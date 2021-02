Les femmes enceintes devraient « envisager sérieusement » de se faire vacciner contre le Covid-19 dès qu’il leur sera disponible, a déclaré le professeur Shane Higgins, maître de l’hôpital national de maternité.

Le professeur Higgins répondait à une étude américaine publiée dans l’American Journal of Obstetrics and Gynecology selon laquelle les femmes enceintes atteintes de Covid-19 étaient plus à risque de maladie grave, d’hospitalisation et de décès que les femmes non enceintes du même âge.

Cependant, ce n’était pas l’expérience irlandaise que le professeur Higgins a racontée à Newstalk Breakfast. Il y avait une «différence flagrante» en Irlande, a-t-il dit. Sur les 240 patients référencés dans l’étude américaine, environ 65 pour cent d’entre eux étaient soit obèses, soit avaient des comorbidités existantes qui augmentent le risque de résultats indésirables, a-t-il souligné.

Alors que les preuves internationales à ce jour étaient que les patientes enceintes atteintes de Covid-19 étaient plus à risque d’hospitalisation avec un risque accru d’accouchement prématuré, ce n’était pas l’expérience de la population de maternité en Irlande, a-t-il déclaré.

«Nous avons mis au monde près de 7 000 bébés depuis le début de la pandémie ici à la National Maternity Hospital, nous avons eu un peu plus de 80 cas positifs parmi notre population obstétricale et ils se sont tous très bien débrouillés. Nous avons eu des patients qui nécessitaient un apport en oxygène mais aucun autre résultat indésirable », a-t-il déclaré.

Tous les cas positifs ont été très bénins et très peu d’entre eux sont symptomatiques, a-t-il ajouté.

Il a déclaré que leur expérience était que de nombreuses femmes enceintes irlandaises cocoonaient, isolaient et prenaient le virus très au sérieux.

La disponibilité des vaccins avait soulevé de nouvelles inquiétudes pour les futurs parents, a reconnu le professeur Higgins, mais les preuves montaient que les vaccins étaient sans danger pour les femmes enceintes des groupes à haut risque.

Toutes les preuves suggèrent que si une femme a une grossesse à haut risque, elle devrait «fortement envisager» de se faire vacciner, a-t-il déclaré.

«Mon conseil est que lorsque le vaccin devient disponible pour une femme enceinte, elle devrait envisager fortement de l’obtenir. C’est un vaccin non vivant, et il a été recommandé dans le monde entier que les femmes enceintes à haut risque devraient l’obtenir. »

Les directives HSE actuelles pour le déploiement des vaccins stipulent que les femmes enceintes qui travaillent dans le secteur de la santé ou qui ont des problèmes de santé qui les exposent à un risque élevé de maladie grave sont incluses dans les groupes prioritaires respectifs. La priorité pour les autres femmes enceintes sera déterminée lorsque davantage de preuves seront disponibles, conformément aux directives HSE.