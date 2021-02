HSE prévoit de vacciner les plus de 70 ans dans les grands cabinets de généralistes et les centres dédiés

Les plus de 70 ans seront vaccinés contre Covid-19 dans les grands cabinets de généralistes, les centres de soins primaires et les centres de vaccination dédiés à partir du milieu de ce mois dans le cadre de nouveaux plans en cours de finalisation par le service de santé.

Suite à la décision d’administrer les vaccins Pfizer et Moderna aux personnes âgées de plus de 70 ans lorsque cela est possible, plutôt qu’au produit AstraZeneca, plus facile à stocker, le HSE a travaillé sur ce qu’une source a décrit comme un «ré-outillage total» de la façon dont le la vaccination des personnes âgées sera gérée.

Dans le cadre du plan révisé, les généralistes ayant un plus petit nombre de clients se rendraient probablement dans des cabinets plus importants en raison des difficultés de transport des vaccins.

Les responsables de la santé examinent l’impact que cela aurait dans les zones à plus faible densité de population et pour des groupes tels que les plus de 85 ans. Il est entendu que l’on étudie la manière dont ce groupe pourrait se déplacer pour se faire vacciner et si un transport doit être assuré pour s’assurer qu’ils se font vacciner.

Le plan est de commencer à vacciner les plus de 70 ans à partir de la mi-février. Des sources politiques affirment qu’il pourrait y avoir un retard de deux à trois semaines pour couvrir ce groupe en raison des changements. Cependant, ils s’attendent à ce que la vaccination des travailleurs de la santé et des moins de 70 ans atteints de maladies chroniques progresse plus rapidement, qui peuvent recevoir le vaccin AstraZeneca.

Le HSE a déclaré jeudi au groupe de travail sur le vaccin Covid-19 que les plans de vaccination révisés étaient en voie de finalisation et que les calendriers de livraison devenaient plus clairs.

L’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) a déclaré qu’elle pensait que le nombre de cas de Covid-19 était sur une voie de déclin stable et pourrait être aussi bas que 200 par jour d’ici la fin du mois. Il a déclaré que la variante la plus transmissible de la maladie identifiée pour la première fois au Royaume-Uni représentait maintenant trois cas sur quatre ici et était fermement dominante.

75 autres décès de patients atteints de Covid-19 ont été signalés jeudi, portant à 3 586 le nombre total de décès dans la pandémie. 1 318 cas supplémentaires de la maladie ont également été signalés, le nombre total d’infections dans l’État à ce jour dépassé 200 744 jeudi.

Économie

Pendant ce temps, les ministres et les fonctionnaires lors d’une réunion du comité du Cabinet sur l’économie ont entendu des préoccupations croissantes concernant le coût de la fourniture de soutiens en cas de pandémie aux niveaux actuels.

Deux sources ont déclaré que la réunion avait été informée que le gouvernement ne pouvait pas continuer à emprunter au taux actuel et que les contraintes budgétaires pourraient intervenir l’année prochaine ou l’année suivante. Cela signifierait que le gouvernement devrait trouver un moyen de parvenir à équilibrer le budget à ce stade.

La Banque centrale européenne ne serait pas non plus en mesure de soutenir indéfiniment le niveau actuel d’emprunt des gouvernements, a déclaré la réunion.

Des sources politiques ont estimé que toute diminution des soutiens en cas de pandémie se produirait probablement vers la fin de l’été à mesure que le besoin de restrictions diminuera, bien qu’une date n’ait pas été fixée à ce sujet.

Le comité aurait également discuté d’un nouveau soutien aux entreprises qui ont dû fermer ou connaissent une activité fortement restreinte en raison des restrictions.

Le programme de soutien aux restrictions de Covid (CRSS) a été introduit dans le budget pour aider les entreprises qui ont dû fermer leurs portes aux clients, leur offrant jusqu’à 5 000 € par semaine. De nombreuses entreprises qui n’échangent pas directement avec le public – telles que les grossistes, les fournisseurs de produits alimentaires et les traiteurs – ont été frappées par des restrictions, mais n’ont pas pu bénéficier du programme.

Un programme d’aide aux entreprises de Covid, visant à aider ces entreprises à faire face à leurs coûts fixes, est actuellement envisagé. Les entreprises éligibles devront probablement démontrer que le chiffre d’affaires a diminué d’au moins 75% pour garantir un paiement.