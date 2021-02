Un homme (62 ans) en détention après avoir été accusé du meurtre d’une femme retrouvée dans une voiture en feu

Un homme de 62 ans a été placé en détention provisoire après avoir été accusé du meurtre d’une mère de trois enfants dont le corps a été retrouvé dans une voiture en feu dans une forêt du nord de Cork plus tôt cette semaine.

Michael Leonard a été amené au milieu d’une sécurité renforcée à une séance spéciale du tribunal de district de Fermoy à 11 heures du matin où il a été accusé du meurtre de Mary O’Keeffe (72 ans).

M. Leonard of Hillcrest, Glenosheen, Kilmallock, Co Limerick a été officiellement accusé du meurtre de Mme O’Keeffe à Dromdeer East, Doneraile, Co Cork le 4 février 2021, contrairement à la common law.

Le sergent-détective James O’Shea de la station Fermoy Garda a déclaré au tribunal qu’il avait arrêté M. Leonard à 23 h 33 samedi et l’avait accusé du meurtre de Mme O’Keeffe à 23 h 53 samedi.

Le Sgt O’Shea a déclaré que M. Leonard n’avait pas répondu à l’accusation lorsqu’elle lui avait été portée après avoir été avertie que tout ce qu’il avait dit en réponse serait retiré et pourrait être utilisé comme preuve contre lui.

La juge Marie Keane a indiqué qu’elle n’avait pas compétence devant le tribunal de district pour accorder une caution pour meurtre et elle a demandé quelle durée de détention provisoire les gardaí demandaient à ce sujet.

L’inspecteur Tony Sullivan a déclaré que Gardaí cherchait à être mis en détention provisoire pour que M. Leonard comparaisse vendredi prochain au tribunal de district de Cork par liaison vidéo et que le juge Keane l’a renvoyé à cette date.

L’avocat de la défense, Dermot Gill, a demandé que son client reçoive les soins médicaux appropriés, tant physiques que psychologiques pendant sa détention, et il a également demandé une aide juridique gratuite.

Le juge Keane a accordé une aide juridique gratuite et a ordonné à M. Leonard de recevoir tous les soins médicaux appropriés, y compris des soins psychiatriques pendant sa détention à la prison de Cork.

Vêtu d’un sweat à capuche couleur vin et d’un pantalon noir, M. Leonard, qui avait des marques de brûlure sur le front, n’a pas parlé pendant la brève audience de cinq minutes devant le juge Keane.