Des enseignants de l’école Co Wicklow vaccinés à l’hôpital Beacon

Vingt enseignants et membres du personnel de l’école St Gerard de Co Wicklow ont été vaccinés à l’hôpital Beacon cette semaine, bien avant leur place dans le calendrier de vaccination.

L’hôpital privé de Sandyford, au sud de Dublin, a déclaré que le problème se posait car il restait 20 doses de vaccin «restantes» mardi soir.

Quelque 1 096 membres du personnel du Health Service Executive (HSE) avaient reçu leurs vaccins ce jour-là dans un centre de vaccination géré par le Beacon.

Cependant, l’hôpital a déclaré qu’il y avait eu plus de 200 «non-présentations», car certains membres du personnel HSE avaient également été réservés pour recevoir des vaccins dans le stade Aviva.

«L’hôpital Beacon a immédiatement pris contact avec le HSE, et la majorité de ces excès de vaccins ont ensuite été utilisés pour le personnel HSE qui a été redirigé vers l’hôpital Beacon tout au long de l’après-midi», a déclaré un porte-parole de l’hôpital.

Mardi soir, 20 «vaccins restants» avaient été préparés et devaient être utilisés «dans un laps de temps très court», a déclaré le porte-parole.

Il y avait des «limites» quant à savoir qui pouvait recevoir les doses, comme c’était le cas pour le vaccin AstraZeneca, qui n’est pas utilisé dans la vaccination actuelle des plus de 70 ans.

«Conformément à la politique de zéro gaspillage, une décision a été prise d’administrer le vaccin restant aux enseignants qui étaient en mesure de se rendre au centre dans le délai exceptionnellement court requis», a déclaré le porte-parole de l’hôpital.

Les vaccins ont été administrés aux enseignants et au personnel travaillant à St Gerard’s, une école payante à Bray, Co Wicklow. L’histoire a été rapportée pour la première fois vendredi dans l’Irish Daily Mail.

Dans un communiqué, Michael Cullen, directeur général de Beacon, a déclaré: «Je reconnais que la décision qui a été prise n’était pas conforme aux directives de séquençage mises en place par le HSE.»

M. Cullen a déclaré que la décision «avait été prise sous la pression du temps et dans le but de garantir que le vaccin ne soit pas gaspillé».

« Je m’excuse sincèrement pour le bouleversement que cette décision a causé et nous mettons à jour notre approche de notre liste de sauvegarde pour nous assurer que cette situation ne se reproduise plus », a-t-il déclaré.

Les groupes prioritaires qui reçoivent actuellement des vaccins comprennent les personnes âgées de 70 ans et plus et les personnes médicalement vulnérables à «très haut risque» de Covid-19.

Cela comprend certaines personnes immunodéprimées, les patients cancéreux et ceux qui souffrent de maladies rénales ou respiratoires chroniques, entre autres.

La vaccination des personnes à très haut risque est gérée par les hôpitaux, et les progrès ont été lents, en raison de problèmes d’identification de certaines personnes de cette cohorte.

Les enseignants font partie du 11e groupe prioritaire à recevoir les vaccins dans le cadre du plan de déploiement, devant ceux âgés de 55 à 64 ans.

Le HSE a demandé aux centres de vaccination de disposer d’une «liste d’attente» pour tout excès de doses de vaccin. La liste doit également respecter la séquence actuelle des groupes prioritaires.

Le directeur général de HSE, Paul Reid, a déclaré qu’il «ne peut pas tolérer» la vaccination des enseignants, en avance sur leur place dans le calendrier.

M. Reid a déclaré à Newstalk Breakfast qu’il était extrêmement frustrant pour le HSE lorsque des incidents comme celui-ci se produisaient.

«Nous voulons qu’ils aient des listes de sauvegarde car nous ne voulons pas de gaspillage de flacons. Mais nous nous attendons à ce que tous les services respectent notre hiérarchisation et notre séquençage », a-t-il déclaré.

«Le flacon doit certainement être utilisé s’il est ouvert, nous l’avons tous compris. Mais même la préparation de la journée nécessite une hiérarchisation des personnes en attente et il existe de nombreuses options, légitimement, autour de ce qui peut être fait ensuite », a-t-il déclaré.

Il y a eu un certain nombre de cas au cours des dernières semaines où des agents de santé non de première ligne, tels que le personnel des finances HSE, ont reçu des doses excessives.

Début janvier, 16 membres de la famille du personnel de l’hôpital de Coombe ont été vaccinés à la maternité de Dublin, ce qui a déclenché une enquête indépendante sur l’affaire, qui est en cours.

Les membres de la famille qui ont reçu les doses excédentaires comprenaient deux enfants du maître de la maternité, le professeur Michael O’Connell.