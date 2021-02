Johnson & Johnson dépose une demande d’utilisation d’urgence du coronavirus aux États-Unis

Contexte: Le fabricant de médicaments avait initialement promis de fournir au gouvernement américain 12 millions de doses ce mois-ci et 100 millions au printemps. Mais il a averti les responsables à la mi-janvier qu’il pourrait prendre jusqu’à la fin avril pour atteindre ses premières prévisions d’approvisionnement, selon une personne informée sur la question.

J&J a été l’un des premiers fabricants financés par le gouvernement américain à développer rapidement un vaccin. L’administration Trump a investi 456 millions de dollars pour des essais préliminaires et a ensuite signé un accord d’un milliard de dollars avec J&J pour fournir 100 millions de clichés, avec la possibilité d’en acheter plus.

Ce lot initial rejoindra les approvisionnements de Pfizer / BioNTech et Moderna, qui ont chacun promis au moins 200 millions de doses et prévoient avec l’administration Biden de fournir chacun 100 millions supplémentaires.

Et après: La Food and Drug Administration examinera la soumission de J & J et convoquera son groupe d’experts, le Comité consultatif des vaccins et des produits biologiques connexes, pour discuter publiquement des données le 26 février. L’autorisation de l’agence pourrait venir d’ici quelques semaines.

Johnson & Johnson a déclaré qu’il prévoyait de soumettre une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l’Agence européenne des médicaments dans les semaines à venir, et a déjà « lancé des soumissions continues avec plusieurs agences de santé en dehors des États-Unis ».