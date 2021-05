Confidentiel UE n ° 200, présenté par Shell: Dispenses de brevets pour les vaccins – Macron se fâche – Nick Clegg de Facebook

DERBE Srl Huile Desinfectante Seres Pid Oil 200ml

Seres Pid huile a quoi ca sert? Huile hygienique L'huile de pid n'est pas un shampooing: c'est une vraie huile qui nettoie les cheveux, desinfecte et cree un environnement defavorable a l'implantation des poux. Il est fabrique a partir d'huile de ricin traitee selon un procede brevete par DERBE, grace auquel, une fois appliquee, l'huile est lavee a l'eau. Des huiles essentielles de citron, de bergamote, de thym vulgare, de lavande et de geranium ont ete ajoutees pour accroitre l'efficacite du produit et creer un environnement defavorable a la colonisation ulterieure du pou lui-meme. L'huile de ricin, bien que n'etant pas une molecule chimiquement active (donc toxique!), Joue une action mecanique qui provoque la mort du pou par asphyxie. Le pou souffle par les trous que l'huile se ferme, mais peut survivre en apnee jusqu'a 45 minutes. Les huiles essentielles sont toxiques pour les poux et les lentes. Comment postuler? L'huile PID est appliquee strictement sur les cheveux secs pendant une periode de temps allant de 25 a 45 minutes. Le pou rapidement en difficulte de respiration tend a reduire la prise en main par les crochets places sur les jambes qui l'ancrent aux cheveux et par consequent l'efficacite de liberer la tete de l'infestation est obtenue par une procedure physique naturelle ne produisant aucune resistance. Une fois applique sur le cuir chevelu et les cheveux secs, l'huile de pid commence a agir sur l'insecte et, avant de rincer, a l'aide du peigne serre, nous retirons les lentes et les poux. Les lentes qui sont posees en grande partie derriere les oreilles et sur la nuque adherent aux cheveux grace a une substance collante qui peut etre facilement eliminee par similitude avec l'huile de Pid. Rincer soigneusement, rien d'autre; les cheveux sont parfaitement sains et propres. Avec Pid Oil, vous pouvez vous laver autant de fois que vous le souhaitez. Son odeur caracteristique provient des essences naturelles qu'il contient et qui exercent une action repulsive contre les poux. Il est conseille de repeter le traitement, pour eliminer les lentes que nous ne pouvions pas retirer, apres 24 a 48 heures et eventuellement la semaine suivante. AUTRES CONSEILS POUR L'UTILISATION DE L'HUILE PID Produit naturel efficace et bien tolere. L'abus d'usage ne provoque pas d'irritation du cuir chevelu. 45 minutes envelopper avec des cheveux secs. Retrait facile des lentes grace a la similarite huile-mucilage. Pour les meres particulierement anxieuses, il pourrait etre utilise une fois par semaine pour obtenir le double effet de traitement / prevention. Composants contenus dans l'huile de pid PEG-4, HUILE DE GRAINE DE RICINUS COMMUNIS (CASTOR), HUILE DE CASTOR PEG-4, POLYSORBATE 80, HUILE DE CITRUS MEDICA LIMONUM (CITRON) HUILE DE FRUIT, HUILE DE CITRUS AURANTIUM BERGAMIA HUILE DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVANDE), CITRAL, CITRONELLOL, GERANIOL, HUILE DE FLEUR DE GERANIUM GRAVEOLENS Stockage et emballage Le produit est vendu dans un flacon de 200 ml dans une...