Les changements de règles sur le coronavirus signifient que les Belges peuvent se faire couper les cheveux, voir un éléphant

Les coiffeurs en Belgique peuvent rouvrir à partir du 13 février dans le cadre d’un assouplissement des restrictions relatives aux coronavirus, a annoncé vendredi le gouvernement.

Selon les nouvelles mesures, il doit y avoir un intervalle de 10 minutes entre les clients pour permettre le nettoyage et la désinfection de l’espace de travail. Les visites à domicile ne sont toujours pas autorisées et les coiffeurs peuvent travailler uniquement sur rendez-vous.

D’autres entreprises dites de contact, telles que les esthéticiennes, les salons de manucure et les salons de massage, peuvent ouvrir à partir du 1er mars.

«Le comité de consultation [which signs off on any new measures] est pleinement conscient que les soins physiques jouent un rôle important dans ce que nous ressentons », a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo dans un communiqué. «C’est un élément important qui devrait nous aider à traverser ces mois difficiles.»

Les cheveux hors des yeux, les Belges pourront également se rendre au zoo à partir du 13 février. Les parcs de vacances et les campings pourront rouvrir à partir du 8 février. Les agents immobiliers seront autorisés à faire visiter aux gens de nouvelles maisons potentielles. 13 février.

Selon De Croo, la situation en Belgique est un « tableau mitigé » avec le nombre d’infections à coronavirus en augmentation constante depuis décembre mais le nombre d’hospitalisations et de décès en légère baisse.

Cet article fait partie de POLITICOService de police premium de: Pro Health Care. Qu’il s’agisse de prix des médicaments, d’EMA, de vaccins, de produits pharmaceutiques et plus encore, nos journalistes spécialisés vous tiennent au courant des sujets qui régissent l’agenda de la politique des soins de santé. Email [email protected] pour un essai gratuit.