Les personnes en deuil se rassemblent sous un ciel gris pour montrer leur amour et leur respect aux funérailles d’un garçon (16)

Aujourd’hui, il y a eu des funérailles pour un garçon de 16 ans. On ne peut pas le nommer. Et nous ne pouvons pas nommer l’église ou la ville. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être dites à cause d’une bizarrerie dans la loi.

Les restrictions de la pandémie avaient déjà ajouté à la cruauté de la situation avec seulement 10 des nombreuses personnes qui l’aimaient autorisé à assister aux funérailles. Mais toute une communauté était en deuil. À l’extérieur de l’église basse en briques rouges, des centaines de personnes se sont rassemblées pour montrer leur amour et leur respect sous le ciel gris.

Les gens se tenaient autour des portes de l’église, le long de la route et de l’autre côté de la rue sur le green. Il y avait des gens de tous âges mais il y avait, notamment, des centaines de jeunes, certains pleurant. Certains portaient des sweats à capuche blancs avec une image de garçon dessus. Certains portaient des t-shirts noirs avec une image du garçon et la date de sa mort. Certains t-shirts portaient les mots «Forever Young» et certains des sweats à capuche indiquaient «Nous chérirons votre sourire». Une femme tenait des ballons aux couleurs de son équipe de football. Un homme avait «RIP» et le nom du garçon était inscrit sur sa voiture. Quelques personnes ont brandi des cartes avec la photo du garçon et les mots «est mort en héros» tapés en dessous.

Le cercueil du garçon est arrivé dans un corbillard tiré par un cheval blanc tiré par deux chevaux blancs. Un autre cavalier est monté devant le corbillard sur un cheval noir drapé d’un drapeau portant le nom du garçon et une photo de lui sur le terrain de football. Derrière le corbillard marchaient certains de ses proches et plus d’une centaine de jeunes. Les coéquipiers de football du garçon, vêtus de leur maillot d’équipe, se sont alignés dans une sorte de garde d’honneur alors que le corbillard entrait dans le parc de l’église.

Un joueur de cornemuse a joué à Raglan Road pendant que le cercueil blanc était soulevé du corbillard et transporté dans l’église. Elle a été suivie par la mère du garçon qui était entourée de membres de sa famille proche. Deux enfants, les plus jeunes parents, tenaient des ours en peluche aux couleurs vives.

À l’extérieur de l’église, tout le monde a regardé en direct le service sur son téléphone. L’équipe de football du garçon est restée debout dans leurs positions, comme des gardes. Les gens se sont regroupés en petits groupes et se sont réconfortés. Des gouttes de pluie ont commencé à tomber.

Le prêtre a commencé le service en invitant des amis à apporter des objets personnels pour représenter le garçon – son maillot de football, ses chaussures, une barre énergétique et une bouteille de Lucozade. Sur le livefeed, il n’était pas possible de voir toute la famille, mais parfois la petite fille avec son ours en peluche rose pouvait être vue apparaître. Pendant que le chanteur chantait Be Not Afraid, vous pouviez entendre le son des pleurs. Le prêtre a fait les lectures lui-même car «ce serait trop pour la famille de venir lire aujourd’hui».

Nuage sombre

Dans son homélie, le prêtre a parlé du «nuage noir» qui a envahi la communauté lorsque la nouvelle de la mort du garçon leur est parvenue. Il a parlé de l’immense tragédie pour la famille et de l’effusion de chagrin et de soutien dans la communauté. Le garçon avait, dit-il, «un énorme cercle d’amis et il charmait les oiseaux des arbres avec un sourire et il charmait aussi les oiseaux sans plumes. Il y eut un rire triste à cela.

Il a raconté des anecdotes sur la gentillesse du garçon. À l’école, quand il était petit garçon, il voulait toujours s’assurer que les gens allaient bien. Adolescent, il soutenait régulièrement des amis en difficulté. Le prêtre a dit combien il était aimant et combien il était aimé. Il serait toujours une «lumière brillante», a-t-il dit.

Plus tard, le responsable de l’équipe du garçon a dit quelques mots. Au nom de la famille, il a remercié les pompiers, le service ambulancier, la gardaí, les directeurs de funérailles et la communauté locale.

Il a raconté des anecdotes. Il a expliqué que le garçon intervenait toujours au nom de sa mère lorsque ses frères et sœurs se disputaient. «Les gars disaient: ‘Oh ouais, les boules d’or peuvent s’en tirer, mais nous ne pouvons pas.’» Il a parlé de la coupe de cheveux préférée du garçon qu’il a appelée «la décoloration dangereuse» parce que «les oiseaux devraient être conscients qu’il l’était à l’affût. » Il a dit qu’à Noël, le garçon commençait sa journée en portant le manteau rose du matin de sa mère, ce qui a finalement conduit à un «tir à la corde» sur le manteau jusqu’à ce qu’il se déchire. Chaque histoire a été accueillie par des rires tristes et des murmures de reconnaissance de la part de la congrégation invisible. Il a raconté à quel point le garçon était extrêmement talentueux et à quel point il était aimé par ses coéquipiers. Il a dit qu’ils garderaient sa mémoire vivante.

À la fin du service, un chanteur a chanté Forever Young. Lorsque la famille et le cercueil sont sortis dans la cour de l’église, il n’y avait pas de réelle opportunité pour les gens de donner leur commisération à la famille, mais des centaines de personnes ont soutenu silencieusement. La mère du garçon a été réconfortée par ses proches et pendant qu’ils se préparaient à partir, les petits enfants ont tous été soulevés pour essayer de s’asseoir sur le cheval noir. Alors que le cortège funèbre quittait l’église, une communauté entière a applaudi et des centaines de personnes les ont suivies sur la route.