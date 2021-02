Donnelly est convaincu que 70% des médecins généralistes peuvent fournir des vaccins Pfizer / Moderna

Le ministre de la Santé Stephen Donnelly a exprimé sa confiance dans le fait que 70% des médecins généralistes seront en mesure de fournir les vaccins Pfizer et Moderna aux patients dans leurs propres chirurgies.

Il y avait environ 400 petites pratiques qui pourraient avoir à fournir des solutions locales telles que se regrouper avec des pratiques voisines ou se rassembler dans un centre ou travailler dans les locaux de plus grandes pratiques, a-t-il déclaré à News at One de la radio RTÉ.

Le ministre a déclaré que 21 600 doses du vaccin AstraZeneca devraient arriver dans le pays ce week-end sur un total de 190 000 doses pour le mois de février. On ne sait toujours pas quelle part de la quantité finale des 600 000 doses prévues pour le premier trimestre arrivera.

Les doses arrivant ce week-end seraient administrées aux travailleurs de première ligne au début de la semaine prochaine, a-t-il déclaré. Les doses restantes seraient administrées aux cohortes quatre et cinq, y compris les travailleurs clés et ceux souffrant de problèmes de santé sous-jacents.

Cette situation avait toujours été une possibilité et des plans étaient donc en place, a ajouté M. Donnelly.

Déploiement révisé

Auparavant, le Dr Colm Henry avait déclaré qu’il y aurait un «point final délicat» du déploiement révisé du vaccin concernant les personnes vivant dans des régions éloignées qui auraient du mal à se rendre dans un centre.

«Nous voulons diffuser le vaccin à tout le monde, d’Inishowen à Wexford», a déclaré le directeur clinique du HSE à Newstalk.

Le HSE envisageait des options pour transporter ces patients en toute sécurité pour recevoir leur vaccin, a-t-il déclaré. « On va y arriver. »

Dans le cadre de nouveaux plans en cours de finalisation par le service de santé, les plus de 70 ans seront vaccinés contre Covid-19 dans les grands cabinets de généralistes, les centres de soins primaires et les centres de vaccination dédiés à partir du milieu de ce mois.

Suite à la décision d’administrer les vaccins Pfizer et Moderna aux personnes âgées de plus de 70 ans lorsque cela est possible, plutôt qu’au produit AstraZeneca, plus facile à stocker, le HSE a travaillé sur ce qu’une source a décrit comme un «ré-outillage total» de la façon dont le la vaccination des personnes âgées sera gérée.

Le Dr Henry a déclaré que le HSE avait l’intention d’utiliser le réseau GP pour déployer le vaccin aux plus de 70 ans. Les médecins généralistes avaient une «portée» dans chaque maison du pays, à travers «chaque autoroute et route», a-t-il déclaré à Newstalk Breakfast.

Bien qu’il ne soit pas possible d’installer un congélateur (pour le vaccin) dans chaque pratique générale, il y avait un chevauchement et le HSE cherchait à établir des hubs de généralistes, a-t-il expliqué.

Dans le cadre du plan révisé, les généralistes ayant un plus petit nombre de clients se rendraient probablement dans des cabinets plus importants en raison des difficultés de transport des vaccins.

Les responsables de la santé examinent l’impact que cela aurait dans les zones à plus faible densité de population et pour des groupes tels que les plus de 85 ans. Il est entendu que l’on étudie la manière dont ce groupe pourrait se déplacer pour se faire vacciner et si un transport doit être assuré pour s’assurer qu’ils se font vacciner.

Épreuve terrible

Deux médecins généralistes de l’ouest de l’Irlande ont déclaré qu’il serait beaucoup plus facile d’utiliser le vaccin AstraZeneca pour les plus de 70 ans dans les zones reculées.

Le Dr Peter Sloane, qui a un cabinet à Carraroe, Co Galway a déclaré à l’émission Today with Claire Byrne de la radio RTÉ qu’il avait un certain nombre de patients confinés à domicile pour qui ce serait «une entreprise majeure» de se rendre dans un centre de vaccination.

«Il serait logique de donner AstraZeneca à la maison», a-t-il déclaré. «Pour ces personnes, tout vaccin serait mieux qu’aucun vaccin.»

Dans le cadre du même programme, le médecin généraliste d’Inishmór, le Dr Marian Broderick, a souligné qu’il serait très difficile pour ses patients de plus de 70 ans de se rendre de l’île à Galway vers un centre de vaccination.

«Ce serait une terrible épreuve, cela n’aurait aucun sens.»

Il était pratique que le vaccin soit amené sur l’île et que tout le monde soit vacciné ensemble, a-t-elle déclaré. «Nous nous attendons à ce que le HSE relève le défi d’acheminer le vaccin sur l’île pour les patients.»

Le Dr Broderick a déclaré qu’elle comptait 100 patients de plus de 70 ans, dont 19 étaient âgés de plus de 85 ans. «Nous sommes déterminés à ce que le vaccin leur arrive. «Se promener à Galway pour la journée ne serait pas pratique pour eux, tout est fermé.»

Pour les petites îles, il était plus logique de vacciner l’ensemble de la population en même temps, a-t-elle déclaré. Mais la priorité devrait être la cohorte plus âgée. Le Dr Broderick a déclaré qu’elle devrait également avoir un remplaçant pour «faire le vrai travail» de la journée. «Nous devons protéger le programme de vaccination contre le gaspillage potentiel.»

«Il serait beaucoup plus facile d’utiliser AstraZeneca (sur l’île), mais nous nous occuperons de ce qui nous est donné.»

Le Dr Sloane a ajouté qu’il y avait des problèmes logistiques qui devraient être clarifiés au sujet des hubs GP – qui allait en être responsable? Qui aurait l’indemnité? Les généralistes y vont-ils ensemble ou se relaient-ils à tour de rôle? Qui planifierait ou organiserait les rendez-vous?

Mais il était prêt à faire ce qui était nécessaire pour que ses patients soient vaccinés de la manière la plus sûre possible, a-t-il déclaré. Peu importait qu’il soit incommodé. «Je travaillerai avec le HSE car mes patients sont ce qui est le plus important. Nous voulons faire parvenir le vaccin à nos patients le plus rapidement possible.

«Nous devons donner de l’espoir aux gens. Il y a un énorme coup de pouce psychologique pour les personnes vaccinées. »

Si possible, le Dr Sloane aimerait avoir la possibilité d’apporter le vaccin AstraZeneca aux patients confinés à domicile. Les vaccins Pfizer et Moderna ont posé un problème pratique.

Travailleurs de la santé

Pendant ce temps, le syndicat Siptu a déclaré à ses membres que le HSE s’attendait à ce que la «grande majorité» des catégories prioritaires de personnel de santé reçoive leur première dose du vaccin Covid-19 d’ici la fin du mois de février.

Dans une mise à jour à ses 40 000 membres du secteur de la santé, le syndicat a déclaré que le HSE lui avait dit que les stocks du nouveau vaccin Astra Zeneca seraient utilisés pour administrer la première dose aux travailleurs de la santé prioritaires à partir de la semaine prochaine.

Il a déclaré que le HSE avait confirmé qu’il s’attendait à recevoir le vaccin Astra Zeneca ce week-end et que lorsque ces stocks arriveraient, cela «améliorerait grandement» la disponibilité du vaccin pour le personnel de santé prioritaire.

«Siptu comprend qu’environ 20 000 doses sont attendues la semaine prochaine et que de nouvelles augmentations du volume d’administration sont attendues pour le vaccin AstraZeneca au cours des semaines suivantes en février.»

«Le HSE a confirmé qu’il se concentrera sur l’achèvement de la vaccination de première dose des catégories prioritaires de personnel de santé à partir de la semaine prochaine. Siptu a été informé que le plan HSE pour la semaine prochaine comprend env. 8 000 vaccins pour les services de santé mentale et de déficience intellectuelle. »

«Le HSE a également confirmé qu’il achevait les travaux de mise en service d’un portail pour l’enregistrement du vaccin. Il devrait être complété par la reprise des vaccins de première dose et il sera doté d’un logiciel intégré d’attribution des priorités qui attribuera les rendez-vous conformément au document national de séquençage.

Siptu a déclaré aux membres que le syndicat avait réitéré sa demande au HSE d’un rapport sur les groupes spécifiques de personnel de santé à ce jour et sur le respect des dispositions de séquençage établies par l’autorité sanitaire dans un document publié le 12 janvier 2021.

Il est entendu que le HSE n’a pas fourni un tel rapport au syndicat lors d’une réunion plus tôt cette semaine.

Le HSE n’a pas répondu aux questions sur ce rapport cette semaine.

Siptu a déclaré aux membres vendredi qu’il avait soulevé des préoccupations « face à l’échec signalé par le HSE d’administrer les vaccins conformément à sa propre liste de priorités publiée le mardi 12 janvier 2021 et a reçu l’assurance que le document de séquençage pour la hiérarchisation des travailleurs la reprise des vaccinations de première dose dans les prochains jours ».