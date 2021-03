Intel va créer 1600 emplois irlandais dans le cadre d’un plan d’expansion mondial

Intel créera 1 600 emplois de haute technologie et plus du double de l’espace de fabrication de son opération irlandaise dans le cadre d’un plan mondial visant à étendre ses capacités de fabrication de puces.

Le directeur général d’Intel Irlande, Eamonn Sinnott, a déclaré mardi soir qu’il y aurait une «opportunité d’investissement supplémentaire» lorsque le fabricant de puces annoncerait la prochaine vague d’expansion pour soutenir une nouvelle entreprise de «fonderie» aux États-Unis, en Europe et dans d’autres sites mondiaux «dans l’année. ».

Le géant des semi-conducteurs investit 7 milliards de dollars dans l’entreprise irlandaise sur les trois années jusqu’à la fin de 2021 alors qu’il se prépare à étendre sa base à Leixlip, Co Kildare, dans un projet majeur qui, selon lui, créerait 5000 emplois supplémentaires dans le secteur de la construction.

On s’attend à ce qu’Intel accélère ses recrutements dans les années à venir, le processus d’expansion prenant probablement jusqu’à 2 ans et demi.

«Nous accélérons les investissements en Europe et soutenons l’ambition de l’UE de faire fabriquer localement 20% des puces de pointe du monde», a déclaré M. Sinnott.

«Cet investissement vise à apporter la technologie de processus 7 nm de dernière génération d’Intel dans la région et à étendre nos activités de fabrication. Cela stimulera également la croissance économique de la région », a-t-il écrit dans un article publié en ligne.

Des documents de planification indiquant l’ampleur probable de la création d’emplois ont été soumis début 2019 et Intel a par la suite reçu l’autorisation d’étendre ses installations d’An Bord Pleanála. Cependant, une contestation judiciaire a ensuite été intentée par un propriétaire foncier local et une audience complète de l’affaire n’est prévue que plus tard cette année.

Au cours des 30 années 1989-2019, Intel a investi 15 milliards de dollars (12,3 milliards d’euros) dans son opération irlandaise et emploie environ 4 900 personnes dans tout l’État.

M. Sinnott a écrit qu’Intel avait «une ambition commune avec l’UE de fournir une technologie de semi-conducteurs de pointe en Europe et de créer une capacité de fabrication plus équilibrée géographiquement».

Intel est «dans une position unique» pour soutenir la vision de l’UE pour une transformation numérique d’ici 2030, a-t-il ajouté.

Plan Gelsinger

Les commentaires de M. Sinnott sur le nouveau PDG d’Intel, Pat Gelsinger, ont dévoilé une offre ambitieuse pour retrouver son avance dans la fabrication en dépensant des milliards de dollars dans de nouvelles usines et en créant une entreprise de fonderie qui fabriquera des puces pour d’autres entreprises.

L’action d’Intel a bondi d’environ 6% alors que M. Gelsinger expliquait comment Intel entrerait en concurrence directe avec Taiwan Semiconductor Manufacturing, le fabricant de puces le plus avancé au monde.

Intel dépensera un montant initial de 20 milliards de dollars dans deux nouvelles usines en Arizona pour soutenir sa tentative de percer dans le secteur de la fonderie – dans le cadre desquelles il agira en tant que partenaire de fabrication pour d’autres sociétés de puces.

La majorité des puces de la société seront fabriquées en interne, a déclaré M. Gelsinger.

Intel a dominé l’industrie de 400 milliards de dollars pendant des décennies en réalisant les meilleurs designs dans ses propres usines de pointe. Cette stratégie s’est effondrée ces dernières années alors que la société manquait les délais pour la nouvelle technologie de production, tandis que la plupart des autres fabricants de puces faisaient appel à des spécialistes de la fonderie pour réaliser leurs conceptions.

Le plan donnera à Intel «une capacité unique à avoir des produits de premier plan, avec une chaîne d’approvisionnement de premier plan et une structure de coûts de leadership dans chaque partie de notre entreprise», a déclaré M. Gelsinger.

«Nous partons pour les courses, nous allons être à parité et ensuite passer à un leadership soutenu, au fil du temps.»

Le plan du patron d’Intel est un cri de ralliement pour ceux qui veulent qu’Intel réaffirme son leadership technologique. La Chine investit des centaines de milliards de dollars pour développer sa propre industrie des semi-conducteurs et il y a de nouveaux appels au gouvernement américain pour qu’il soutienne la production nationale. – Reporting supplémentaire: Bloomberg