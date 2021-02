Un aperçu d’un avenir terrible et dystopique (avec des courriels aux épinards et des vaccins comme monnaie d’échange)

Bienvenue dans Declassified, une chronique hebdomadaire consacrée au côté plus léger de la politique.

On est 2021 et rien ne peut nous surprendre – attendez… les épinards peuvent envoyer des courriels?

Il semble que Popeye (ou peut-être certains scientifiques) ait transformé les légumes verts feuillus en capteurs capables de détecter des matières explosives et de relayer ces informations sans fil. Bien que ce soit clairement une nouvelle extrêmement intelligente et potentiellement excellente, ce n’est qu’une question de temps avant que nous soyons bombardés d’e-mails de spam d’épinards (ou peut-être de spam!) Offrant une assurance automobile bon marché ou la promesse de richesses incalculables d’un prince nigérian .

Les rumeurs selon lesquelles la phase initiale de l’essai légume / technologie était le compte Twitter de Donald Trump n’étaient pas confirmées au moment de la publication.

Pendant ce temps, le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a déclaré qu’il avait annulé les conseils et commandé 100 millions de doses du vaccin Oxford / AstraZeneca au lieu de 30 millions parce qu’il avait regardé le film «Contagion» – un thriller mettant en vedette Matt Damon et Marion Cotillard dans lequel le monde se bat pour approvisionnement limité en vaccins pour éviter une pandémie mortelle – et s’est rendu compte qu’il avait besoin de commander plus de vaccins.

C’est un départ intéressant pour le gouvernement britannique, qui a jusqu’à présent semblé modéliser sa stratégie contre les coronavirus sur «The Texas Chainsaw Massacre».

«Contagion» n’est bien sûr plus un «aperçu terrifiant de l’avenir», mais simplement «les nouvelles», bien que je sache de très bonne autorité qu’il y a un remake dans les œuvres avec Ursula von der Leyen et Valdis Dombrovskis dans le rôles principaux.

La Commission von der Leyen a déjà pris des mesures dans le domaine de l’horreur en menaçant de mettre à genoux l’accord sur le Brexit et l’accord du Vendredi saint dans le cadre de ses efforts pour contrôler les exportations de vaccins. Alors que la personne responsable de l’erreur n’a pas encore été identifiée (c’était un vendredi soir, donc le doigt du soupçon pointe vers… du vin), il semble que tout ce que la Commission avait besoin de faire pour obtenir des vaccins supplémentaires était gentil.

Selon les médias hongrois, le Bangladesh a offert 5000 doses du vaccin Oxford / AstraZeneca en remerciement pour la séparation réussie des médecins hongrois des jumeaux siamois – mais Budapest (normalement ne se soucie pas de ce que les gens pensent) a refusé l’offre. Le média bangladais BDNews24 a cependant rapporté que la Hongrie s’était adressée au gouvernement et lui avait demandé les doses du vaccin.

Ce n’est sûrement qu’une question de temps avant qu’il ne s’agisse d’une transaction tout à fait normale et que les vaccins ne soient que de la monnaie: «Ce sera 21 €, s’il vous plaît. Comment aimeriez-vous payer – en espèces, par carte de crédit ou par BioNTech? »

COMPÉTITION DE CAPTION

«Nous passons en direct sur le flux vidéo d’Ursula von der Leyen montrant des vaccins passés en contrebande à la frontière irlandaise.»

La semaine dernière, nous vous avons donné cette photo:

Merci pour toutes les entrées. Voici le meilleur de notre sac postal (il n’y a pas de prix à part le cadeau du rire, qui, je pense que nous pouvons tous convenir, est beaucoup plus précieux que l’argent ou l’alcool).

«Ne regardez pas maintenant, mais d’un coup de stylo, je peux déchirer un trou dans ce protocole foutu», par Evie Duff Gordon

