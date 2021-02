Une femme attaquée près de l’IFSC de Dublin il y a deux semaines décède à l’hôpital

Une femme qui était gravement malade à l’hôpital depuis un prétendu coup de couteau il y a deux semaines dans le centre-ville nord de Dublin est décédée à l’hôpital.

La victime, Urantsetseg Tserendorj, 48 ans, était originaire de Mongolie mais vivait et travaillait à Dublin. Elle travaillait comme femme de ménage dans les bureaux de la ville et était mariée et mère de deux enfants.

Un garçon de 14 ans a été inculpé pour l’attaque. Il a comparu devant le juge Bryan Smyth au tribunal de district de Dublin la semaine dernière, alors que Mme Tserendorj se battait toujours pour sa vie.

Il a été accusé de voies de fait causant un préjudice contraire à l’article 3 de la loi de 1997 sur les infractions non mortelles contre la personne.

Il avait également une accusation connexe pour possession illégale d’un couteau comme arme au CHQ Building près de l’IFSC à Dublin 1.

Le garçon, qui ne peut pas être nommé parce qu’il est mineur, a été arrêté vendredi la semaine dernière, le 22 janvier, et a comparu devant le juge Bryan Smyth au tribunal de district de Dublin le lendemain lorsque le tribunal a appris que des accusations plus graves pourraient suivre.

Le garçon a été placé en détention provisoire au centre de détention pour jeunes d’Oberstown, dans le nord du comté de Dublin.

Elle a été agressée vers 21h15 le mercredi 20 janvier, sur la passerelle piétonne, entre George’s Dock et Custom House Quay, IFSC, Dublin 1.

Elle a été soignée sur les lieux par des ambulanciers paramédicaux avant d’être emmenée à l’hôpital Mater pour y être soignée. Elle était restée dans un état critique à l’hôpital dans les deux semaines qui avaient suivi l’attaque.

Il y avait des inquiétudes pour sa vie et le siège de la Garda a confirmé mercredi matin que la femme, une ressortissante étrangère qui s’était installée en Irlande, avait été déclarée morte à Mater.

« Gardaí attend le résultat d’un examen post-mortem pour déterminer le cours des investigations ultérieures dans l’affaire », a indiqué le communiqué de Garda.

La ministre de la Justice Helen McEntee et le commissaire de la Garda, Drew Harris, ont eu des entretiens sur les crimes commis au couteau dans la région, ainsi que sur d’autres attaques violentes dans d’autres régions du pays.