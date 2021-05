Mélanger les vaccins contre les coronavirus liés à plus d’effets secondaires: étude

TALENTI canapé à 3 places d'extérieur CLEO TEAK Collection Icon (Bronze mélange - Tissu et Teak naturel)

Le design de la collection Cleo Teak Talenti oppose la ligne rigide de la structure en teck du canapé 3 places d'extérieur à celle plus douce des autres éléments. Le volumineux rembourrage de l'assise et du dossier, réalisé en tissu déhoussable, facile à laver et résistant aux intempéries, est posé sur la solide structure en teck, matériau qui caractérise toute la collection. Le rembourrage est en quick dry foam. Les mots-clés de la collection Cleo Teak Talenti peuvent être résumés en volume, forme et équilibre. C'est une composition qui facilement se décline en façons différentes mais toujours avec une sensation de calme, élégance et simplicité. La famille des meubles de jardin Cleo Teak Talenti est large et elle inclut aussi beaucoup d'autres compléments qui s'unissent au jeu quotidien d'un ameublement qui répond aux sensations de l'utilisateur de façon dynamique et joyeuse.