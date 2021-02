Coronavirus: 1024 nouveaux cas et 12 décès supplémentaires signalés dans l’État

Il y a eu 1024 nouveaux cas de Covid-19 et 12 autres décès signalés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) dimanche.

Les chiffres de dimanche portent à 3 686 le nombre de décès liés à Covid en Irlande et à 203 568 le nombre de cas confirmés. L’âge médian des personnes décédées était de 76 ans avec une tranche d’âge comprise entre 60 et 90 ans.

Dimanche, 178 patients Covid étaient aux soins intensifs et 1 204 à l’hôpital. Il y a eu 35 patients Covid admis à l’hôpital au cours des dernières 24 heures. La moyenne mobile sur cinq jours des nouveaux cas est de 1 045 tandis que le taux d’incidence sur 14 jours selon l’État pour 100 000 est de 338. Monaghan a toujours l’incidence la plus élevée sur 14 jours pour 100 000 à 738 avec le taux le plus bas à Roscommon à 130.

Le directeur général de HSE, Paul Reid, a tweeté que «nous sommes loin des bois, mais mieux espérer», notant que le nombre d’hôpitaux diminuait et que trois types de vaccins étaient désormais disponibles.

Samedi, le médecin-chef, le Dr Tony Holohan, a exhorté les gens à rompre avec leurs vieilles habitudes, comme attendre le week-end en cas de malaise pour appeler leur médecin généraliste. Il a dit que les gens devraient appeler leur médecin au premier signe de tout symptôme et ne devraient pas quitter leur maison ou aller travailler s’ils ont des symptômes de rhume ou de grippe.

L’expert en modélisation de Nphet, le professeur Philip Nolan, a déclaré que le pays faisait «des progrès vraiment réguliers après une poussée très difficile». Dans un tweet de samedi, il a déclaré que «si nous continuons à faire de cette manière, nous pouvons conduire les infections à des nombres très bas et préparer le terrain pour une reprise progressive, prudente et contrôlée de nos activités prioritaires».

Pendant ce temps, neuf autres personnes atteintes de Covid-19 sont décédées en Irlande du Nord. Un autre 334 cas positifs du virus ont également été notifiés par le ministère de la Santé dimanche. Il y a 585 patients hospitalisés pour Covid-positifs, dont 66 en soins intensifs.