie de déploiement de l’UE, «même si la mise en œuvre actuelle de la stratégie présentait quelques lacunes».

Dans une déclaration à l’issue de sa réunion, le leader de Renew Europe, Dacian Cioloș, a déclaré qu’une coordination plus étroite avec le Parlement était nécessaire pour aller de l’avant à la fois sur les vaccins et sur la gestion des relations avec le Royaume-Uni après le Brexit.

« Notre discussion avec le président de la Commission a été claire et constructive et a inclus la question du protocole irlandais / nord-irlandais et les retards dans les livraisons », a déclaré Cioloș. « Le déploiement du vaccin est une étape positive et la solidarité de l’UE est absolument fondamentale et la bonne voie à suivre, mais des erreurs récentes ont ajouté une imprévisibilité indésirable à un moment profondément inquiétant pour des millions d’Européens et d’entreprises.

« Les attentes sont élevées. Nous n’avons aucune marge d’erreur dans ce processus. Non seulement la crédibilité de l’UE et en particulier de la Commission européenne en dépend, mais aussi la santé et le bien-être de nos citoyens. »

Cioloș a déclaré qu’il était clairement nécessaire de rétablir la confiance.

« Ce soir, le président de la Commission a répondu à de nombreuses questions, mais la Commission européenne doit néanmoins améliorer encore sa communication et fournir des mises à jour quotidiennes aux autres institutions et à la presse sur les progrès et les défis », a-t-il déclaré, ajoutant: « Le processus entourant le déclenchement de L’article 16 était opaque et potentiellement très dommageable. Il faut une concertation plus étroite avec les députés sur le fonctionnement de l’accord de retrait et une meilleure prise de conscience de ses sensibilités. »

