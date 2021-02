Covid-19: de nouvelles restrictions ciblant les vacanciers sont probables

Les nouvelles restrictions de Covid-19 destinées aux vacanciers, y compris l’augmentation des amendes pour ceux qui partent et la mise en quarantaine obligatoire de l’hôtel à leur retour de certaines destinations, feront probablement partie des plans du gouvernement visant à resserrer les contrôles externes alors que le pays se prépare à rouvrir lentement.

Le tánaiste Leo Varadkar a déclaré qu’un plan révisé pour «vivre avec Covid» serait dévoilé au cours de la semaine du 22 février et verrait certaines restrictions levées après le 5 mars si les infections continuent de baisser, mais il est «indiscutable» que certaines parties de l’économie et la vie sociale ne rouvrira pas pleinement «pendant très longtemps».

En vue d’une réouverture de la vie sociale et économique que les ministres qualifient à plusieurs reprises de «prudente et conservatrice», le gouvernement cherche à introduire des mesures qui empêcheront de nouvelles variantes du virus de pénétrer la République.

Les ministres et les responsables ont déclaré mardi que le gouvernement avait l’intention d’introduire la semaine prochaine une loi prévoyant une mise en quarantaine obligatoire dans les hôtels pour les voyageurs entrants, une mesure qui, selon le porte-parole du gouvernement, pourrait être étendue aux vacanciers de retour.

Les chiffres du gouvernement ont montré que sur les 2000 voyageurs arrivant chaque jour dans le pays au cours des deux dernières semaines, les deux tiers venaient de destinations de vacances, a déclaré le porte-parole.

Une fois la législation votée par l’Oireachtas, il faudra « une semaine ou deux » pour « la rendre opérationnelle », a déclaré M. Varadkar aux journalistes. Après cela, les vacanciers de retour peuvent être tenus de s’isoler dans des hôtels désignés par l’État et de payer leur logement, a déclaré un porte-parole.

Des efforts intenses

Plusieurs sources au sein du gouvernement ont déclaré que des efforts intenses étaient déployés pour achever les préparatifs législatifs et pratiques de la quarantaine obligatoire, bien qu’il soit entendu qu’un certain nombre de décisions fondamentales sur la manière dont le programme fonctionnera doivent encore être prises.

Cependant, le gouvernement a déjà reçu des offres de certains hôtels pour accueillir des voyageurs qui arrivent de certains pays à haut risque ou sans test PCR Covid-19 et doivent se soumettre à une mise en quarantaine obligatoire.

«Je sais pertinemment que les offres proviennent d’hôtels particuliers qui sont prêts à offrir un service complet allant de la prise en charge à l’aéroport à l’hébergement, aux repas et à d’autres choses qui doivent être fournies», a déclaré M. Varadkar.

Cela intervient alors que le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a annoncé un nouveau système de quarantaine hôtelière pour les résidents britanniques et irlandais qui se trouvaient dans des pays de la liste rouge au cours des 10 derniers jours.

Des responsables ont déclaré que le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, avait eu des discussions avec M. Hancock, bien que des sources de haut niveau restent sceptiques quant à la possibilité d’une approche conjointe entre les deux gouvernements.

M. Varadkar, cependant, a déclaré qu’il était «un ardent défenseur d’une stratégie à deux îles».

«Si nous n’avons pas à peu près la même liste, l’inévitable va se produire. Vous allez avoir des gens qui transitent par Dublin pour se rendre en Grande-Bretagne, en Grande-Bretagne pour se rendre en Irlande, tous ces problèmes évidents qui allaient toujours arriver lorsque vous avez une quarantaine obligatoire », a déclaré M. Varadkar.

Évitez les restrictions

La coopération entre les deux juridictions est considérée comme souhaitable car la République et le Royaume-Uni exploitent une zone de voyage commune. Mais l’europe-infos.fr a établi que certains voyageurs britanniques profitent de la liberté de mouvement entre les deux pays et de la réglementation irlandaise actuelle pour éviter les restrictions aux voyageurs en provenance de Grande-Bretagne.

Les ressortissants britanniques expatriés louent des propriétés à Dublin pour des escales de courte durée de 14 à 21 jours avant de se rendre à Singapour et dans d’autres pays d’Extrême-Orient, car ils gèrent les restrictions de voyage qui les empêchent de revenir directement du Royaume-Uni.

Pendant ce temps, M. Varadkar a déclaré que le gouvernement prévoyait de «rafraîchir» le plan «Vivre avec Covid-19» et d’annoncer la stratégie modifiée la semaine du 22 février.

Il a déclaré que la construction rouvrirait «espérons-le le 5 mars», mais pas avant cette date. Il a déclaré que les services personnels tels que les coiffeurs seraient probablement «certainement beaucoup plus tardifs», mais qu’il serait peut-être possible pour «les ménages, les amis et la famille de se retrouver à l’extérieur».