Pays de Galles 21 Irlande 16: 10 minutes qui ont changé la donne

Hartmann Confiance Confort Absorption 10 Gouttes Taille XL 14 changes complets

Description : Hartmann Confiance Confort Absorption 10 Gouttes Taille XL ce sont des changes complets pour les personnes qui souffrent d'incontinences urinaires ou fécales. Ces protections hypoallergéniques sont douces et souples et permettent une protection efficace et confortable. Ces changes ont de