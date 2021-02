Le principal conseiller médical britannique ignore les abus de rue liés au coronavirus

Mercredi, le principal conseiller médical du gouvernement britannique a ignoré avoir été «harangué» dans la rue par un jeune homme qui l’avait qualifié de «menteur».

Chris Whitty, l’un des visages les plus importants de la lutte contre les coronavirus au Royaume-Uni, a déclaré qu’un homme filmant une vidéo qui avait été téléchargée sur le réseau social TikTok dans laquelle il l’avait accusé à plusieurs reprises de tromper le public au sujet de la pandémie se «montrait».

Dans la vidéo, filmée à Victoria à Londres, on peut entendre l’homme crier à Whitty: «Menteur… Vous êtes un menteur. Vous mentez sur les cas de COVID-19. Arrête de mentir à la télé, mec.

Mercredi, Downing Street a qualifié l’incident d ‘«inacceptable» et a déclaré que le médecin-chef avait travaillé «sans relâche pour nous aider à traverser ce qui a été une période très difficile». Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a qualifié l’attaque de «pathétique».

Whitty a minimisé l’incident lors de la dernière conférence de presse n ° 10 mercredi, affirmant qu’être «harangué» par «l’étrange jeune homme qui se montre arrive parfois».

Au lieu de cela, il a exprimé l’espoir que la personne avec laquelle il s’est heurté imiterait le capitaine Tom Moore, un collecteur de fonds de bienfaisance de la santé centenaire et vétéran de la Seconde Guerre mondiale dont la mort mardi a suscité des hommages de la part des dirigeants politiques britanniques.

Whitty a déclaré: «Je n’y ai rien pensé, franchement. J’ai été très surpris que les médias aient considéré que quelque chose d’important. Je suis sûr qu’il deviendra un citoyen modèle en temps voulu et, espérons-le, plus comme le capitaine Tom, qui est le genre de personne qui, à mon avis, incarne le plus l’esprit du Royaume-Uni.

Debout à ses côtés, le Premier ministre Boris Johnson a ajouté: «Écoutez, écoutez.»