Stephen Brown, rédacteur en chef de POLITICO Europe, est mort à 57 ans

Stephen Brown, rédacteur en chef de POLITICO Europe et ancien correspondant de presse qui a largement rendu compte d’Europe et d’Amérique du Sud pour Reuters pendant plus d’un quart de siècle, est décédé jeudi à Bruxelles. Il avait 57 ans.

Brown a dirigé les opérations d’information européennes de POLITICO à partir du 1er janvier 2019 et a supervisé son solide développement à un effectif de plus de 100 journalistes à Bruxelles, Londres, Paris et Berlin, ainsi que le lancement cette année d’une newsletter Playbook en français, des newsletters dédiées. aux relations UE-Chine et à la couverture technologique transatlantique, et un nouveau podcast sur la politique britannique, Westminster Insider.

Le décès de Brown, suite à une crise cardiaque, a été annoncé au personnel lors d’une visioconférence d’urgence par la directrice générale de l’entreprise, Shéhérazade Semsar-de Boisséson. Parlant à travers ses larmes, elle l’a décrit comme un collaborateur infatigable et infiniment enthousiaste, toujours désireux de s’attaquer à leur prochain projet, et qui était profondément engagé dans le journalisme de POLITICO et envers sa famille. Elle a également exprimé ses condoléances au nom de toute l’entreprise.

D’autres collègues à l’appel l’ont décrit comme «l’homme au centre» et «le cœur battant de la salle de rédaction», qui était farouchement protecteur de ses rédacteurs en chef et de ses reporters, et un défenseur inébranlable de leur travail. Ils ont également décrit sa grande capacité à couper à travers le tourbillon des développements de l’actualité pour repérer l’angle le plus intéressant à suivre, en disant souvent sèchement: « C’est l’histoire, n’est-ce pas? » Invariablement, il avait déjà répondu à sa propre question.

John Harris, rédacteur en chef fondateur de POLITICO, qui a supervisé le lancement de l’édition européenne, a rappelé que Brown avait exprimé son vif intérêt à rejoindre le projet dès le début.

«Il avait été profondément au sein d’une institution établie, mais je me souviens de la première rencontre – il était très clair qu’il était prêt dans sa carrière à essayer quelque chose de moins traditionnel et de plus entrepreneurial», a déclaré Harris. «Cela est devenu encore plus clair une fois qu’il est arrivé et a commencé à travailler. Il a intuitivement compris ce qui rend le journalisme POLITICO spécial – la passion pour nos sujets, la voix distinctive, la volonté de remettre en question les habitudes familières dans la façon de raconter des histoires.

Avec Brown à la direction de la salle de rédaction, POLITICO Europe, qui est une joint-venture entre POLITICO et l’éditeur allemand Axel Springer, a atteint sa rentabilité en 2019, sa quatrième année d’activité. Les revenus, les abonnements et le lectorat ont continué de croître alors même que la pandémie de coronavirus entravait le journalisme et les événements en direct.

Rym Momtaz, correspondant principal de POLITICO à Paris, a rappelé l’attention et l’inquiétude de Brown quant à la possibilité que des femmes journalistes soient soumises au sexisme de la part d’hommes politiques ou de responsables. «Il a été le premier patron masculin à me poser ces questions, à être celui qui a évoqué la possibilité du sexisme, cela fait une énorme différence pour les femmes», a-t-elle déclaré.

L’instinct de protéger ses reporters découlait des convictions fermes de Brown au sujet de la mission du journalisme – raisons qu’il citait souvent pour lesquelles il aimait se rendre au travail chaque matin: tenir le pouvoir pour rendre des comptes; pour dénoncer les actes répréhensibles; pour expliquer des problèmes complexes; pour mettre en lumière les injustices. Dans une profession remplie de cyniques, il était un idéaliste sur le pouvoir du reportage et sa capacité au bien civique.

Bien que Brown ait occupé la direction de la salle de rédaction depuis son arrivée à POLITICO en 2015 en tant que rédacteur en chef adjoint, il a passé la majeure partie de sa carrière en tant que correspondant de grande envergure pour Reuters. Et bien qu’il ait embrassé avec enthousiasme les formes inventives de journalisme numérique ces dernières années, il a conservé la suspicion instinctive d’un journaliste de fil des adjectifs et un profond mépris pour les articles trop longs.

Brown est né à Londres et a vécu en Angleterre, en Australie et en Autriche dans son enfance – une préparation précoce à une future carrière dans laquelle il vivrait dans au moins huit pays et apprendrait à parler sept langues ou plus. (Même il ne semblait pas savoir exactement combien.) Il a fréquenté le St. Lawrence College dans le Kent et a étudié les langues modernes au St. John’s College de l’Université de Cambridge, où il était actif dans le théâtre et cofondateur de l’université. Société latino-américaine.

Après avoir travaillé pendant un an au Financial Times sur son service de presse Cityline, Brown a rejoint le programme de formation des diplômés de Reuters pour les journalistes, et a poursuivi des missions à Madrid, Lisbonne et Londres, avant de passer à Buenos Aires en 1994, où il est devenu plus tard le chef de bureau pour le sud de l’Amérique latine.

La région est restée son grand amour, professionnellement et personnellement, après avoir rencontré sa femme, Laura, en Argentine.

Brown est retourné en Europe en tant que chef de bureau pour la région nordique et baltique, basé à Stockholm, avant de servir comme correspondant en chef à Rome et plus tard à Berlin. Il a quitté Reuters en 2015 pour rejoindre POLITICO, où la salle de rédaction multinationale et multilingue de la nouvelle publication paneuropéenne se révélerait être un lieu idéal pour la prochaine phase de sa carrière.

«J’ai toujours pensé que ce qui fait le travail de POLITICO, c’est notre détermination à défendre et à défendre des valeurs journalistiques intemporelles, un engagement envers l’exactitude, l’équité et l’intérêt public, mais aussi à s’adapter de manière créative et sans cesse à un nouvel environnement médiatique», Harris, le rédacteur fondateur, a déclaré. «Stephen a incarné cela aussi bien que quiconque chez POLITICO des deux côtés de l’Atlantique.»

Harris a déclaré qu’en tant que rédacteur en chef, Brown avait trouvé un cadeau pour diriger le personnel. « Il savait que gérer une salle de rédaction réussie consiste essentiellement à comprendre les gens avec toutes leurs forces et faiblesses individuelles et à les rassembler en équipe », a déclaré Harris, ajoutant: « Il était perspicace et empathique à tout moment. »

Christoph Keese, directeur général de hy, Axel Springer Consulting Group, et membre du conseil consultatif de POLITICO Europe, a rappelé Brown comme «souhaitant construire des ponts et obtenir des scoops».

Matthew Kaminski, qui a précédé Brown en tant que premier rédacteur en chef de POLITICO en Europe et l’a engagé dans la nouvelle entreprise, a déclaré que Brown restait bien ancré dans ses racines, même si ses nombreuses publications et langues lui donnaient une perspective mondaine.

«Autant il était londonien et passionné de rugby, il faisait partie de ces rares personnes que vous qualifieriez véritablement de véritable internationaliste, de véritable européen», a déclaré Kaminski, qui est maintenant rédacteur en chef de POLITICO dans le États-Unis. «Stephen avait l’habitude de choisir les langues de ses divers messages avec une facilité remarquable; vous perdriez le compte de combien il parlait couramment, puis vous l’avez entendu griller un candidat à un poste en suédois et vous vous rendez compte que vous en aviez oublié un.

Paul Taylor, ancien correspondant de Reuters et chroniqueur collaborateur pour POLITICO, qui connaissait Brown depuis près de 20 ans, a déclaré que Brown restait un journaliste dans l’âme, désireux d’aider à bloguer en direct les sommets du Conseil européen ou d’assister à une conférence de presse d’un dirigeant organisée dans l’un des les nombreuses langues qu’il parlait.

«Il avait un sens de l’humour ironique et auto-dépréciant et une modestie engageante qui n’a pas changé lorsqu’il est devenu rédacteur en chef de POLITICO Europe», a déclaré Taylor. «C’était aussi un très bon auditeur. Même s’il ne se mettait pas immédiatement à l’aise avec une idée, il la suivrait souvent plus tard.

Et même en tant que rédacteur en chef, Brown a continué à écrire des articles longs sur des sujets qui révélaient son amour pour le côté plus philosophique de la politique, y compris un article sur le patriotisme, dans lequel il écrivait: «À en juger par le volume de jingoïsme au Royaume-Uni et La politique américaine en particulier, il semble que personne ne se soit rendu compte que les slogans patriotiques et un comportement guerrier ne peuvent à eux seuls arrêter un virus – encore moins résoudre les divisions économiques, sociales, raciales et culturelles qui ont fait surface si douloureusement en 2020. »

Il s’est également penché longuement sur la détérioration apparente de la diplomatie à l’ère des smartphones et des médias sociaux.

Paul Dallison, rédacteur en chef de POLITICO et auteur de la chronique satirique Declassified, a décrit Brown comme un rédacteur en chef qui convoquerait des collègues à son bureau non pour une réprimande mais pour partager un rire ou écouter une chanson, et qui pourrait mettre un collègue à l’aise avec un juron effronté.

En dehors du bureau, il adorait Nick Cave, le cyclisme, le rugby et les sports nautiques. Il était rameur dans sa jeunesse et, en tant que bon nageur ayant travaillé plusieurs saisons d’été comme maître nageur, il se targuait de rester en forme malgré le stress de l’actualité.

Brown, qui vivait près de Bruxelles, laisse dans le deuil sa femme, Laura, et ses enfants, Violetta et Theo; ses parents, Sally et Allan; frère, Martin; soeurs, Justine et Maxine; nièces, Hannah et Katie; et ses neveux, Oliver, Sam et Jack.

Même s’il montrait peu de pitié pour les adjectifs inutiles et la prose longue et longue, Brown n’aimait rien de plus qu’une histoire avec un peu de piquant, et n’a pas tardé à partager son enthousiasme même si cela interrompait le dîner.

«Cela m’a fait cracher mon Malbec – génial», a-t-il récemment envoyé un texto à un journaliste. « Lire le reste maintenant. »

Illustration par Dakota Randall pour POLITICO.